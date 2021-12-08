Стыдно ли не уметь зарабатывать на форексе\бирже после 8 лет опыта? - страница 12
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Это и есть ключевые фразы.
Это у вас так, а у других не так.
Поэтому нужно использовать общепринятые термины, а не индивидуальные.
Альпари и Робофорекс занимают львиную долю рынка. А у них 5 знак. И вообще у тебя есть статистика о том, у какого процента форекс-контор 5 знак? Чтобы говорить что является общепринятым, а что индивидуальным.
Предоставь статистику.
Думаю тут только немногие знают что есть еще и 6 знак на инструментах в МТ, которые скрыты от глаз.
и 8-ой
и 8-ой
только 6-ой, внутренний котир они отображаются на первом уровне между банком и провайдером (поставщик), далее котир поставляется к брокеру,
таким образом последнему распределяют размер остаток сверх маркапа, и появляется 5-знак
это информация 7 летней давности
стыдно не знать это )
Ahahahaha
Это с обычного дилинга.
Впрочем, какая разница откуда котировки, чтобы не вводить в заблуждение - придуман термин пипс и он везде одинаков, даже если в будущем начнут некоторые дилинги котировать с сотыми пипса.
Пипсы - это жаргонное название, как и лось, индюк. Пора бросать детские привычки.
Учитесь пользоваться терминологией разработчиков MQL, отраженной в справках к терминалу и MetaEditor.
Вас может читать весь мир, в том числе Австралия и Новая Гвинея.
Пипсы - это жаргонное название, как и лось, индюк. Пора бросать детские привычки.
Учитесь пользоваться терминологией разработчиков MQL, отраженной в справках к терминалу и MetaEditor.
Вас может читать весь мир, в том числе Австралия и Новая Гвинея.
А то, что человек учиться сначала в школе, шараге или в институте. Вкладывает туда кучу бабла. Это тоже потеря времени
и ему надо было бежать с этих мест не начав даже толком учиться?
Честно, глупость вы написали.
Как завещал В.И.Ленин "Учиться, учиться и еще раз учиться."
Такой глупости, как Вы написали, редко видеть приходится.
В школьное обучение и институтское тоже вкладывается государство. Кстати, там отсутствует обучение чему-либо конкретному. Просто развивают творческий потенциал.
Впрочем, Вас это мало касается.
Пииипс - это звук, который издает резиновая игрушка со свистулькой, если на нее нажать))
только 6-ой, внутренний котир они отображаются на первом уровне между банком и провайдером (поставщик), далее котир поставляется к брокеру,
таким образом последнему распределяют размер остаток сверх маркапа, и появляется 5-знак
это информация 7 летней давности
стыдно не знать это )
Ahahahaha
я про то что не все йогурты одинаково полезны ;)
иногда в 8-м разряде цифры откуда не возьмись, об этом речь
соотв у котира 8 знаков после запятой, и никак не меньше.