с 200 доларов до 100000 возможно ли? - страница 2
Не работайте за 10-20 баксов, минимальная цена должна быть 100 баксов... от нее двигаться только вверх...
Заказчик говорит:
- Мне нужна простенькая ЕА, работающая на пересечении двух МА.
Что ему можно сказать :
- Если она такая простенькая, сделай сам.
Пусть попробует освоить все что для этого требуется, помимо MQL (что само по себе не так уж и просто),
надо еще и понять суть онлайн взаимодействия с торговым сервером, да и много еще надо понять и прочувствовать...
В США миниальная дневная оплата 60 баксов, на сайте специалисты высокого уровня, поэтому в день минимально
должны зарабатывать хотя бы 100 баксов в день.
Был однажды у меня клиент из Сингапура, когда я ему сказал - срок выполнения 2 дня, оплата 200 баксов,
он страшно возмутился, говорит в России в месяц зарабатывают меньше 200 баксов...
Иными словами, цените свой труд, вспомните каких трудов вам стоило выйти на приличный профессиональны уровень, не надо работать за копейки,
выставляйте нормальную цену минимум 100 баксов, потом только выше...
Личный рекорд - с 80 долларов до 10 000 за 32 часа. День Благодарения в 2009 году! Брокер НордФХ. Валютная пара AUDNZD. Деньги выплачены без всяких проверок.
второй личный рекорд с 200 долларов 60000 за 2 месяца примерно. Брокер GFX - партнер Альфа банка. Пара EURCHF. Мониторинг счета в моем профиле. Деньги так же выплачены.
Третий результат брокер Лайф Капитал. Со 160 долларов 46000 за неделю. Выплатили только 3000. Полное описание так же есть в профиле.
Сongratulations ! Вот это земляк у меня ! Украина должна гордиться такими гражданами...
А сколько было антирекордов? Сколько слито?
Вы ради интереса пойдите в его профиль -- он же посоветовал всем это сделать -- там есть ссылка на мониторинг -- а мониторинг такой:
Как вывод -- успех торговли всех успешных трейдеров имеет завидное постоянство и мало отличается от приведенной выше картинки.
Ну если кому-то зарабатывать 50-100% в год кажется супер результатом, то у меня другая стратегия. Главное - общий баланс по итогам года. С какого депозита начинают торговлю трейдеры? Большинство с депозита от 100 долл. Сколько времени вам потребуется чтобы убедить инвесторов вложить в вас хотя бы 10к? Я думаю минимум года 3. А надо еще на что-то жить. Прибавьте сюда сбои на ВПС, постоянно изменяемый язык, новые билды МТ, изменения кредитного плеча, ошибки котирования от брокера, мировые кризисы, различные природные катаклизмы, типа землетрясения в Японии, сакнции против России и ответные против Европы и как следствие - падение цен на нефть и возникновение разных перекосов. Сколько у вас шансов торговать с доходность в 100% в год лет скажем хотя бы 5 ? Кроме того не забудьте что привлечь много денег от многих людей у вас вряд ли получится. Возьмете у своих знакомых. И в случае потери хотя бы 30% от этих денег будете бегать от своих кредиторов и закончите свою карьеру трейдера где под Мухосранском...
Я специально оставил эту ссылку, чтоб все знали, что путь трейдера не так уж и безоблачен.
Согласен во многом, кроме политики. Она не влияет при результативной и скоростной торговле.
100% и даже 1000 в год - ... ни о чём (точек можно поставить гораздо больше).
100 в месяц с последующим реинвестом - это было бы норм ... для начала, т.е. чтобы хотя бы обозвать себя трейдером с буквы "Т" ....