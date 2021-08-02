анализ рынка в удобном кресле. - страница 4
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Вот за это огромное спасибо. Не знал что такие есть. По идее это то что я хочу. Сейчас осталось найти его в городе чтобы сначала попробовать посидеть на таком вживую, перед покупкой.
кстати, про "сделай сам"
из самого доступного материла
Сделай лучше сам, вспомни школу, табурет 3D
в смысле, такой?