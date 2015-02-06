Работает ли "глубина рынка" - страница 9

и тишина...
 
nowi:
и тишина...

А что говорить то?

Глубина не работает, потому как форекс не биржа, а если не работает то как ты её будешь применять?  (вопросы риторические)

 
полезна при желании пойти большим объёмом(очень большим объёмом в случае с форексом).

при достаточной глубине рынка интересно наблюдать за большими объёмами.

вообще не маловажный фактор эти объёмы.

 
Скоко - скоко?


 
ну как же?! Ренат ведь заявил что мол от провайдеров ликвидности через шлюз передается информация о конкретных реальных сделках в виде last_trade. значит такая информация в принципе имеется и все сделки в пределах конкретного пула регистрируются и передаются ДЦ. так почему же эту инфу не передают конечному потребителю т.е трейдеру? почему в клиенском терминале на форексе не показывают тот ласт, который приходит от ПЛ если он существует?? 

я понимаю что информация о последней сделки, это информация последней сделки совершенной в пределах конкретной электронной системы и она не охватывает весь форекс целиком. это и коню понятно.
но то же самое можно сказать и про бид/аск. эти показатели тоже формируются в ограниченной сети поставщиков ликвидности. ну так почему же не показывать и ласт в пределах этой же сети?
 
Вы у меня спрашиваете?

Мопед не мой, я просто разместил объяву... 

 
не не у вас)
просто к тому, что говорить есть о чем..

но об этом почему то неохотно говорят.. из шлюза пришло и все тут!)
 
Лучше бы из шлюза сразу деньги приходили )))

Открываешь шлюз, а там куча бабла, выгреб закрыл, открыл опять куча бабла. Такой день сурка мне нравится )) 

 
а так шлюз и работает))  открываешь а там куча бабла! вот только открывать его надо с другой стороны. со стороны трейдунов шлюз работает только на прием денег) 
 

так я и думал....... 

