Разработчики МТ5, отстают от жизни на 20 лет и новый дизайн терминала не особо, что то меняет. - страница 2
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Не, терминал на телефоне, андроид, все видно прекрасно
Не работает в горизонтальном положении. Весьма неудобно. Вертикалка для графиков хуже.
У меня монитор 4к, 27 дюймов, проблем с визуалом нет. Масштабирование 150% в винде стоит. Но это справедливо для всей системы, меньше не комфортно. Единственное на fhd телеке с дивана не видно.
как на это реагируют не приспособленные программы?
как на это реагируют не приспособленные программы?
Для ручной торговли есть масса других web платформ.
Это особенно понравилось)))
Я именно это и пытаюсь донести до разрабов. Масса других платформ, удобством использования, отбирает потенциальных клиентов.
Думаю, что подавляющее большинство запущенных терминалов работает в разрешении 1920/1080.
Первый скрин разрешение экрана 800/600, второй 1920/1080 не 4к и всё равно циферки слишком мелкие.
В одном заголовке целых три ошибки пунктуации.
Непонятно - маленькие бары устраивают, а шрифт, пропорциональный размеру баров, - нет.А вот плоские значки, да еще без рамок... Если бы хотя бы рамки у них были... Но что поделаешь - мода есть мода!
От наличия/отсутствия ошибок в заголовке, шрифт в терминале не поменяется.
Знаете ли понятие пропорционально в данном случае, весьма относительно.
Плоские значки, не привычно, но не более.
З.Ы. Мне вот не понятно, почему простой программер в своей работе старается сделать всё для людей и у него шрифты настраиваются, а разрабы этого сделать не могут?
Так выглядел терминал 20 лет назад. Имеется ввиду читабельность того, что на графике написано. (не дизайн)
Всё красиво, читабельно.
Вот так выглядит терминал сейчас.
Господа разработчики, вы там в курсе, что разрешение экранов современных мониторов уже давно не 800*600, а немного другое?
Может быть уже пора сделать настраиваемый размер шрифта шкалы времени и цены?
Вы почему-то делаете вид, что:
HiDPI режим с учетом системного масштаба мы реализовали несколько лет назад. Еще в апреле 2016 мы включили учет hiDPI в терминал, включая доступность этого свойства в MQL5.
Мы сами с 4K мониторами работаем в постоянном режиме:
Это особенно понравилось)))
Я именно это и пытаюсь донести до разрабов. Масса других платформ, удобством использования, отбирает потенциальных клиентов.
Первый скрин разрешение экрана 800/600, второй 1920/1080 не 4к и всё равно циферки слишком мелкие.
От наличия/отсутствия ошибок в заголовке, шрифт в терминале не поменяется.
Знаете ли понятие пропорционально в данном случае, весьма относительно.
Плоские значки, не привычно, но не более.
З.Ы. Мне вот не понятно, почему простой программер в своей работе старается сделать всё для людей и у него шрифты настраиваются, а разрабы этого сделать не могут?
Не три ошибки, а четыре, еще одну стразу не заметил))
Не определены границы кнопки, а это именно неудобство. Когда границы определены, можно сразу
определить величину движения руки, чтобы попасть курсором на кнопку - практически не глядя жмешь
на кнопки. Теперь другая ситуация, в итоге это приведет к повышенной утомляемости. Но, такова
тенденция всего современного дизайна - с каждой модернизацией добавить еще чуть-чуть неудобств
пользователю.
Не знаю, может быть месяца через три произойдет привыкание и будет без разницы... Но в общем
уже за годы не получается привыкнуть к дизайнам без четких границ. Остается только надеяться,
что когда-нибудь это кончится, и разум возобладает.
Для поддержки разных разрешений и повышения качества отображения мы используем иконки в 100, 125, 150, 175, 200% масштабах.
Вы почему-то делаете вид, что:
HiDPI режим с учетом системного масштаба мы реализовали несколько лет назад. Еще в апреле 2016 мы включили учет hiDPI в терминал, включая доступность этого свойства в MQL5.
Мы сами с 4K мониторами работаем в постоянном режиме:
Ещё раз повторю, у меня нет 4к монитора и всё равно цифры мелкие. Мне комфортно работать в других программах при системном масштабе 100%, ставить системный масштаб больше только из за одного терминала, а потом подстраивать другие проги под этот масштаб, ну да это как раз будет в духе МТ5. Мы слепили, а вы там как нибудь это к себе приспособьте.
И вообще, ситуация напоминает старый советский анекдот.
Собрался ежегодный конгресс врачей.
Американцы делают доклады об операциях на сердце, японцы о лечении
рака и т.п.
А русские говорят: "А мы гланды вырезаем..."
Все: "Подумаешь!"
Русские: "...через *опу."
Все: "Ого!.."
Через год на конгрессе - все в том же духе - пересадки органов,
лечение неизлечимых болезней.
Русские: "А мы гланды вырезаем..."
Все: "Подумаешь!"
Русские: "...через *опу..."
Все: "Подумаешь!"
Русские: "...автогеном..."
Все: "Ого!.."
Вместо Русские, поставьте "разработчики МТ5". Вроде разработчики работают, но как то всё через...
P.S. Извиняюсь, не всё так плохо. После последнего обновления у меня Метаэдиторе снова заработала ALT+G. А я уж собирался винду сносить)))
P.P.S Погорячился конечно, в МТ5 последнее время очень много хороших и нужных изменений произошло. Да и вообще терминал хороший, скажем так, продвинутый!
торгую на буке с разрешением 1366*768. Боле-мене норм и с текстом и с графиком. Но вот пиктограммы в меню могли и поменьше сделать.
А также у меня отдельно вопрос к знающим МТ5 - можно как-то переместить ярлыки окон графиков с нижней части в верх ?