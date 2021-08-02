анализ рынка в удобном кресле.
Товарищи, пришло время поменять стул.
Кто на чём сидит :), что нравиться, а что нет ? Что можете посоветовать и на что обратить внимание про покупке?
Совет: крепится монитор к потолку, натягивается гамак под ним иииии, анализируем;)
Совет: крепится монитор к потолку, натягивается гамак под ним иииии, анализируем;)
гамак это прощай позвоночник, не вариант.
Совет: крепится монитор к потолку, натягивается гамак под ним иииии, анализируем;)
лучше монитор снизу...а сам гамак на природе.
перевернулся на пузо - смотришь котировки, пузом к верху - красота, деревца, птички поют
Лучше всего - глазфон из футурамы. Тот самый, который "заткнись и возьми мои деньги")
Ну, или хотя бы VR шлем.
гамак это прощай позвоночник, не вариант.
Нужен большой гамак и ложиться на него не вдоль, а поперек))
Два принципа правильного сиденья:
1. Седушка должна быть жесткой в центре, чтобы жо** не утопала, а упиралась.
2. У спинки должен быть упор на уровне крестца.
И на колесиках и вращающийся.
Это кстати очень важный вопрос (я про кресло). И я сейчас тоже его имею в списке актуальных, поэтому не смог пройти мимо.
Лучше реклайнер подходящий поискать советую или с оттоманкой кресло.
Оттоманка(как на картинке) - классная вещь, ноги под столом горизонтально можно подержать, для кровотока хорошо и нагрузка на сердце меньше (сердце то кровь против гравитации гоняет).
Всего наилучшего.
Это кстати очень важный вопрос (я про кресло). И я сейчас тоже его имею в списке актуальных, поэтому не смог пройти мимо.
Лучше реклайнер подходящий поискать советую или с оттоманкой кресло.
Оттоманка(как на картинке) - классная вещь, ноги под столом горизонтально можно подержать, для кровотока хорошо и нагрузка на сердце меньше (сердце то кровь против гравитации гоняет).
Всего наилучшего.
шиковать так по полной
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- 1 326 451.00 RUB
- dushlux.ru
Товарищи, пришло время поменять стул.
Кто на чём сидит :), что нравиться, а что нет ? Что можете посоветовать и на что обратить внимание про покупке?
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Товарищи, пришло время поменять стул.
Кто на чём сидит :), что нравиться, а что нет ? Что можете посоветовать и на что обратить внимание про покупке?