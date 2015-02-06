Работает ли "глубина рынка" - страница 7

C-4:
Вы как это себе представляете? Что бы МТ5 сначала придумывал а потом рисовал не существующие бары? - Полный бред.
Этот "бред" называется календарное время. Выглядит так (первый скрин, дни).
MigVRN:
 Представьте как будет выглядеть график на выходных (или когда рынок закрыт). Нет тиков - нет баров. Все верно.
  А вот так - торговля закрыта-  нету баров ни каких -не "пустых" не "полных" - не рисовать их, открылась торговля -пошли бары. Все просто.
 
Edic:
  А вот так - торговля закрыта-  нету баров, открылась торговля -пошли бары. Все просто.

Т.е. время всё же нужно игнорировать?

+ ещё, хотя это ерунда. В тестере по этим "пустым" барам сделки будет можно заключать? 

 
MigVRN:
 Представьте как будет выглядеть график на выходных (или когда рынок закрыт). Нет тиков - нет баров. Все верно.

Это должна быть настраиваемая опция, только торговое время или календарное.

MigVRN:
Т.е. время всё же нужно игнорировать?
Только то время, в которое не проводятся  торги официально по регламенту. 
MigVRN:

+ ещё, хотя это ерунда. В тестере по этим "пустым" барам сделки будет можно заключать? 

 Сделки не по барам заключаются, а по бестбандам. Если бара нету - это не означает что и цены нету (что пуст стакан).  Вы это  понимаете?
 

Да нормально это выглядит. Примерно вот так. Внизу мало-ликвидные инструменты в вечернее время.


 
Renat:

Кроме стаканов используется поток тиков, где есть информация о last_trade_price и last_trade_volume.

Именно из информации о last_trade сделке берутся данные о реальных сделках и используются для построения реальных объемов на чартах. Причем информация о last_trade приходят от шлюза поставщиков ликвидности.


Потому что пользователи мало знают о реальном положении вещей и предпочитают мифы.

Например, через столько лет использования Метатрейдера вы даже о многопоточности в терминале понятия не имеете. А банальный вопрос о стаканах в децентрализованных рынках и фидах вон до чего довели - скатились до обвинений. Причем делая одноходовые и безрассудные заявления.


Будет Time&Sales лента. Не беспокойтесь.

Я сравнивал нескольких брокеров МТ5, у всех в SymbolInfo объём last_volume равен объёму лучшего bid-банда, так понимаю вы валите на брокеров, либо у них программеры валенки, либо за неимением дают всякую хрень. Я грешным делом тоже на них грешил, но вот странная ситуация, почему у всех одно и тоже, почему именно лучший bid-банд, почему не сумма объёма бид и аск, почему не сумма объёма стакана, почему не максимальный банд в стакане, вариантов много а реализация у всех локализовалась на одном варианте. Из чего мои вопросы именно к вам. Я грешу что вы прописали такую схему трансляции???

Будет Time&Sales лента. Не беспокойтесь.

 Спасибо, будем ждать.

 
Urain:

Я сравнивал нескольких брокеров МТ5, у всех в SymbolInfo объём last_volume равен объёму лучшего bid-банда, так понимаю вы валите на брокеров, либо у них программеры валенки, либо за неимением дают всякую хрень. Я грешным делом тоже на них грешил, но вот странная ситуация, почему у всех одно и тоже, почему именно лучший bid-банд, почему не сумма объёма бид и аск, почему не сумма объёма стакана, почему не максимальный банд в стакане, вариантов много а реализация у всех локализовалась на одном варианте. Из чего мои вопросы именно к вам. Я грешу что вы прописали такую схему трансляции???

Мы используем то, что пришло из шлюза.
 
Edic:
Silent:
Dima_S:

 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page695#comment_171388

Посмотрел старое обсуждение.  Там много написано, наверное все за и против.

Соглашусь с точкой зрения что нужна "настраиваемая опция", т.к. нужно и то и то.

Renat:

К сожалению, не будет.

 Аминь.

