анализ рынка в удобном кресле. - страница 2
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Это кстати очень важный вопрос (я про кресло). И я сейчас тоже его имею в списке актуальных, поэтому не смог пройти мимо.
Лучше реклайнер подходящий поискать советую или с оттоманкой кресло.
Оттоманка(как на картинке) - классная вещь, ноги под столом горизонтально можно подержать, для кровотока хорошо и нагрузка на сердце меньше (сердце то кровь против гравитации гоняет).
Всего наилучшего.
Вероятно удобно, но не в моём случае так как вся работа у меня идёт из дома, где я нахожусь максимум в шортах. А к коже или кожзаму будеш прилипать, потому рассматриваю сугубо тканевый вариант.
Трейдеру должно быть удобно)
всегда хотел попробовать в живую такой вариант, выглядит супер, но как на практике сказать сложно, но заманчиво)
Вероятно удобно, но не в моём случае так как вся работа у меня идёт из дома, где я нахожусь максимум в шортах. А к коже или кожзаму будеш прилипать, потому рассматриваю сугубо тканевый вариант.
Есть куча вентилируемых кресел. И спинки сеткой и седушка сеткой. Есть и дорогие варианты. Надо просто идти в магаз и примерять свою пятую опору, где удобнее, то и брать.
Есть куча вентилируемых кресел. И спинки сеткой и седушка сеткой. Есть и дорогие варианты. Надо просто идти в магаз и примерять свою пятую опору, где удобнее, то и брать.
Согласен, но прежде чем идти и брать что удобно конкретно здесь и сейчас, хочется ещё иметь знания об эргономических и анатомических особенностях, на которые стоит обратить внимание.
Согласен, но прежде чем идти и брать что удобно конкретно здесь и сейчас, хочется ещё иметь знания об эргономических и анатомических особенностях, на которые стоит обратить внимание.
Высота, наклон спинки, и что бы не разваливалось. Директорские качалки без регулировки наклона спинки для долгого сидения мне не айс. Игровые можно посмотреть, ценник от 10-12к и в небо. но там тоже есть варианты без регулировки наклона спинки, типа качалок и в дорогих вариантах. Зато вентиляция, приблуды разные, цветовая гамма...))))
вообще фигня всё это. Чтобы не заработать всяких хитрых болячек и меньше уставать - просто стул удобной высоты с жёсткой спинкой. Чтобы не катался, не поворачивался и не качался
Хочешь размяться - встань и пройдись, заодно зрение переключится, мозги отдохнут (опция, если они есть).
вообще фигня всё это. Чтобы не заработать всяких хитрых болячек и меньше уставать - просто стул удобной высоты с жёсткой спинкой. Чтобы не катался, не поворачивался и не качался
Хочешь размяться - встань и пройдись, заодно зрение переключится, мозги отдохнут (опция, если они есть).
У меня турник везде где я есть) тоже помогает)
У меня турник везде где я есть) тоже помогает)
мне не столь повезло в этом плане..с моим ростом турник возможен только во дворе. :-)
Нда... с колесиками и вращением порешили. Интересно, кто-нибуь появится, объявит, чтобы спинки ни в коем случае не было?
Вот он, идеальный стул:
Нда... с колесиками и вращением порешили. Интересно, кто-нибуь появится, объявит, чтобы спинки ни в коем случае не было?
Вот он, идеальный стул:
А занозы потом кто вытаскивать будет? ;)