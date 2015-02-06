Работает ли "глубина рынка" - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и тишина...
А что говорить то?
Глубина не работает, потому как форекс не биржа, а если не работает то как ты её будешь применять? (вопросы риторические)
А что говорить то?
Глубина не работает, потому как форекс не биржа, а если не работает то как ты её будешь применять? (вопросы риторические)
полезна при желании пойти большим объёмом(очень большим объёмом в случае с форексом).
при достаточной глубине рынка интересно наблюдать за большими объёмами.
вообще не маловажный фактор эти объёмы.
полезна при желании пойти большим объёмом(очень большим объёмом в случае с форексом).
при достаточной глубине рынка интересно наблюдать за большими объёмами.
вообще не маловажный фактор эти объёмы.
Скоко - скоко?
А что говорить то?
Глубина не работает, потому как форекс не биржа, а если не работает то как ты её будешь применять? (вопросы риторические)
я понимаю что информация о последней сделки, это информация последней сделки совершенной в пределах конкретной электронной системы и она не охватывает весь форекс целиком. это и коню понятно.
но то же самое можно сказать и про бид/аск. эти показатели тоже формируются в ограниченной сети поставщиков ликвидности. ну так почему же не показывать и ласт в пределах этой же сети?
ну как же?! Ренат ведь заявил что мол от провайдеров ликвидности через шлюз передается информация о конкретных реальных сделках в виде last_trade. значит такая информация в принципе имеется и все сделки в пределах конкретного пула регистрируются и передаются ДЦ. так почему же эту инфу не передают конечному потребителю т.е трейдеру? почему в клиенском терминале на форексе не показывают тот ласт, который приходит от ПЛ если он существует??
я понимаю что информация о последней сделки, это информация последней сделки совершенной в пределах конкретной электронной системы и она не охватывает весь форекс целиком. это и коню понятно.
но то же самое можно сказать и про бид/аск. эти показатели тоже формируются в ограниченной сети поставщиков ликвидности. ну так почему же не показывать и ласт в пределах этой же сети?
Вы у меня спрашиваете?
Мопед не мой, я просто разместил объяву...
Вы у меня спрашиваете?
Мопед не мой, я просто разместил объяву...
просто к тому, что говорить есть о чем..
но об этом почему то неохотно говорят.. из шлюза пришло и все тут!)
не не у вас)
просто к тому, что говорить есть о чем..
но об этом почему то неохотно говорят.. из шлюза пришло и все тут!)
Лучше бы из шлюза сразу деньги приходили )))
Открываешь шлюз, а там куча бабла, выгреб закрыл, открыл опять куча бабла. Такой день сурка мне нравится ))
Лучше бы из шлюза сразу деньги приходили )))
Открываешь шлюз, а там куча бабла, выгреб закрыл, открыл опять куча бабла. Такой день сурка мне нравится ))
так я и думал.......