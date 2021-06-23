Косяки? Глюки? Как такое возможно? - страница 2
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@Vladimir Karputov:
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@Ilyas:
Эксперт прикрепил архивом....
Спасибо за предоставленные данные
Некорректно учитывается область жизни переменных, при их сохранении в отладочный блок (DEBUG_INFO)
В теле функции имеется несколько циклов, все по 'i'
Из-за ошибки в компиляторе, у всех 'i' время жизни по коду одинаковое - всё тело функции
Берётся первая из DEBUG_INFO и она не для первого цикла в предоставленном коде.
Т.к. до этой первой 'i' выполнение ещё не дошло, она не инициализирована (в ней мусор со стека).
Данная ошибка не связана с реальным исполнением кода, ошибка проявляется только в вычислении выражений WatchList отладчика - исправляю
UPD: данная ошибка касается только оператора FOR, для отладчика, время жизни объявленных в заголовке FOR локальных переменных была область видимости, в которой находился FOR
Ilyas:
Данная ошибка не связана с реальным исполнением кода, ошибка проявляется только в вычислении выражений WatchList отладчика - исправляю
Нет, вы не правы.
Если бы ошибка была только с вычислением выражений в WatchList, то Эксперт работал бы одинаково как на реальных данных, так и на исторических.
Однако, на исторических данных он работает верно, на реальных - не верно (можете запустить, проверить)
А также, вот вам конкретный пример:
Опять, с той же i. Если проблема только в вычислении выражений для окошка WatchList (правое, нижнее, с переменными), то даже при i = 85132988, отладчик бы все равно заходил в цикл (так как на самом деле i был бы 0). Но отладчик в цикл не заходит, значит, проблема не только в вычислении выражений WatchList отладчика, и данная ошибка связана с реальным исполнением кода (и это подтверждает разная работа эксперта на реальных и исторических данных, тем более, что все переменные выводятся на экран). Также,я пробовал просто добавить эксперт к графику, в обычном режиме (не в отладке) на ночь - и работа была совсем не такой, как за эту же ночь, но при отладке на исторических данных.
И как вы объясните случай ниже?
Значит, ваша ошибка глубже.
Ниже функция, добавляет позицию к себе в массив. Если на ней встать отладчиком при добавлении первой позиции, тип позиции (11 - Селл) добавиться в переменную PositionType:
И следующей функции, которая обновляет информацию по всем переменным, мы верно попадаем в условие по Селл, потому что pm_PositionsArray[0].PositionType == "11", и посчитаем прибыль со всех позиций Селл:
Но если не вставать изначально отладчиком в функцию добавления позиции к себе в массив (чего для позиции бай я не делал), то в следующей функции, которая обновляет информацию по позициям, мы увидим pm_PositionsArray[0].PositionType = NULL, а должно быть "00" (в терминале открыты Бай и Селл по GBPUSD, видно на последнем скриншоте)
и даже если бы, как вы говорите, была бы проблема с вычислением выражений WatchList отладчика, на графике бы у меня не отображались бы везде нули:
Позиция с тикетом 85130320 в терминале есть, она открыта, по ней есть прибыль, но в эксперте отображаются везде нули.
Получается, проблема в самом MQL
Нет, вы не правы.
Если бы ошибка была только с вычислением выражений в WatchList, то Эксперт работал бы одинаково как на реальных данных, так и на исторических.
Однако, на исторических данных он работает верно, на реальных - не верно (можете запустить, проверить)
Конечно же я проверил, то что работает в тестере, можно назвать "фичей" тестера.
Вам нужно более детально разобраться в Deal/Order/Ticket, почитать про OrderSend/OnTradeTransaction
К сожалению, я не могу сейчас расписать Вам про это, надеюсь найдутся добрые форумчане, которые прояснят этот момент.
