Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 52

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Ilya Vasenin #:

все от ситуации  иногда форма отката это путь к перезаходу причем сразу

Это того не стоит - слишком большие риски!
 
Serqey Nikitin #:

Скажите, а для чего Вы ВООБЩЕ определяете флэт?...

Ну тренд - понятно..., откат - понятно..., а чем Вам помешал флэт?... на кухне...

Как то так получается, что основной убыток на флэте. И придумать не могу, чем его убрать

 
Михаил Шерстнёв #:

Как то так получается, что основной убыток на флэте. И придумать не могу, чем его убрать

Просто сжатием рынка.

 
Uladzimir Izerski #:

Просто сжатием рынка.

А по русски? ))) И поподробнее пожалуйста. 

 

Терминал 3365 скачайте и вопросы закончатся

https://www.mql5.com/ru/forum/429028

Терминал не запускается после обновления 3365 - Проверил на чистом терминале, запустился нормально. Сигнатура проблемы terminal64 Exe Версия приложения 5fd0a19f9f24e78624dde72041095a30 Отметка
Терминал не запускается после обновления 3365 - Проверил на чистом терминале, запустился нормально. Сигнатура проблемы terminal64 Exe Версия приложения 5fd0a19f9f24e78624dde72041095a30 Отметка
  • 2022.07.20
  • www.mql5.com
Дополнительные сведения 4 bb61559c6714e93ed150b7c0f0563eda. Не запускается Вот уже и на windows 11 не запускается. На операционках с русским пакетом MT5 не запускается. что проблема такая существует и повторяется у других людей
 
Volodymyr Zubov #:

Терминал 3365 скачайте и вопросы закончатся

https://www.mql5.com/ru/forum/429028

вечером прилетела уже 3367

в принципе и с 3365 проблем не возникало. Но возможно потому как я только с валютами, не трогаю всякое биржевое

 
Михаил Шерстнёв #:

А по русски? ))) И поподробнее пожалуйста. 

Например вымпел - это сжатие рынка. Там нет импульсных волн. Только коррекционные сменяют коррекционные.

 
Михаил Шерстнёв #:

Как то так получается, что основной убыток на флэте. И придумать не могу, чем его убрать

Оптимальный вариант - научиться определять флэт, и при наличии флэта запретить открытие позиции...

Проще всего это оформить в советнике..., в ручной стратегии пропустить флэт вполне реально...

 
Uladzimir Izerski #:

Например вымпел - это сжатие рынка. Там нет импульсных волн. Только коррекционные сменяют коррекционные.

Надо думать.
У вас есть работы по каналам. Они работают на таймфреймах от 3 до 15 минут? Можно их встроить в советник?

 
Serqey Nikitin #:

Оптимальный вариант - научиться определять флэт, и при наличии флэта запретить открытие позиции...

Проще всего это оформить в советнике..., в ручной стратегии пропустить флэт вполне реально...

Оптимально, проще... Есть конкретный вариант?

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