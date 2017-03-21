Цитирование высказываний, идей и мыслей известных людей о торговле, инвестировании и достижении успеха - страница 8

Нужно выучить правила игры.

Затем нужно играть лучше всех.

Выучите правила и играйте лучше всех.

Просто, как и все гениальное.                                               Альберт Эйнштейн. 

))
 
Alexander Antoshkin:
))

Золотые слова!

Я как раз сегодня прикинул, сколько человек тратит на работу на себя - выходит часа два и это без отдыха от основной работы....

 

Очень нравится фраза, которой стараюсь придерживаться по жизни, если человеку и факты не доказательства, тогда её и вспоминаю и прекращаю беседу:

"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом."  © Марк Твен 

 

Ну а вот с нашего форума, тоже иногда веселит:

"я сначала думаю о прибыли а уж потом соизмеряю убытки, иначе оно мне надо?"   © _new-rena

 
Если глупый в восторге от собственного ума, то мудрый примечает и ценит ум в других. (с) Тагуи Семирджян
 
Хвала безумцам. Бунтарям. Смутьянам. Неудачникам. Тем, кто всегда некстати и невпопад. Тем, кто видит мир иначе. Они не соблюдают правила. Они смеются над устоями. Их можно цитировать, спорить с ними, прославлять или проклинать их. Но только игнорировать их — невозможно. Ведь они несут перемены. Они толкают человечество вперёд. И пусть кто-то говорит: безумцы, мы говорим: гении. Ведь только люди достаточно безумные, чтобы считать себя способными изменить мир, и есть те, кто его меняет.                       Стив Джобс
 

Вместо того, чтобы стирать слезы с лица, сотрите из жизни людей, которые заставили вас плакать. И нож после тоже помойте.

----------------

"Люди, которые не могут навести порядок в собственной жизни, часто становятся критиками. Люди, не способные идти по жизненному пути, обычно стоят на обочине и швыряют камни в других. Это очень болезненное состояние ума. Когда в твоём сознании возникает желание кого-то осуждать, знай, что и ты больна тем же недугом. Здоровый человек никогда никого не осуждает. А когда кто-то осуждает его, ему просто становится жаль осуждающего. Жалости достоин не только тот, кто болен физически, но и тот, кто болен душевно."

(Ошо)

 

Нашел в своих загашниках, буду выделять то, что сам использую

1. Жизнь и бизнес состоят из большого количества скучных, нудных и банальных вещей, сделав которые, неожиданно получаешь то самое, о чём не стыдно дать интервью.
2. Люди разные, но хотят в принципе одного и того же. Старик Маслоу был прав.
3. Реальные ценности создавать гораздо тяжелее, чем их видимость. Для второго вам понадобится только хороший пиарщик и много фантазии. С первым обычно всё сложнее — там есть цифры.
4. Люди ленивы. Они не хотят думать, проверять и готовиться. Недоделать, потерять из-за этого много чего и сделать как надо — привычнее, чем сделать как надо с самого начала.
5. 99% людей ни на что не способны. Из оставшегося процента 99% людей занимаются не тем, что интересно тебе. С оставшимися можно при совпадении многих случайных факторов сделать большое дело.
6. Лучший способ взять свою жизнь под контроль – задавать себе постоянно вопрос «Зачем мне это надо?». Сначала очень больно и страшно, а потом приходит порядок и ясность.
7. Счастье – это не радость. Счастье – это отсутствие несчастья.
8. Всем пофиг. Никого не интересует, как вы выглядите, чем занимаетесь и вообще ваша жизнь глобально. Лучший способ убедиться в этом – выйти на улицу в носках и сандалиях. Мир по-прежнему будет жить как жил, а про вас забудут мгновенно.
9. Приняв и смирившись со смертью, все остальные проблемы кажутся абсолютно несущественными. Зная и понимая самые тёмные стороны общества гораздо проще ценить то, что имеешь. Старик Джобс был прав.

10. Можно жить, контролируя эмоции и стараясь принимать решения разумно. В этом нет ничего бесчеловечного. 

 
Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила.

 Автора к сожалению не знаю.

 
Evgeny Belyaev:
Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила.

 Автора к сожалению не знаю.

Блатняк, слова народные ) Начинается так:

Колокольчики, бубенчики ту-ту

А я сегодня на работу не пойду-у

и далее, как выше 