Если кратко, то Вы используете идентификатор Deal чтобы найти позицию по тикету, для терминала это ошибка
В текущей версии компилятора, используйте следующий "трюк", чтобы ограничить область видимости переменных объявленных в FOR, это поможет разобраться в коде и понять что не так:* вокруг оператора FOR добавлены { }
Конечно же я проверил, то что работает в тестере, можно назвать недоработкой тестера, "фичей".
Вам нужно более детально разобраться в Deal/Order/Ticket, почитать про OrderSend/OnTradeTransaction
К сожалению, я не могу сейчас расписать Вам про это, надеюсь найдутся добрые форумчане, которые прояснят этот момент.
В текущей версии компилятора, используйте следующий "трюк", чтобы ограничить область видимости переменных объявленных в FOR, это поможет разобраться в коде и понять что не так:* вокруг оператора FOR добавлены { }
Спасибо, скобки добавлю, посмотрю.
Что за "фича" такая? С чем это связано?
Deal/Order/Ticket - это я учитываю здесь: pm_PositionsArray[size].PositionTicket = (aDeal==0)?aOrder:aDeal;
Есть есть серьезные ошибки в логике эксперта, укажите хотя бы на одну.
Вам нужно более детально разобраться в Deal/Order/Ticket, почитать про OrderSend/OnTradeTransaction
К сожалению, я не могу сейчас расписать Вам про это, надеюсь найдутся добрые форумчане, которые прояснят этот момент.
Если кратко, то Вы используете идентификатор Deal чтобы найти позицию по тикету, для терминала это ошибка
В справке по OrderSend явно сказано
При отправке рыночного ордера (MqlTradeRequest.action=TRADE_ACTION_DEAL) успешный результат функции OrderSend() не означает, что ордер был выполнен (исполнены соответствующие сделки): true в этом случае означает только то, что ордер был успешно размещен в торговой системе для дальнейшего выполнения. Торговый сервер может в возвращаемой структуре результата result заполнить значения полей deal или order, если эти данные будут ему известны в момент формирования ответа на вызов OrderSend(). В общем случае событие или события исполнения сделок, соответствующих ордеру, могут произойти уже после того, как будет отправлен ответ на вызов OrderSend(). Поэтому для любого типа торгового запроса при получении результата выполнения OrderSend() необходимо в первую очередь проверять код возврата торгового сервера retcode и код ответа внешней торговой системы retcode_external (при необходимости), которые доступны в возвращаемой структуре результата result.
Каждый принятый ордер хранится на торговом сервере в ожидании обработки до тех пор, пока не наступит одно из условий для его исполнения:
В момент обработки ордера торговый сервер посылает терминалу сообщение о наступлении торгового события Trade, которое можно обработать функцией OnTrade().
Результат исполнения торгового запроса на сервере, отправленного функцией OrderSend() можно отслеживать при помощи обработчика OnTradeTransaction. При этом следует учитывать, что в результате исполнения одного торгового запроса обработчик OnTradeTransaction будет вызван несколько раз.
Смотрите также статью https://www.mql5.com/ru/articles/2513
1. Что за "фича" такая? С чем это связано?
2. Есть есть серьезные ошибки в логике эксперта, укажите хотя бы на одну.
1. Тестер синхронная песочница для одного пользователя, Deal = Order
2. Сильно на качество кода не смотрел
Мало проверок, в реальных условиях могут быть проблемы, например со связью...
Функции удаления позиции вызывает подозрение, перепроверьте, а лучше перепишите - это же простое уплотнение массива, задача решается за O(N), у Вас O(N^2)
Дальше не смотрел
1. Тестер синхронная песочница для одного пользователя, Deal = Order
Ну блин, так не интересно, взял и всем рассказал. А я купил эту информацию за 19 т.р. )))
В проверке использовал Deal вместо Order, в тестере всё красиво работало, а на реале советник за пару минут запилил столько сделок, что комиссия вылезла в эту сумму.
Теперь пишу ещё пару проверок на проверку )))
@Ilyas, @Rashid Umarov, спасибо большое, разобрался!
Всё работает!