Автоматическое построение линий тренда - страница 4
2 Вообще то советник может от линий торговать, например. У Кима такой есть. Там от горизонтальных, установленных вручную, но это не принципиально.
3 Об чем и речь. Но есть ещё такой момент: если две точки привязки линии лежат на экстремумах, это что угодно, только не трендовая.
5 А это как посмотреть.
2. Слыхал я, что и без советника можно прибыльно торговать) Мы сейчас не об этом говорим. Ветка называется автоматическое построение линий тренда. И ни какое другое. Определить линию для обработки советником конечно можно, будет удобнее (кому-то) и точнее (возможно), но сейчас задача другая.
3. Вы сейчас, опять, что имеете ввиду? Вот под такие заявления можно скриншот? Фантазия у всех по разному работает. Можно нарисовать через два экстремума и горизонтальную линию и почти вертикальную, и машку. Если Вы имеете ввиду трендовую и значение экстремум остается в силе из предыдущих постов, а также под точкой привязки понимается точка, которая передается в функцию ObjectCreate() тогда если экстремумы на одном уровне - это горизонтальная линия - согласен - не то. Но для всех остальных вариантов вполне себе трендовая линия.
5. Я просто согласился с Вами,
Старайтесь не выходить при построении за границы торговой недели, или повторяйте построения с учетом выходных.
Вы теперь сами с собой не согласны?
Непосредственно - поиск макс/мин.
Это было понятно и из
Да, вот еще что, для мелких ТФ. Как бэ критерий поиска экстремумов может быть спред.
Только то, что дальше не раскрывает для меня суть утверждения. Поэтому и попросил объяснить иначе/подробнее. И еще раз прошу.
5. Я просто согласился с Вами,
Вы теперь сами с собой не согласны?
3 Трендовая - только выделенная точками.
5 то же, но по торговым дням
Выходные не несут неопределённости. Либо вы их учитываете, либо нет.
3 Трендовая - только выделенная точками.
По-моему, это не трендовая. Трендовая - лежит всегда выше графика (сопротивления) или ниже графика (поддержки). Если график ее пересекает - это уже пробой трендлинии.
И очень странно утверждение, что если линия проведена через два экстремума - то она не трендовая. Насколько я знаю, скажем, восходящий тренд представляет собой последовательность "мин - макс - мин - макс", причем, вторые минимумы и максимумы - соответственно больше первых. Трендлиния поддержки в данном случае проводится от первого минимума ко второму в момент появления второго максимума.
На мой взгляд, нисходящая трендлиния сопротивления должна проводиться через максимумы 8 мая и 1 июля. Причем, проводиться она должна 18 июля.
С 1 июля также было две нисходящие трендлинии ускорения, но на текущий момент они обе пробиты.
3. Приехали...
3 Об чем и речь. Но есть ещё такой момент: если две точки привязки линии лежат на экстремумах, это что угодно, только не трендовая.
upd потому что трендовая должна показывать ещё и угол.
Вы красные точки экстремумами назвали? Вторая точка... эм... не экстремум никоим образом... это точка в воздухе. А значит и линия - не трендовая.
5. Что Вы имели ввиду, говоря "торговые дни"? На сколько я знаю на форексе торговые дни с понедельника по пятницу. Есть, вроде, ДЦ, Которые предлагают торговать и в субботу с воскресеньем, но, по-моему, не стоит. Говоря про неопределенность я имел ввиду перенос позиции через выходные и возможный ГЭП на открытии понедельника. И эти факторы нужно учитывать, но исходя из того, что мы не можем торговать в выходные и не знаем, что может произойти в выходные, это несет в себе неопределенность. Конечно это можно и не учитывать, но последствия могут быть печальными.
Но если произойдет единичный пробой, линия все равно может остаться трендовой, если она станет из линии сопротивления линией поддержки и наоборот.
Вы сами и ответили.
1 линия поддержки
2 канал
3. Приехали...
Вы красные точки экстремумами назвали? Вторая точка... эм... не экстремум никоим образом... это точка в воздухе. А значит и линия - не трендовая.
5. Что Вы имели ввиду, говоря "торговые дни"? На сколько я знаю на форексе торговые дни с понедельника по пятницу. Есть, вроде, ДЦ, Которые предлагают торговать и в субботу с воскресеньем, но, по-моему, не стоит. Говоря про неопределенность я имел ввиду перенос позиции через выходные и возможный ГЭП на открытии понедельника. И эти факторы нужно учитывать, но исходя из того, что мы не можем торговать в выходные и не знаем, что может произойти в выходные, это несет в себе неопределенность. Конечно это можно и не учитывать, но последствия могут быть печальными.
3 Разве?
5 Постройте сами. По торговым и по календарным, если на рисунках не видно разницы.
Имел ввиду то, на что отвечал: неопределённость в вашем понимании.
3. Приехали......
Ладно, у меня остановка.