Цитирование высказываний, идей и мыслей известных людей о торговле, инвестировании и достижении успеха - страница 6

Новый комментарий
 
 
Советую серию книг Роберта Кийосаки "Богатый папа". Там можно всё сюда впечатать.
 
В руках мастера и кривое полено выпрямляется.                                                      Народная мудрость
 

Если деньги в вашей голове не на первом месте, то они не пристанут и к вашим рукам. А если они не пристанут к вашим рукам, то тогда и деньги, и люди с деньгами будут держаться от вас подальше.                  Роберт Кийосаки

 
Деньги начинают кончаться или кончают начинаться. //народ
 

Никогда не сдавайся!

Когда что-то не так, а бывает это совсем не редко,
Когда дорога, по которой вы плететесь, идет в гору,
Когда забот полон рот,
Когда карман пустой, а долгов не счесть,
И хочется улыбнуться,
Но получается только вздох,
Отдохните, если можете, но не сдавайтесь.

Ведь жизнь — странная штука
С ее поворотами и изгибами.
Это каждый из нас узнает когда-нибудь.
Многое оборачивается неудачей, в то время,
Когда могло бы получиться,
Если бы немного постараться.

Успех — это неудача, вывернутая наизнанку.
Серебряное обрамление облака сомнений.
Цель может быть рядом, когда кажется далекой.
А потому боритесь, когда это трудней всего.
Именно когда все хуже некуда,
Вам никак нельзя сдаваться.

 
Izzatilla Ikramov:

Никогда не сдавайся!

 

Учись контролировать внутреннее уравновешание. Контролируй Эмоции - контролируй Мир.  

 
 
12345678910
Новый комментарий