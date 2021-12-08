Стыдно ли не уметь зарабатывать на форексе\бирже после 8 лет опыта? - страница 11
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И что ты показал? Пока что тупишь ты - отрицаешь очевидное. Ты колёсико то нажми и измерь в метатрейдере.
4-х знак он показал
4 знак используется на биржах, 5 знак - в метатрейдере. мы говорим о метатрейдеровских расчётах, так как форум о метатрейдере.
4 знак используется на биржах, 5 знак - в метатрейдере. мы говорим о метатрейдеровских расчётах, так как форум о метатрейдере.
и в МТ тоже есть 4-х знак
все зависит от ДЦ, т.е. что он транслирует, то и будет.
у меня было даже такое
пошел 5-знак, я попросил техподдержку ДЦ сделать 4, сделали ;)
4 знак используется на биржах, 5 знак - в метатрейдере. мы говорим о метатрейдеровских расчётах, так как форум о метатрейдере.
Ну, это не метатрейдер?
За сегодня евродоллар проходила ~29 пипсов
Ну, это не метатрейдер?
За сегодня евродоллар проходила ~29 пипсов
ну, это котировки с биржи?
Это с обычного дилинга.
Впрочем, какая разница откуда котировки, чтобы не вводить в заблуждение - придуман термин пипс и он везде одинаков, даже если в будущем начнут некоторые дилинги котировать с сотыми пипса.
Это с обычного дилинга.
Впрочем, какая разница откуда котировки, чтобы не вводить в заблуждение - придуман термин пипс и он везде одинаков, даже если в будущем начнут некоторые дилинги котировать с сотыми пипса.
Просто на бирже используется 4 значная после запятой котировка для валют и 1 значная для золота. А на метатрейдере может быть как и 4 значная, так и 5 значная и 2 значная для золота.
Вот, кстати, интересная заметка по поводу пипсов.
Что такое пипс, пункт, фигура, в чем измеряется изменение курса валют?
Валютные пары изменяются в определенных диапазонах цен, обычно не более 1% в день в обычные дни, до 1-3% в средневолатильные, свыше 2% в высоковолатильные и очень редко в крайне высоковолатильные свыше 5%(обычно это происходит в случае особо важных событий, политических и экономических: сильное изменение валютной и экономической политики, важнейшие политические изменения, а также катастрофы и форс-мажоры).
Изменение валютной пары примерно в 1% торадиционно называется фигурой, фигура составляет 100 пипсов или пунктов, соответственно, одна сотая от фигуры - это 1 пипс или пункт.
Существует небольшое недопонимание и двусмысленность среди трейдеров, вызванное появлением много лет назад на рынке платформы Метатрейдер, которая ошибочно пропускала запятую в количестве пипсов, умножая действительное количество пипсов на 10, отсюда и возникла проблема с т.н. старыми пипсами/пунктами или пятизначными пунктами и 4значными.
Например, платформа метатрейдер считает изменение в примерно 1%, то есть на 1 фигуру или на 100 пипсов за изменение в 1000 пипсов. В действительности же в этой цифре пропущена десятичная запятая, то есть цифра должна выглядить так 100,0. Так как непрофессиональная платформа метатрейдер создавалась исключительно для форекс-кухонь, то есть для людей крайне неопытных, то эта ошибка только помогала новичкам сливать, создавая дополнительное препятствие для заработка.
Во всех профессиональных платформах, а так же биржах стандартом явялется пункт или пипс как изменение валютной пары в 0,01%.
Так как большинство форекс-кухонь используют обычно метатрейдер, то всегда нужно иметь ввиду эту особенность.
Таким образом, падение, например, EURUSD с 1,12 до 1,11 составило 1 фигуру или 100 пипсов. Обычно в терминале показывается до 5 знаков после запятой, но знчимыми являются только первые 4. Например, в цифре 1,1245: 2 означает фигуру или сотню пунктов, 4 - десятки пунктов и 5 - непосредственно мельчайшую долю - пипс или пункт. Таким образом, рост евро с 1,1200 до 1,1245 составил 45 пунктов.
Терминал метатрейдер обычно показывает курсы валют в 5значном формате для валют, примерно равных, то есть имеющих формат 1,xxxxx(Например, 1,10567). Это евродоллар, фунтдоллар, австралдоллар, новозеландецдоллар и т.д. А также кросс-курсы, например, eurgbp, eurchf, audnzd и прочих, которые также ходят вокруг цифры 1(от 0,50 до 1,5). Пятый знак означает дрбную часть пункта, которая показывается только для информации, в расчетах обычно всегда округляется до целых пунктов.
Например, изменение с 1,05 до 1,05765 означает изменение в 76,5 пунктов. Метатрейдер показывает это как 765пунктов, что неверно по причине, описанной выше.
Также, существуют пары, курс которых гораздо больше единицы - это обычно йеновые кроссы. Например, курс USDJPY равен 106,260. Здесь 6 означает изменение в фигуру или 100пунктов, 2 - десятки пунктов и 6 - пункты. Метатрейдер использует 3значную котировку после запятой, но определяющими являются только первые 2, так как последняя - это дробная доля пипса, она неактульна для расчетов.
Например, изменение курса с 105,230 до 106,260 составляет 130пипсов.
P.S. В действительности, йеновые кроссы можно просто навсего делить на 100, тогда все правила для околоединичных курсов будут актуальны тоже. Например,
105,230/100 = 1,0523
106,260/100 = 1,0626
1,0523 и 1,0626 - разница все те же 130пипсов. Да-да, япошкам давно пора сделать деноминацию, убрать два нуля и не ебать мозг!
