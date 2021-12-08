Стыдно ли не уметь зарабатывать на форексе\бирже после 8 лет опыта? - страница 12

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Я думаю стыдно, не умея торговать, выставлять в Маркет десятки ЕА, с красивым описанием
 
Vitaly Muzichenko #:

Это и есть ключевые фразы.

Это у вас так, а у других не так.

Поэтому нужно использовать общепринятые термины, а не индивидуальные.

Альпари и Робофорекс занимают львиную долю рынка. А у них 5 знак. И вообще у тебя есть статистика о том, у какого процента форекс-контор 5 знак? Чтобы говорить что является общепринятым, а что индивидуальным.


Предоставь статистику.

 
Думаю тут только немногие знают что есть еще и 6 знак на инструментах в МТ, которые скрыты от глаз.
 
Marat Zeidaliyev #:
Думаю тут только немногие знают что есть еще и 6 знак на инструментах в МТ, которые скрыты от глаз.

и 8-ой

 
Renat Akhtyamov #:

и 8-ой

только 6-ой, внутренний котир они отображаются на первом уровне между банком и провайдером (поставщик), далее котир поставляется к брокеру,

таким образом последнему распределяют размер остаток сверх маркапа, и появляется 5-знак

это информация 7 летней давности

стыдно не знать это )

Ahahahaha 

 
Vitaly Muzichenko #:

Это с обычного дилинга.

Впрочем, какая разница откуда котировки, чтобы не вводить в заблуждение - придуман термин пипс и он везде одинаков, даже если в будущем начнут некоторые дилинги котировать с сотыми пипса.

Пипсы - это жаргонное название, как и лось, индюк. Пора бросать детские привычки.

Учитесь пользоваться терминологией разработчиков MQL, отраженной в справках к терминалу и MetaEditor.

Вас может читать весь мир, в том числе Австралия и Новая Гвинея.

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zvezdocheet #:

Пипсы - это жаргонное название, как и лось, индюк. Пора бросать детские привычки.

Учитесь пользоваться терминологией разработчиков MQL, отраженной в справках к терминалу и MetaEditor.

Вас может читать весь мир, в том числе Австралия и Новая Гвинея.

Пипсы это термин, звездочёт это погоняло
 
Aleksandr Yakovlev #:

А то, что человек учиться сначала в школе, шараге или в институте. Вкладывает туда кучу бабла. Это тоже потеря времени

и ему надо было бежать с этих мест не начав даже толком учиться?

Честно, глупость вы написали.

Как завещал В.И.Ленин "Учиться, учиться и еще раз учиться."

Такой глупости, как Вы написали, редко видеть приходится.

В школьное обучение и институтское тоже вкладывается государство. Кстати, там отсутствует обучение чему-либо конкретному. Просто развивают творческий потенциал.

Впрочем, Вас это мало касается.

 

Пииипс - это звук, который издает  резиновая игрушка со свистулькой, если на нее нажать))

Пииипс

 
Marat Zeidaliyev #:

только 6-ой, внутренний котир они отображаются на первом уровне между банком и провайдером (поставщик), далее котир поставляется к брокеру,

таким образом последнему распределяют размер остаток сверх маркапа, и появляется 5-знак

это информация 7 летней давности

стыдно не знать это )

Ahahahaha 

я про то что не все йогурты одинаково полезны ;)

иногда в 8-м разряде цифры откуда не возьмись, об этом речь

соотв у котира 8 знаков после запятой, и никак не меньше.

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