Стыдно ли не уметь зарабатывать на форексе\бирже после 8 лет опыта? - страница 10
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Попробуйте в тот момент когда вы "зассали" закрывать часть позиции, а остальное перевести в безубыток и держать.
Да, мне такой совет давали и не раз.
Но по моим подсчётам - это не очень эффективно.
Как видно по скриншоту - самое выгодное - это добавляться на откате.
Да, мне такой совет давали и не раз.
Но по моим подсчётам - это не очень эффективно.
Как видно по скриншоту - самое выгодное - это добавляться на откате.
Дело ваше. Просто повторю предыдущее свое сообщение. Подумайте почему за 8 лет вы так и не научились спекулятивной торговле.
Вот пытаюсь следовать его совету. На этой неделе давал прибыли течь, не крыл рано. Но всё же были случаи, когда тупил. Например, вчера закрыл сделку лонговую по золоту, когда цена немного просела, в итоге упустил прибыль свыше 1000 пипсов.
Вы же закрываетесь не по ощущениям, а на каких-то конкретных основаниях, верно? Значит вся положенная по этим основаниям прибыль вами получена, других оснований у вас нет, значит все остальное движение цены уже не ваше, вообще не надо об этом думать. Держать просто чтобы держать - так ведь тоже не получится, бесконечно не подержишь и нужно фиксироваться, так что всегда стоит вопрос "докуда именно держать". Когда сделку передержали, цена вернулась к точке входа и отобрала всю незафиксированную прибыль - это же тоже плохо. Если вам жизненно необходимо брать именно много пунктов - ну перейдите на ТФ повыше, но вам же тогда начнет припекать от того, что на младших ТФ хорошие движения, а на вашем задрочь)) Надо просто выбрать свой рабочий таймфрейм и жить по его сигналам, а что там на других горизонтах - смотреть чисто для справки и понимания общей картины.
Почему нельзя? Всё можно. Разница в том, что на форексе тренды, которые могут принести крупные деньги(за счёт плеча) длятся часами или днями. За это время может налиться 1000-4000 пипсов, как вот например по австралийцу и канадцу на той неделе. А на фондовом рынке за счёт того, что плеча там нет или оно маленькое, нужно выжидать месяцы и годы.
Пора уже на шестизнак переходить, чтобы лудоманам еще больше пипсов мерещилось.
Ты только подумай о том, что эти 1000 пипсов на EURUSD менее 1%. А 4000 пипсов в сутки ты где и когда видел?
Раньше были четырёхзначные котировки и спред на EURUSD 2 пункта, теперь пятизнак и сред 17-19 пипсов. Собственно говоря ничего не изменилось, но можно писать "1000 пипсов".
Пора уже на шестизнак переходить, чтобы лудоманам еще больше пипсов мерещилось.
Ты только подумай о том, что эти 1000 пипсов на EURUSD менее 1%. А 4000 пипсов в сутки ты где и когда видел?
Раньше были четырёхзначные котировки и спред на EURUSD 2 пункта, теперь пятизнак и сред 17-19 пипсов. Собственно говоря ничего не изменилось, но можно писать "1000 пипсов".
Пора уже на шестизнак переходить, чтобы лудоманам еще больше пипсов мерещилось.
Ты только подумай о том, что эти 1000 пипсов на EURUSD менее 1%. А 4000 пипсов в сутки ты где и когда видел?
Раньше были четырёхзначные котировки и спред на EURUSD 2 пункта, теперь пятизнак и сред 17-19 пипсов. Собственно говоря ничего не изменилось, но можно писать "1000 пипсов".
Ну, золото может сделать 4000 пипсов за сутки. Но я говорил не за сутки, а за несколько дней - например, канадец и австралиец сделали 4000 пипсов на той неделе.
Я считаю так, как считает метатрейдер. Чтобы путаницы не было.
Ну, золото может сделать 4000 пипсов за сутки. Но я говорил не за сутки, а за несколько дней - например, канадец и австралиец сделали 4000 пипсов на той неделе.
Я считаю так, как считает метатрейдер. Чтобы путаницы не было.
1. Золото не измеряется в пипсах, поэтому оно это не может сделать.
2. Метатрейдер для особо одарённых также показывает десятую часть от пипса
1. Золото не измеряется в пипсах, поэтому оно это не может сделать.
2. Метатрейдер для особо одарённых также показывает десятую часть от пипса
измеряется движения золота как и других валют в пипсах. 1 доллар изменения золота - это 100 пипсов. 1 цент изменения евродоллара - 1000 пипсов.
Щёлкни колёсико мыши и выдели от хая до лоу или от лоу до хая - получишь количество пипсов.
измеряется движения золота как и других валют в пипсах. 1 доллар изменения золота - это 100 пипсов. 1 цент изменения евродоллара - 1000 пипсов
Ясно, тупи дальше
Ясно, тупи дальше
И что ты показал? Пока что тупишь ты - отрицаешь очевидное. Ты колёсико то нажми и измерь в метатрейдере.