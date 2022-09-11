Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 52
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все от ситуации иногда форма отката это путь к перезаходу причем сразу
Скажите, а для чего Вы ВООБЩЕ определяете флэт?...
Ну тренд - понятно..., откат - понятно..., а чем Вам помешал флэт?... на кухне...
Как то так получается, что основной убыток на флэте. И придумать не могу, чем его убрать
Как то так получается, что основной убыток на флэте. И придумать не могу, чем его убрать
Просто сжатием рынка.
Просто сжатием рынка.
А по русски? ))) И поподробнее пожалуйста.
Терминал 3365 скачайте и вопросы закончатся
https://www.mql5.com/ru/forum/429028
Терминал 3365 скачайте и вопросы закончатся
https://www.mql5.com/ru/forum/429028
вечером прилетела уже 3367
в принципе и с 3365 проблем не возникало. Но возможно потому как я только с валютами, не трогаю всякое биржевое
А по русски? ))) И поподробнее пожалуйста.
Например вымпел - это сжатие рынка. Там нет импульсных волн. Только коррекционные сменяют коррекционные.
Как то так получается, что основной убыток на флэте. И придумать не могу, чем его убрать
Оптимальный вариант - научиться определять флэт, и при наличии флэта запретить открытие позиции...
Проще всего это оформить в советнике..., в ручной стратегии пропустить флэт вполне реально...
Например вымпел - это сжатие рынка. Там нет импульсных волн. Только коррекционные сменяют коррекционные.
Надо думать.
У вас есть работы по каналам. Они работают на таймфреймах от 3 до 15 минут? Можно их встроить в советник?
Оптимальный вариант - научиться определять флэт, и при наличии флэта запретить открытие позиции...
Проще всего это оформить в советнике..., в ручной стратегии пропустить флэт вполне реально...
Оптимально, проще... Есть конкретный вариант?