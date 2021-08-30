Разработчики МТ5, отстают от жизни на 20 лет и новый дизайн терминала не особо, что то меняет. - страница 2

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Vladimir Baskakov #:
Не, терминал на телефоне, андроид, все видно прекрасно

Не работает в горизонтальном положении. Весьма неудобно. Вертикалка для графиков хуже. 

 
У меня монитор 4к, 27 дюймов, проблем с визуалом нет. Масштабирование 150% в винде стоит. Но это справедливо для всей системы, меньше не комфортно. Единственное на fhd телеке с дивана не видно.
Наверное хочется настраиваемые шрифты, но подумав, лично я пользоваться не буду. 
 
Maxim Romanov #:
У меня монитор 4к, 27 дюймов, проблем с визуалом нет. Масштабирование 150% в винде стоит. Но это справедливо для всей системы, меньше не комфортно. Единственное на fhd телеке с дивана не видно.
Наверное хочется настраиваемые шрифты, но подумав, лично я пользоваться не буду. 

как на это реагируют не приспособленные программы?

 
Fast235 #:

как на это реагируют не приспособленные программы?

Никак, я дискомфорта ниразу не замечал. То есть все чем я пользуюсь работает совершенно адекватно.
 
Dmitiry Ananiev #:
 Для ручной торговли есть масса других web платформ.

Это особенно понравилось))) 

Я именно это и пытаюсь донести до разрабов. Масса других платформ, удобством использования, отбирает потенциальных клиентов.

Dmitiry Ananiev #:
Думаю, что подавляющее большинство запущенных терминалов работает в разрешении 1920/1080.

Первый скрин разрешение экрана 800/600, второй  1920/1080  не 4к  и всё равно циферки слишком мелкие. 

Dmitry Fedoseev #:

В одном заголовке целых три ошибки пунктуации.

Непонятно - маленькие бары устраивают, а шрифт, пропорциональный размеру баров, - нет.

А вот плоские значки, да еще без рамок... Если бы хотя бы рамки у них были... Но что поделаешь - мода есть мода!

От наличия/отсутствия ошибок в заголовке, шрифт в терминале не поменяется. 

Знаете ли понятие пропорционально в данном случае, весьма относительно.

Плоские значки, не привычно, но не более.


З.Ы.  Мне вот не понятно, почему  простой программер в своей работе старается сделать всё для людей и у него шрифты настраиваются, а разрабы этого сделать не могут? 

Разработчики МТ5, отстают от жизни на 20 лет и новый дизайн терминала не особо, что то меняет.
Разработчики МТ5, отстают от жизни на 20 лет и новый дизайн терминала не особо, что то меняет.
  • 2021.08.29
  • www.mql5.com
Так выглядел терминал 20 лет назад. Имеется ввиду читабельность того, что на графике написано. (не дизайн) Всё красиво, читабельно...
 
Aleksandr Slavskii:

Так выглядел терминал 20 лет назад. Имеется ввиду читабельность того, что на графике написано. (не дизайн)


Всё красиво, читабельно.


Вот так выглядит терминал сейчас.


Господа разработчики, вы там в курсе, что разрешение экранов современных мониторов уже давно не 800*600, а немного другое?

Может быть уже пора сделать настраиваемый размер шрифта шкалы времени и цены? 

Вы почему-то делаете вид, что:

  1. остальные программы при системном масштабе 100% не работают так же в 100% масштабе
  2. операционки с 4K мониторами обычно сразу не идут со включенным масштабом в 150% или 200%
  3. при включении системного масштаба больше 100% терминал не начинает работать соответственно, увеличивая шриифты, но при этом сохраняя 100% для графиков, чтобы больше было видно
  4. поддержка HiDPI режимов в Windows не была (и остается частично) головной болью для всех разработчиков вплоть до Windows 10 (в последние 3 года ситуация выправилась более-менее)

HiDPI режим с учетом системного масштаба мы реализовали несколько лет назад. Еще в апреле 2016 мы включили учет hiDPI в терминал, включая доступность этого свойства в MQL5.

Мы сами с 4K мониторами работаем в постоянном режиме:


MetaTrader 5 build 1295
MetaTrader 5 build 1295
  • 2016.04.01
  • MetaQuotes
  • www.metatrader5.com
Чтобы расширить возможности трейдеров ритейл-форекса, в платформу добавлена вторая система учета — хеджинг. Теперь по инструменту можно иметь множество позиций, в том числе — разнонаправленных. Это позволяет реализовывать торговые стратегии с так называемым локированием — если цена пошла против трейдера, он имеет возможность открыть позицию в...
 
