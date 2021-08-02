анализ рынка в удобном кресле. - страница 4

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[Удален]  
Alexey Oreshkin:

Вот за это огромное спасибо. Не знал что такие есть. По идее это то что я хочу. Сейчас осталось найти его в городе чтобы сначала попробовать посидеть на таком вживую, перед покупкой.

Сделай лучше сам, вспомни школу, табурет 3D
 

кстати, про "сделай сам"

из самого доступного материла


 
Vladimir Baskakov:
Сделай лучше сам, вспомни школу, табурет 3D

в смысле, такой?



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