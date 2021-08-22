Создайте OBJ_LABEL с текстом, закрепленным справа от изображения.
Здравствуйте, я создал функцию безубыточности и разместил горизонтальную линию, обозначающую уровни безубыточности. Однако я хотел бы разместить объект с привязкой к цене и справа написано «безубыток 1», равное прикрепленному изображению. Я уже сделал несколько попыток, но не смог. Кто может мне с этим помочь, пожалуйста.
Мой код безубыточной горизонтальной линии:
Я попытался создать объект, подобный приведенному ниже, но не знаю, как привязать его к цене. Я сделал несколько попыток, но безуспешно.
Для привязки к цене используйте объект OBJ_TEXT.
И непонятно, почему Вы пытаетесь задать цену при помощи свойств OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE, которые указывают цены относительно графика в пикселах, а не в категории цены.
Как такая надпись скажется на прибыльности советника? Или это курсовой проект?
ChartTimePriceToXY — Преобразует координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y.
bool ChartTimePriceToXY( long chart_id, // идентификатор графика int sub_window, // номер подокна datetime time, // время на графике double price, // цена на графике int& x, // координата X для времени на графике int& y // координата Y для цены на графике );
Очень надеюсь, что никакие пояснения не нужны…
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Тогда используйте OBJ_RECTANGLE. Для того, чтобы прямоугольник всегда оставался у правого края графика, отслеживайте любое изменение размеров графика через OnChartEvent(). В этом обработчике перемещайте объект по новым координатам, если положение объекта действительно нужно изменить.
Для определения времени начального и конечного баров графика достаточно обратиться к свойствам графика CHART_FIRST_VISIBLE_BAR и CHART_WIDTH_IN_BARS (функция ChartGetInteger()). Зная эти данные, легко рассчитать время.
ChartTimePriceToXY — Преобразует координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y.
Очень надеюсь, что никакие пояснения не нужны…
Я сделал это так:
int x = 100; int y = 100; datetime time = tick.time; double price = 116000; DrawText("TEXTO", 0, price, time, clrRed, 16, ANCHOR_RIGHT_UPPER, "exemplo", "calibri"); ChartTimePriceToXY(0, 0, time, price, x, y);
Я создал OBJ_TEXT, а затем вставил функцию ChartTimePriceToXY, но объект не был перемещен. Я определенно неправильно использую.
Я просто хотел бы добавить OBJ_TEXT и OBJ_RECTANGLE_LABEL справа, равные изображению. Мне трудно просто стыковаться справа, как я знаю создание объекта. Пожалуйста, помогите мне с этим.
Здравствуйте, я создал функцию безубыточности и разместил горизонтальную линию, обозначающую уровни безубыточности. Однако я хотел бы разместить объект с привязкой к цене и справа написано «безубыток 1», равное прикрепленному изображению. Я уже сделал несколько попыток, но не смог. Кто может мне с этим помочь, пожалуйста.Мой код безубыточной горизонтальной линии:
Я попытался создать объект, подобный приведенному ниже, но не знаю, как привязать его к цене. Я сделал несколько попыток, но безуспешно.
Это у Вас скрипт (выполняется 1 раз или в цикле) или советник (выполняется каждый тик или по таймеру)? Приведите весь код или хотя бы важную для отображения часть.
Я сделал это так:
Я создал OBJ_TEXT, а затем вставил функцию ChartTimePriceToXY, но объект не был перемещен. Я определенно неправильно использую.
Если используете OBJ_TEXT или OBJ_RECTANGLE, то ChartTimePriceToXY() не нужен.
Я сделал это так:
Я создал OBJ_TEXT, а затем вставил функцию ChartTimePriceToXY, но объект не был перемещен. Я определенно неправильно использую.
Я просто хотел бы добавить OBJ_TEXT и OBJ_RECTANGLE_LABEL справа, равные изображению. Мне трудно просто стыковаться справа, как я знаю создание объекта. Пожалуйста, помогите мне с этим.
Для этого лучше подойдёт OBJ_EDIT
Поле ввода имеет такие необходимые свойства: цвет текста, цвет фона, цвет границы и самое главное возможность редактировать, что превращает поле ввода в обычный лейбл с более расширенными возможностями. В вашем случае заменит два объекта…
Для координат надо в вышеуказанную функцию вставить цену безубыточности и время. Получить координаты в пикселях и их указать при создании OBJ_EDIT или OBJ_RECTANGLE_LABEL
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Здравствуйте, я создал функцию безубыточности и разместил горизонтальную линию, обозначающую уровни безубыточности. Однако я хотел бы разместить объект с привязкой к цене и справа написано «безубыток 1», равное прикрепленному изображению. Я уже сделал несколько попыток, но не смог. Кто может мне с этим помочь, пожалуйста.
Мой код безубыточной горизонтальной линии:
Я попытался создать объект, подобный приведенному ниже, но не знаю, как привязать его к цене. Я сделал несколько попыток, но безуспешно.