MT5 и Linux - страница 2
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А виртуалку проверили на безопасность? Она ведь имеет доступ и к оборудованию, и к основной системе, и к изолированной.
Ммм, так и без виртуалки тоже доступ свободен) Пробовал мт5 на виртуале тормозит конкретно, не подходит для автоторговли
А виртуалку проверили на безопасность? Она ведь имеет доступ и к оборудованию, и к основной системе, и к изолированной.
Её проверяли (и проверяют) многие. Код то открыт. Если не брать виртуалку от M$ конечно.
Другое дело, что любая виртуалка ресурсы ест, причём прилично.
P.S. Или вообще, можно поставить отдельную машину. На которой будет только OS и терминал. :)
А виртуалку проверили на безопасность? Она ведь имеет доступ и к оборудованию, и к основной системе, и к изолированной.
Если мы говорим о VirtualBox, то никто не заставляет брать готовый бинарник, можно собрать из исходных кодов самому. Притом эти исходные коды можно взять оттуда, где они просмотрены весьма тщательно в рассуждении государственной безопасности - например, из репозитория Astra Linux (официальный форк Debian).
Ммм, так и без виртуалки тоже доступ свободен) Пробовал мт5 на виртуале тормозит конкретно, не подходит для автоторговли
Предлагаю начать тут что-нибудь осмысленное писать в рассуждении торговли на Python )
Вот у меня исходные файлы данных из терминала сохраняются в таким виде (только цены закрытия беру и сохраняю):
202108062300 1.17596
202108062305 1.17576
202108062310 1.17593
202108062315 1.17606
202108062320 1.17612
202108062325 1.17592
202108062330 1.17601
202108062335 1.17621
202108062340 1.17621
202108062345 1.17603
202108062350 1.17608
Если это организовать как массив numpy array, и вырезать только столбец самих цен, без даты-времени, и подавать этот столбец (тоже массив numpy) на вход функции, вычисляющей скользящую среднюю, то у можно например так это записать:
где B - формальный аргумент, тот самый вектор (столбец отсчётов цен), n - количество отсчётов (длина интервала), на которых я хочу рассчитать SMA, s - порядок SMA, s = 1+2z, где z - запаздывание (в количестве интервалов между отсчётами, предполагается,что отсчёты идут через равные промежутки времени, например, через 5 минут).
:-)
Возможно, у Вас слабый компьютер. У меня совсем не суперский, не "игровой", и так далее, обычный, средний, однако я могу запустить и две, и три виртуальных Win10, и они все будут работать одновременно, и в них можно наоткрывать терминалы не по одному, и в основной системе при этом могут работать и торренты, и браузеры, и что угодно, и ничего не тормозит. Процессор - обычный Райзен, середнячок, оперативки - всего 16 гигабайт, виртуалке обычно даю 4. И Debian, и виртуальные ОС - на SSD (на разных, основная система - на одном, виртуалки - на другом).
Мы говорим о разных вещах, дело не в железе, дело в том что на вертуальной машине задержки составляют более десятой секунды, для меня такая задержка существенна
Задача визуализации не стоит, в общем-то, есть же сам терминал (в плане визуализации в процессе торговли, на стадии разработки алгоритма пользуюсь Mathcad, опять же, задачи визацлизации не стоит, потому что сам маткад все необходимые графики построит и покажет), однако всё же иногда пользую в программках на Python, которые управляют торговлей (написаны с использованием PyQt5 в качестве графического фреймворка) небольшую визуализацию, включаемую или отключаемую кнопкой, то есть надо посмотреть - включил, не надо - просто управляет торговлей, не заморачиваясь отображением чего-то там (для торговли нужно вычислять только крайние правые, актуальные, значения фильтров, для визуализации - множество значений на окне). Пользую виджет PlotWidget из библиотеки PyQtGraph.
Вот, к примеру, сутки (288 отсчётов в таймфрейме М5) цены (EURUSD), и некоторых фильтров, рассчитанных для этого интервала времени (цена - зелёным, некоторым образом построенные кривые - красным и синим, белым - среднее красной и синей кривой):
Торговля, по сути, идёт в Linux - вся логика в Linux, подозрительный экзешник (метатрейдер 5) только лишь является источником котировок, и тупо исполняет команды по открытию-закрытию сделок. Связь - через файлы (в виртуальной Win10 вспомогательная программа на Python, обеспечивает сохранение котировок в файлы, в Debian основная программа на Python читает эти файлы, проводит анализ, выдаёт указания в файлы - тоже текстовые, вспомогательная программа на Python в Win10 читает эти файлы торговых указаний, и даёт команды метатрейдеру 5). Обращение к терминалу - один раз в 5 минут.
Так я торгую в Debian GNU/Linux.
Мы говорим о разных вещах, дело не в железе, дело в том что на вертуальной машине задержки составляют более десятой секунды, для меня такая задержка существенна
У Вас что-то не так. У меня виртуальная машина не влияет на пинг. Автоматически всё ставлю, ничего не меняю. Не знаю в чем проблема. Можно для начала попробовать другую программу виртуализации, потом другой метод виртуализации. Побольше оперативной памяти виртуальной машине, еще можно попробовать сменить операционную систему на другой дистрибутив. Такие нехитрые действия обычно решают большинство проблем. Ну и проверить еще разок пинг до сервера, может ошибка какая вышла. Если ничего из этого не поможет, можно попробовать "пробросить" сетевую карту в виртуальную машину.
Возможно Вы правы, дело в настройках, но я пробовал на одинаковом железе виртуал с виндой и мт5 и просто винду со всей своей бесполезной хренью и мт5, через виртуал тормозит.
вот была бы версия мт5 под линукс, чтобы не пользовать винду и виртуалки, тогда совсем другое дело, речь об этом)
вот была бы версия мт5 под линукс, чтобы не пользовать винду и виртуалки, тогда совсем другое дело, речь об этом)
Осмелюсь предположить, что если торговая система обращается к серверу чаще, чем раз в пять минут (как у меня), и ей важно время открытия сделок не плюс-минус минута, а плюс-минус доли секунды - то это тупик, и заработать на этом не получится ни при каких обстоятельствах, ибо по сути это высокочастотный трейдинг, в котором Вы a priori не можете выиграть у тех, кто физически ближе к источникам котировок на целый океан, к примеру.