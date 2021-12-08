Стыдно ли не уметь зарабатывать на форексе\бирже после 8 лет опыта? - страница 6

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Roman Shiredchenko:

это называется ты еще не проснулся и не начал по-настоящему жирные куши ловить!!!

находишься в зачаточном состоянии... :-)

Это правда. Никак не выйду на "жирные куши", вот в марте только повезло, и все... Кончилась лафа... 


 
Georgiy Merts:

Дык слив - это о чем ? 

"Слив" - это исчезновение капитала, после которого необходимо заливать новый. Такого у меня ни разу не было - Как внес первоначальную сумму в 2012г, так она и "крутится". 

Ты совсем рехнулся, Спрут, со своими придирками. 

Чот мало верится. Ты не торгуешь что ли?
[Удален]  
Georgiy Merts:

Дык слив - это о чем ? 

"Слив" - это исчезновение капитала, после которого необходимо заливать новый. Такого у меня ни разу не было - Как внес первоначальную сумму в 2012г, так она и "крутится". 

Ты совсем рехнулся, Спрут, со своими придирками. 

Ты положил на счёт 400 долларов, на обслуживание за эти года потратил 600. Ты слил
 
webgopnik:

Стыдно бездельничать или проводить время в пьянстве или наркотическом угаре. А если человек пытается заработать на форексе, но у него не получается, то стыдиться этого не надо, так как это не получается и у многих учёных мужей, поскольку задача получения стабильной прибыли на форексе очень сложная.

 
khorosh:

Стыдно бездельничать или проводить время в пьянстве или наркотическом угаре. А если человек пытается заработать на форексе, но у него не получается, то стыдиться этого не надо, так как это не получается и у многих учёных мужей, поскольку задача получения стабильной прибыли на форексе очень сложная.

Согласен - абсолютно верно!
 
webgopnik:
Чот мало верится. Ты не торгуешь что ли?
Это мониторинг его ПАММа, если он только там торговал - то по этим данным - он не слил!
 
Georgiy Merts:

Это правда. Никак не выйду на "жирные куши", вот в марте только повезло, и все... Кончилась лафа... 


Да... не густо. Поделюсь торговым подходом биржевым - в личке на выходных!
 
Vladimir Baskakov:
Ты положил на счёт 400 долларов, на обслуживание за эти года потратил 600. Ты слил

Ты точно спятил. 

Слил - это значит, что "не осталось на что торговать". А затраты - дык они в любом случае были бы потрачены... Странно, что ты посчитал только работу сервера на чердаке... А питание, коммунальные, расходы на лечение что не учел ? 

Дебил ты, Вова. 

 
webgopnik:

А что неконкретного в хотя бы тех же принципах Ливермора? Как по мне, люди(и я особенно) сливают не потому что нет у них методов и инструментов, а потому что не следуют логически, практически и статистически выверенным методам и правилам.

Правила работы Джесси Ливермора ....

Джесси Ливермор не торговал на форексе. 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Ты точно спятил. 

Слил - это значит, что "не осталось на что торговать". А затраты - дык они в любом случае были бы потрачены... Странно, что ты посчитал только работу сервера на чердаке... А питание, коммунальные, расходы на лечение что не учел ? 

Дебил ты, Вова. 

Да нет,  все признаки у тебя этого диагноза
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