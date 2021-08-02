анализ рынка в удобном кресле.

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Товарищи, пришло время поменять стул.

Кто на чём сидит :), что нравиться, а что нет ? Что можете посоветовать и на что обратить внимание про покупке? 

 
Alexey Oreshkin:

Товарищи, пришло время поменять стул.

Кто на чём сидит :), что нравиться, а что нет ? Что можете посоветовать и на что обратить внимание про покупке? 

Совет: крепится монитор к потолку, натягивается гамак под ним иииии, анализируем;)

 
VVT:

Совет: крепится монитор к потолку, натягивается гамак под ним иииии, анализируем;)

гамак это прощай позвоночник, не вариант.

 
VVT:

Совет: крепится монитор к потолку, натягивается гамак под ним иииии, анализируем;)

лучше монитор снизу...а сам гамак на природе.

перевернулся на пузо - смотришь котировки, пузом к верху - красота, деревца, птички поют

 

Лучше всего - глазфон из футурамы. Тот самый, который "заткнись и возьми мои деньги")

Ну, или хотя бы VR шлем.

 
Alexey Oreshkin:

гамак это прощай позвоночник, не вариант.

Нужен большой гамак и ложиться на него не вдоль, а поперек))

Два принципа правильного сиденья:

1. Седушка должна быть жесткой в центре, чтобы жо** не утопала, а упиралась.

2. У спинки должен быть упор на уровне крестца.

И на колесиках и вращающийся.

[Удален]  
после некоторых анализов - хочется верёвку с мылом а не кресло 
 

Это кстати очень важный вопрос (я про кресло). И я сейчас тоже его имею в списке актуальных, поэтому не смог пройти мимо.

Лучше реклайнер подходящий поискать советую или с оттоманкой кресло.

Оттоманка(как на картинке) - классная вещь, ноги под столом горизонтально можно подержать, для кровотока хорошо и нагрузка на сердце меньше (сердце то кровь против гравитации гоняет).

Всего наилучшего.



[Удален]  
Igor Zakharev:

Это кстати очень важный вопрос (я про кресло). И я сейчас тоже его имею в списке актуальных, поэтому не смог пройти мимо.

Лучше реклайнер подходящий поискать советую или с оттоманкой кресло.

Оттоманка(как на картинке) - классная вещь, ноги под столом горизонтально можно подержать, для кровотока хорошо и нагрузка на сердце меньше (сердце то кровь против гравитации гоняет).

Всего наилучшего.

шиковать так по полной

https://dushlux.ru/unitazy-i-bide/herbeau/dagobert/herbeau-dagobert-unitaz-tron-tsvet-dub-rustik-belyj-s-dekorom-583c0421f0f26/

Herbeau Dagobert Унитаз трон, 64.5x75.5см, цвет дуб рустик/белый с декором
Herbeau Dagobert Унитаз трон, 64.5x75.5см, цвет дуб рустик/белый с декором
  • 1 326 451.00 RUB
  • dushlux.ru
Herbeau Dagobert Унитаз трон, 64.5x75.5см, цвет дуб рустик/белый с декором
 
Alexey Oreshkin:

Товарищи, пришло время поменять стул.

Кто на чём сидит :), что нравиться, а что нет ? Что можете посоветовать и на что обратить внимание про покупке? 

вот


 

Трейдеру должно быть удобно)

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