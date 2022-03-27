MT5 и Linux - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не понимаю тех людей, которые тут пишут про задержки. Вы реально что ли торгуете в автомате с домашнего компа? Если да - то стоит задуматься о том, что трейдинг это не ваше. Купите деда на Windows Server и торгуйте с него. Никаких задержек, никаких проблем, потрясающая надежность и т.д.
Касаемо разработки - тут да. Работать под жутким вино не удобно. Под виртуалкой - так же, ибо теряется единство пространства, удобные инструменты bash для парса логов, гипертрейдинг работает как ***пойми что, беда с кодировками (в гите начинается беда и танцы с бубном) и т.д. Не говоря уже о том, что Linux server стабильнее и легче Windows server.
Не доконца понятно почему разработчики сделали мету не на Qt для мультиплатформе, но подозреваю, что все тянется с древних версий меты и привязки к Win библиотекам, когда о работе в крос платформе еще даже никто не думал.
Не понимаю тех людей, которые тут пишут про задержки. Вы реально что ли торгуете в автомате с домашнего компа? Если да - то стоит задуматься о том, что трейдинг это не ваше. Купите деда на Windows Server и торгуйте с него. Никаких задержек, никаких проблем, потрясающая надежность и т.д.
Касаемо разработки - тут да. Работать под жутким вино не удобно. Под виртуалкой - так же, ибо теряется единство пространства, удобные инструменты bash для парса логов, гипертрейдинг работает как хрен пойми что, беда с кодировками (в гите начинается беда и танцы с бубном) и т.д. Не говоря уже о том, что Linux server стабильнее и легче Windows server.
Не доконца понятно почему разработчики сделали мету не на Qt для мультиплатформе, но подозреваю, что все тянется с древних версий меты и привязки к Win библиотекам, когда о работе в крос платформе еще даже никто не думал.
по мне Qt тяжеленный тормоз, но это на вкус и цвет, где фиолетовый вкуснее...
чтобы не лишать себя привычных удобств Linux можно накатить msys2 - и всё нужное будут на месте. А при цене деда около 50, вообще извращаться про вайн нету смысла.
в конце концов если пишется обвес под софт для конкретной ОС,как-бы не грех эту ОС и поставить.
по мне Qt тяжеленный тормоз, но это на вкус и цвет, где фиолетовый вкуснее...
чтобы не лишать себя привычных удобств Linux можно накатить msys2 - и всё нужное будут на месте. А при цене деда около 50, вообще извращаться про вайн нету смысла.
в конце концов если пишется обвес под софт для конкретной ОС,как-бы не грех эту ОС и поставить.
Qt все таки лучший для кросс-платформенности. Кроме того, он уже давно перестал быть тяжелым. Сравните сколько жрут кеды и Gnome 3. Кроме этого, мне всегда был не понятны рассуждения про то, что что то "тяжелое". Если для вас и вашего компа имеет значение тяжесть обычной программы с кнопочками - то повторюсь, трейдинг это не ваше. Qt определяет лишь финтефейс, тяжесть которого не сопоставима с мощностями современного железа.
Про деда - речь о торговле. Разработка и отладка на сервере крайне неудобный процесс, а если говорить о поездках куда либо - то это становится совсем невозможным.
Qt все таки лучший для кросс-платформенности. Кроме того, он уже давно перестал быть тяжелым. Сравните сколько жрут кеды и Gnome 3. Кроме этого, мне всегда был не понятны рассуждения про то, что что то "тяжелое". Если для вас и вашего компа имеет значение тяжесть обычной программы с кнопочками - то повторюсь, трейдинг это не ваше. Qt определяет лишь финтефейс, тяжесть которого не сопоставима с мощностями современного железа.
Про деда - речь о торговле. Разработка и отладка на сервере крайне неудобный процесс, а если говорить о поездках куда либо - то это становится совсем невозможным.
Целевой софт (терминал MetaTrader) сделан и работает под Windows. И де-факто весьма плотно, не всё повторимо в вайн. Чтобы разруливаться в кучку потоков и соединений, там нужны тонкие игры
Его теперь надо переписать? потому как некий Васян не хочет себе лишнюю трату в виде лицензии (кстати опция) и боле-менее не дохлого железа ?
Целевой софт (терминал MetaTrader) сделан и работает под Windows. И де-факто весьма плотно, не всё повторимо в вайн. Чтобы разруливаться в кучку потоков и соединений, там нужны тонкие игры
Его теперь надо переписать? потому как некий Васян не хочет себе лишнюю трату в виде лицензии (кстати опция) и боле-менее не дохлого железа ?
Причем тут трата на лицензию? Если у вас нет денег на сервер с лицензией - вам торговать не нужно. Реч идет о безопасности и профессиональных разработчиках, которым работать в linux среде гораздо удобнее и продуктивнее.
программисту удобнее и продуктивнее работать там где цель.
а специально переделать софт чтобы вам было "удобнее и продуктивнее" это блажь. Это вы Столмана перенюхали
Под вайном нет дополнительных задержек.
Конечно, если не идет речь об оверселлинговых линуксовых впсках с минимумом ресурсов, где системные тормоза могут(и дают) тормозить на любом системном вызове в десятки миллисекунд по своей природе.
Со своей стороны, мы постоянно оптимизируем работу терминалов под вайном и особенно для маков. Сейчас мы ждем в ближайшие недели выпуска компанией CodeWeavers продукта Crossover с поддежкой Wine 6.xx, чью лиценцию мы используем для выпуска MetaTrader 4/5 под macOS.
Более детально о расходах и ресурсных затратах в обычных VPS сервисах написано:
Пожалуйста, скажите, а содержание новостей в новостной ленте терминала у вас все показывает (заголовки то на русском и английском показывает)? А то я никакими способами завести не смог. Отображаются лишь содержание некоторых на английском и без изображений (графиков и т.п.)
Ну у меня как то вот так
Ну у меня как то вот так
Класс !!!
Я бы тоже с винды на Линь спрыгнул.
И заголовки новостей у меня тоже показывает (на разных дистрах пробовал под разным вайном).
НО...
Но с содержанием новостей просто беда, от некоторых поставщиков вовсе не показывает, а от каких-то только английский текст без картинок/графиков.
И я так понял кодировка новостей вообще на стороне поставщика новостей настраивается (сейчас у меня на том же мобильном терминале МТ5 в новостях от DJ Newswires лишь кракозябры с знаком вопроса и брокер ссылается тоже на поставщика , а не на Метаквотов, а раньше было все норм).