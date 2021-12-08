Стыдно ли не уметь зарабатывать на форексе\бирже после 8 лет опыта? - страница 14

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Тут в соседнней ветке спрашивали, как округугляется цена ? да никак запросите её с сервера и там будет восьмой знак, округлите сами)))

 
Это не ошибка MQL это ошибка Intel x 486
 
Volodymyr Zubov #:
Это не ошибка MQL это ошибка Intel x 486
какая ошибка?
 
Vitaly Muzichenko #:

вы хоть почитайте, от чего происходят эти слова, ещё есть слово-синоним "поинт". И да, не бывает новых и старых поинтов, они постоянны - как копейка или рубль.

Вы что курите?

Реально самый тупой форум с тупыми комментаторами.

Вам в эту тему, дружище https://www.mql5.com/ru/forum/322776

Я то ожидал, что коммент, подведёт итог этому маразму про пункты, поинты и пипсы...

Но нет, полон переполнен идиотами )))
Пунк VS Пипс
Пунк VS Пипс
  • 2019.09.21
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Пунк VS Пипс
 
pribludilsa #:
какая ошибка? 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   test1eroor.mq4 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

double B = Bid;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create timer
   EventSetTimer(60);
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- destroy timer
   EventKillTimer();
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//---
  Print (B) ;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
[Удален]  
Boris Gulikov #:

Вы что курите?

Реально самый тупой форум с тупыми комментаторами.

+++
 
Volodymyr Zubov #:
А от чего это зависит? почему так? Лекарство округление? А если там пропишутся разряды, которые после округления дадут погрешность 0,00001?
 
webgopnik #:

А на фондовом рынке за счёт того, что плеча там нет или оно маленькое, нужно выжидать месяцы и годы.


Но и на форексе есть тренды многомесячные, смотри https://www.mql5.com/ru/forum/371224

Да там огромные плечи , сейчас отлично на китае посливали депо из-за плеч. На форе нет трендов, тк нет активов. Дорожают только активы

 
webgopnik #:

4 знак используется на биржах, 5 знак - в метатрейдере. мы говорим о метатрейдеровских расчётах, так как форум о метатрейдере.

там любое количество знаков и 2  3 4 , 5 . 

Как там ливермор поживает?

 
А, понял. От разности представлений. И нужно не округлять, а игнорировать. Спасибо, не знал.
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