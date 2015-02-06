Работает ли "глубина рынка" - страница 7
Вы как это себе представляете? Что бы МТ5 сначала придумывал а потом рисовал не существующие бары? - Полный бред.
Представьте как будет выглядеть график на выходных (или когда рынок закрыт). Нет тиков - нет баров. Все верно.
А вот так - торговля закрыта- нету баров, открылась торговля -пошли бары. Все просто.
Т.е. время всё же нужно игнорировать?
+ ещё, хотя это ерунда. В тестере по этим "пустым" барам сделки будет можно заключать?
Представьте как будет выглядеть график на выходных (или когда рынок закрыт). Нет тиков - нет баров. Все верно.
Это должна быть настраиваемая опция, только торговое время или календарное.
Да нормально это выглядит. Примерно вот так. Внизу мало-ликвидные инструменты в вечернее время.
Кроме стаканов используется поток тиков, где есть информация о last_trade_price и last_trade_volume.
Именно из информации о last_trade сделке берутся данные о реальных сделках и используются для построения реальных объемов на чартах. Причем информация о last_trade приходят от шлюза поставщиков ликвидности.
Потому что пользователи мало знают о реальном положении вещей и предпочитают мифы.
Например, через столько лет использования Метатрейдера вы даже о многопоточности в терминале понятия не имеете. А банальный вопрос о стаканах в децентрализованных рынках и фидах вон до чего довели - скатились до обвинений. Причем делая одноходовые и безрассудные заявления.
Будет Time&Sales лента. Не беспокойтесь.
Я сравнивал нескольких брокеров МТ5, у всех в SymbolInfo объём last_volume равен объёму лучшего bid-банда, так понимаю вы валите на брокеров, либо у них программеры валенки, либо за неимением дают всякую хрень. Я грешным делом тоже на них грешил, но вот странная ситуация, почему у всех одно и тоже, почему именно лучший bid-банд, почему не сумма объёма бид и аск, почему не сумма объёма стакана, почему не максимальный банд в стакане, вариантов много а реализация у всех локализовалась на одном варианте. Из чего мои вопросы именно к вам. Я грешу что вы прописали такую схему трансляции???
Будет Time&Sales лента. Не беспокойтесь.
Спасибо, будем ждать.
Я сравнивал нескольких брокеров МТ5, у всех в SymbolInfo объём last_volume равен объёму лучшего bid-банда, так понимаю вы валите на брокеров, либо у них программеры валенки, либо за неимением дают всякую хрень. Я грешным делом тоже на них грешил, но вот странная ситуация, почему у всех одно и тоже, почему именно лучший bid-банд, почему не сумма объёма бид и аск, почему не сумма объёма стакана, почему не максимальный банд в стакане, вариантов много а реализация у всех локализовалась на одном варианте. Из чего мои вопросы именно к вам. Я грешу что вы прописали такую схему трансляции???
Посмотрел старое обсуждение. Там много написано, наверное все за и против.
Соглашусь с точкой зрения что нужна "настраиваемая опция", т.к. нужно и то и то.
К сожалению, не будет.
Аминь.