Для экзотических пар вроде ZAR, HUF, PLN, TRY, RUB и т.п., а также XAU и XAG действуют свои правила пипсообразования, которые можно разобрать самому на досуге. А если лень разбирать, то пользуйтесь калькулятором.
Просто на бирже используется 4 значная после запятой котировка для валют и 1 значная для золота. А на метатрейдере может быть как и 4 значная, так и 5 значная.
Вот, кстати, интересная заметка по поводу пипсов.
Что такое пипс, пункт, фигура, в чем измеряется изменение курса валют?
Валютные пары изменяются в определенных диапазонах цен, обычно не более 1% в день в обычные дни, до 1-3% в средневолатильные, свыше 2% в высоковолатильные и очень редко в крайне высоковолатильные свыше 5%(обычно это происходит в случае особо важных событий, политических и экономических: сильное изменение валютной и экономической политики, важнейшие политические изменения, а также катастрофы и форс-мажоры).
Изменение валютной пары примерно в 1% торадиционно называется фигурой, фигура составляет 100 пипсов или пунктов, соответственно, одна сотая от фигуры - это 1 пипс или пункт.
Существует небольшое недопонимание и двусмысленность среди трейдеров, вызванное появлением много лет назад на рынке платформы Метатрейдер, которая ошибочно пропускала запятую в количестве пипсов, умножая действительное количество пипсов на 10, отсюда и возникла проблема с т.н. старыми пипсами/пунктами или пятизначными пунктами и 4значными.
Например, платформа метатрейдер считает изменение в примерно 1%, то есть на 1 фигуру или на 100 пипсов за изменение в 1000 пипсов. В действительности же в этой цифре пропущена десятичная запятая, то есть цифра должна выглядить так 100,0. Так как непрофессиональная платформа метатрейдер создавалась исключительно для форекс-кухонь, то есть для людей крайне неопытных, то эта ошибка только помогала новичкам сливать, создавая дополнительное препятствие для заработка.
Во всех профессиональных платформах, а так же биржах стандартом явялется пункт или пипс как изменение валютной пары в 0,01%.
Так как большинство форекс-кухонь используют обычно метатрейдер, то всегда нужно иметь ввиду эту особенность.
Таким образом, падение, например, EURUSD с 1,12 до 1,11 составило 1 фигуру или 100 пипсов. Обычно в терминале показывается до 5 знаков после запятой, но знчимыми являются только первые 4. Например, в цифре 1,1245: 2 означает фигуру или сотню пунктов, 4 - десятки пунктов и 5 - непосредственно мельчайшую долю - пипс или пункт. Таким образом, рост евро с 1,1200 до 1,1245 составил 45 пунктов.
Терминал метатрейдер обычно показывает курсы валют в 5значном формате для валют, примерно равных, то есть имеющих формат 1,xxxxx(Например, 1,10567). Это евродоллар, фунтдоллар, австралдоллар, новозеландецдоллар и т.д. А также кросс-курсы, например, eurgbp, eurchf, audnzd и прочих, которые также ходят вокруг цифры 1(от 0,50 до 1,5). Пятый знак означает дрбную часть пункта, которая показывается только для информации, в расчетах обычно всегда округляется до целых пунктов.
Например, изменение с 1,05 до 1,05765 означает изменение в 76,5 пунктов. Метатрейдер показывает это как 765пунктов, что неверно по причине, описанной выше.
Также, существуют пары, курс которых гораздо больше единицы - это обычно йеновые кроссы. Например, курс USDJPY равен 106,260. Здесь 6 означает изменение в фигуру или 100пунктов, 2 - десятки пунктов и 6 - пункты. Метатрейдер использует 3значную котировку после запятой, но определяющими являются только первые 2, так как последняя - это дробная доля пипса, она неактульна для расчетов.
Например, изменение курса с 105,230 до 106,260 составляет 130пипсов.
P.S. В действительности, йеновые кроссы можно просто навсего делить на 100, тогда все правила для околоединичных курсов будут актуальны тоже. Например,
105,230/100 = 1,0523
106,260/100 = 1,0626
1,0523 и 1,0626 - разница все те же 130пипсов. Да-да, япошкам давно пора сделать деноминацию, убрать два нуля и не ебать мозг!
Для экзотических пар вроде ZAR, HUF, PLN, TRY, RUB и т.п., а также XAU и XAG действуют свои правила пипсообразования, которые можно разобрать самому на досуге. А если лень разбирать, то пользуйтесь калькулятором.
Это и так известно, и даже выделено в метатрейдере
Это и так известно, и даже выделено в метатрейдере
тогда в чём проблема? У меня в метатрейдере 1 бакс изменения золота равен 100 пипсам. 1 цент изменения валют(кроме некоторых экзотических и йеновых) равен 1000 пипсам.
Исходя из этого и публикую посты, уверен, что у большинства такие же настройки.
тогда в чём проблема? У меня в метатрейдере 1 бакс изменения золота равен 100 пипсам. 1 цент изменения валют(кроме некоторых экзотических и йеновых) равен 1000 пипсам.
Исходя из этого и публикую посты, уверен, что у большинства такие же настройки.
Это и есть ключевые фразы.
Это у вас так, а у других не так.
Поэтому нужно использовать общепринятые термины, а не индивидуальные.