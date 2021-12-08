Стыдно ли не уметь зарабатывать на форексе\бирже после 8 лет опыта? - страница 14
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Тут в соседнней ветке спрашивали, как округугляется цена ? да никак запросите её с сервера и там будет восьмой знак, округлите сами)))
Это не ошибка MQL это ошибка Intel x 486
вы хоть почитайте, от чего происходят эти слова, ещё есть слово-синоним "поинт". И да, не бывает новых и старых поинтов, они постоянны - как копейка или рубль.
Вы что курите?
Реально самый тупой форум с тупыми комментаторами.
Вам в эту тему, дружище https://www.mql5.com/ru/forum/322776
Я то ожидал, что коммент, подведёт итог этому маразму про пункты, поинты и пипсы...Но нет, полон переполнен идиотами )))
какая ошибка?
Вы что курите?
Реально самый тупой форум с тупыми комментаторами.
А на фондовом рынке за счёт того, что плеча там нет или оно маленькое, нужно выжидать месяцы и годы.
Но и на форексе есть тренды многомесячные, смотри https://www.mql5.com/ru/forum/371224
Да там огромные плечи , сейчас отлично на китае посливали депо из-за плеч. На форе нет трендов, тк нет активов. Дорожают только активы
4 знак используется на биржах, 5 знак - в метатрейдере. мы говорим о метатрейдеровских расчётах, так как форум о метатрейдере.
там любое количество знаков и 2 3 4 , 5 .
Как там ливермор поживает?