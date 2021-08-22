Создайте OBJ_LABEL с текстом, закрепленным справа от изображения. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Para isso, OBJ_EDIT é mais adequado
O campo de entrada tem as seguintes propriedades necessárias: cor de texto, cor de fundo, cor de borda e, mais importante, a capacidade de editar, que transforma o campo de entrada em um rótulo regular com características mais avançadas. No seu caso, ele substituirá dois objetos...
Para coordenadas, você precisa inserir o preço de break-even e o tempo na função acima. Obtenha coordenadas em pixels e especifique-as quando você criar um OBJ_EDIT ou OBJ_RECTANGLE_LABEL
Я сделал это так, и объект продолжал работать без привязки к цене.
***
Изображение было привязано к координатам X и Y
Я сделал это так:
***
Но даже если бы я сделал это таким образом, OBJ_EDIT не был привязан к цене. Он был привязан только к координатам X и Y.
Моя цель была такой:
Вот код, который решил мою проблему:
Но даже если бы я сделал это таким образом, OBJ_EDIT не был привязан к цене. Он был привязан только к координатам X и Y.
Моя цель была такой:
Вот вам скрипт для создания поля ввода которое полностью заменяет прямоугольник и лейбл вместе.
Если этот код поместить в советник или индикатор и будет работать на каждом тике, то объект будет на каждом тике перемещаться вместе с ценой Ask
Вот вам скрипт для создания поля ввода которое полностью заменяет прямоугольник и лейбл вместе.
Если этот код поместить в советник или индикатор и будет работать на каждом тике, то объект будет на каждом тике перемещаться вместе с ценой Ask
Спасибо за информацию. Я реализовал это так, как вы мне дали, и это намного лучше. Я очень благодарен, что все помогли мне с этой проблемой.
Мой последний код оказался таким. Спасибо вам всем!