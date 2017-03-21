Цитирование высказываний, идей и мыслей известных людей о торговле, инвестировании и достижении успеха - страница 8
Нужно выучить правила игры.
Затем нужно играть лучше всех.
Выучите правила и играйте лучше всех.
Просто, как и все гениальное. Альберт Эйнштейн.
))
Золотые слова!
Я как раз сегодня прикинул, сколько человек тратит на работу на себя - выходит часа два и это без отдыха от основной работы....
Очень нравится фраза, которой стараюсь придерживаться по жизни, если человеку и факты не доказательства, тогда её и вспоминаю и прекращаю беседу:
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом." © Марк Твен
Ну а вот с нашего форума, тоже иногда веселит:
"я сначала думаю о прибыли а уж потом соизмеряю убытки, иначе оно мне надо?" © _new-rena
Вместо того, чтобы стирать слезы с лица, сотрите из жизни людей, которые заставили вас плакать. И нож после тоже помойте.
----------------
"Люди, которые не могут навести порядок в собственной жизни, часто становятся критиками. Люди, не способные идти по жизненному пути, обычно стоят на обочине и швыряют камни в других. Это очень болезненное состояние ума. Когда в твоём сознании возникает желание кого-то осуждать, знай, что и ты больна тем же недугом. Здоровый человек никогда никого не осуждает. А когда кто-то осуждает его, ему просто становится жаль осуждающего. Жалости достоин не только тот, кто болен физически, но и тот, кто болен душевно."
(Ошо)
Нашел в своих загашниках, буду выделять то, что сам использую1. Жизнь и бизнес состоят из большого количества скучных, нудных и банальных вещей, сделав которые, неожиданно получаешь то самое, о чём не стыдно дать интервью.
2. Люди разные, но хотят в принципе одного и того же. Старик Маслоу был прав.
3. Реальные ценности создавать гораздо тяжелее, чем их видимость. Для второго вам понадобится только хороший пиарщик и много фантазии. С первым обычно всё сложнее — там есть цифры.
4. Люди ленивы. Они не хотят думать, проверять и готовиться. Недоделать, потерять из-за этого много чего и сделать как надо — привычнее, чем сделать как надо с самого начала.
5. 99% людей ни на что не способны. Из оставшегося процента 99% людей занимаются не тем, что интересно тебе. С оставшимися можно при совпадении многих случайных факторов сделать большое дело.
6. Лучший способ взять свою жизнь под контроль – задавать себе постоянно вопрос «Зачем мне это надо?». Сначала очень больно и страшно, а потом приходит порядок и ясность.
7. Счастье – это не радость. Счастье – это отсутствие несчастья.
8. Всем пофиг. Никого не интересует, как вы выглядите, чем занимаетесь и вообще ваша жизнь глобально. Лучший способ убедиться в этом – выйти на улицу в носках и сандалиях. Мир по-прежнему будет жить как жил, а про вас забудут мгновенно.
9. Приняв и смирившись со смертью, все остальные проблемы кажутся абсолютно несущественными. Зная и понимая самые тёмные стороны общества гораздо проще ценить то, что имеешь. Старик Джобс был прав.
10. Можно жить, контролируя эмоции и стараясь принимать решения разумно. В этом нет ничего бесчеловечного.
Автора к сожалению не знаю.
Блатняк, слова народные ) Начинается так:
Колокольчики, бубенчики ту-ту
А я сегодня на работу не пойду-у
и далее, как выше