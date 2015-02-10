Интересно
А кто его знает..Я думаю человек устроен так,что если что-то приносит ему прибыль,то он наврядли с этим будет делиться)
В данном случае возможно советник и приносит прибыль,но скорее всего мизерную...от того он его и продает,чтобы выручить денег больше)
А может этот человек пристрастный программист, а торговать и рисковать не его тема..и хочет зарабатывать на своем любимом деле))...хотя таких людей не больше 1%)
Наличие прибыльного советника, это третья часть пути к заработку, вторая треть-это достаточное количество денег для открытия депозита(ов) и
последняя треть-это найти брокера который позволит прибыльно торговать и выводить заработанное.
Любая торговля на финансовых рынках связана с риском. Любая.
Продажа советников означает отсутствие риска, риск равен 0. Степень доверия самого автора к советнику может быть в пределах "не_доверяю" до "доверяю_полностью". Только в крайнем правом положении уровня доверия лишает полностью смысла продажи советников (в маркете или ещё где). В остальных случаях выгоднее и надёжнее заниматься продажей советников. Таким образом приходим к заключению, что продавцы советников в той или иной степени не доверяют своему продукту в плане торговли, иначе бы они не продавали "курицу_несущую_золотые_яйца_без_риска".
С индикаторами та же ситуация что и с советниками. При полном доверии к сигналам индикатора продавать его нет смысла.
И совсем другая ситуация с инструментарием для торговли. Здесь всё по чесноку. Это могут быть всевозможные библиотеки, панели, анализаторы, утилиты, информеры и т.п. Сами по себе такие продукты не могут приносить прибыль, а значит продажа таких продуктов никак не связана с уровнем доверия автора к ним.
По моему всё предельно ясно.
Вы представляете какой надо иметь депозит, чтоб каждый день зарабатывать тысячи баксов ?
Я посмотрел много советников платных и бесплатных,....на маркете есть светник который стоит 2000 баков,автор кажется иностранец.По его славам этот советник берёт каждый тренд,ну тоесть зарабатывает тысячи баксов.....вопрос если он такой ЖУТКО ПРИБЫЛЬНЫЙ нафига его выкладывать,заморачиваться с этими переводами денег и.д Почему нельзя самому торговать и ваще не париться......Ну ладно допустим он из тех,которые такие великодушные и он решил его выложить,но почему такая цена 2000$,если по его словам советник грааль и он зарабатывает тысячами почему просто бесплатно не выложить....непойму.Значит он сам не уверен в его работе?
Откройте поисковик и введите скажем "как заработать". Вы удивитесь такому обилию Граалей. От 100 рублей и до бесконечности. И что же? В мире стало больше миллионеров? Думаю вы сами знаете ответ на этот вопрос )) Это просто напросто очередной вид заработка на людском доверии. Сладкие обещания за кусочек фекалия в красивой обертке и ничего более :-D Ты только покупай - всего 1...$ Что - не работает? Ну так рынок изменчив - или "руки плохо заточены" :-D
Вы представляете какой надо иметь депозит, чтоб каждый день зарабатывать тысячи баксов ?
Если данный советник представляет из себя именно то о чем заявляет автор - можно начать скажем даже с 10-20$. Профит не заставит себя долго ждать. Ловим каждое движение в результате эти самые тысячи долларов можно реально заработать и за час :) Посмотрите для интереса конкурсы. В одном из таких автор за считанные минуты сделал тысячи ато и миллионы процентов на начальный депо :)
Всегда было подозрение, что это казачок от ДЦ ))) А в реале, если делать 5% в день, что для робота-скальпера реально, получаем следующую формулу прибыли за год. Считаем, в году 250 торговых дней, реально больше, ну пусть будет так.
прибыль = 1,05^250 = 198300.9 раз
Тысяча рублей для начала, думаю, у каждого найдется? ))))))))
В году ~240 рабочих дней
