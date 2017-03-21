Цитирование высказываний, идей и мыслей известных людей о торговле, инвестировании и достижении успеха - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если деньги в вашей голове не на первом месте, то они не пристанут и к вашим рукам. А если они не пристанут к вашим рукам, то тогда и деньги, и люди с деньгами будут держаться от вас подальше. Роберт Кийосаки
Никогда не сдавайся!
Когда что-то не так, а бывает это совсем не редко,
Когда дорога, по которой вы плететесь, идет в гору,
Когда забот полон рот,
Когда карман пустой, а долгов не счесть,
И хочется улыбнуться,
Но получается только вздох,
Отдохните, если можете, но не сдавайтесь.
Ведь жизнь — странная штука
С ее поворотами и изгибами.
Это каждый из нас узнает когда-нибудь.
Многое оборачивается неудачей, в то время,
Когда могло бы получиться,
Если бы немного постараться.
Успех — это неудача, вывернутая наизнанку.
Серебряное обрамление облака сомнений.
Цель может быть рядом, когда кажется далекой.
А потому боритесь, когда это трудней всего.
Именно когда все хуже некуда,
Вам никак нельзя сдаваться.
Никогда не сдавайся!
Учись контролировать внутреннее уравновешание. Контролируй Эмоции - контролируй Мир.