Aleksandr Slavskii #:

Это особенно понравилось))) 

Я именно это и пытаюсь донести до разрабов. Масса других платформ, удобством использования, отбирает потенциальных клиентов.

Первый скрин разрешение экрана 800/600, второй  1920/1080  не 4к  и всё равно циферки слишком мелкие. 

От наличия/отсутствия ошибок в заголовке, шрифт в терминале не поменяется. 

Знаете ли понятие пропорционально в данном случае, весьма относительно.

Плоские значки, не привычно, но не более.


З.Ы.  Мне вот не понятно, почему  простой программер в своей работе старается сделать всё для людей и у него шрифты настраиваются, а разрабы этого сделать не могут? 

Не три ошибки, а четыре, еще одну стразу не заметил))

Не определены границы кнопки, а это именно неудобство. Когда границы определены, можно сразу

определить величину движения руки, чтобы попасть курсором на кнопку - практически не глядя жмешь

на кнопки. Теперь другая ситуация, в итоге это приведет к повышенной утомляемости. Но, такова

тенденция всего современного дизайна - с каждой модернизацией добавить еще чуть-чуть неудобств

пользователю.

Не знаю, может быть месяца через три произойдет привыкание и будет без разницы... Но в общем

уже за годы не получается привыкнуть к дизайнам без четких границ. Остается только надеяться,

что когда-нибудь это кончится, и разум возобладает.  

 

Для поддержки разных разрешений и повышения качества отображения мы используем иконки в 100, 125, 150, 175, 200% масштабах.

 
MetaQuotes #:

Вы почему-то делаете вид, что:

  1. остальные программы при системном масштабе 100% не работают так же в 100% масштабе
  2. операционки с 4K мониторами обчно сразу не идут со включенным масштабом в 150% или 200%
  3. при включении системного масштаба больше 100% терминал не начинает работать соответственно, увеличивая шриифты, но при этом сохраняя 100% для графиков, чтобы больше было видно
  4. поддержка HiDPI режимов в Windows не была (и остается частично) головной болью для всех разработчиков вплоть до Windows 10 (в последние 3 года ситуация выправилась более-менее)

HiDPI режим с учетом системного масштаба мы реализовали несколько лет назад. Еще в апреле 2016 мы включили учет hiDPI в терминал, включая доступность этого свойства в MQL5.

Мы сами с 4K мониторами работаем в постоянном режиме:


Ещё раз повторю, у меня нет 4к монитора и всё равно цифры мелкие. Мне комфортно работать в других программах при системном масштабе 100%, ставить системный масштаб больше только из за одного терминала, а потом подстраивать другие проги под этот масштаб, ну да это как раз будет в духе МТ5. Мы слепили, а вы там как нибудь это к себе приспособьте.

И вообще, ситуация напоминает старый советский анекдот.


Собрался ежегодный конгресс врачей.
Американцы делают доклады об операциях на сердце, японцы о лечении
рака и т.п.
А русские говорят: "А мы гланды вырезаем..."
Все: "Подумаешь!"
Русские: "...через *опу."
Все: "Ого!.."
Через год на конгрессе - все в том же духе - пересадки органов,
лечение неизлечимых болезней.
Русские: "А мы гланды вырезаем..."
Все: "Подумаешь!"
Русские: "...через *опу..."
Все: "Подумаешь!"
Русские: "...автогеном..."

Все: "Ого!.."


Вместо Русские, поставьте "разработчики МТ5".  Вроде разработчики работают, но как то всё через...


P.S. Извиняюсь, не всё так плохо. После последнего обновления у меня Метаэдиторе снова заработала ALT+G.  А я уж собирался винду сносить)))

P.P.S  Погорячился конечно, в МТ5 последнее время очень много хороших и нужных изменений произошло. Да и вообще терминал хороший, скажем так, продвинутый!

 

торгую на буке с разрешением 1366*768. Боле-мене норм и с текстом и с графиком. Но вот пиктограммы в меню могли и поменьше сделать.

А также у меня отдельно вопрос к знающим МТ5 - можно как-то переместить ярлыки окон графиков с нижней части в верх ?

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