Цитирование высказываний, идей и мыслей известных людей о торговле, инвестировании и достижении успеха - страница 9

Новый комментарий
 

Хвалу и клевету приемли равнодушно / И не оспаривай глупца

 

Из стихотворения «Памятник» (1836) А. С. Пушкина (1799—1.837).

Цитируется как совет всегда и во всем сохранять чувство собственного достоинства, хранить верность своим убеждениям и принципам; творить сообразно со своим видением мира.

 

Сначала делай то, что необходимо; потом — то, что возможно, и мало-помалу ты научишься делать невозможное.


Франциск Ассизский
 
Люди сильны до тех пор, пока они отстаивают сильную идею.

Зигмунд Фрейд
 

Цитата о не достижении успеха:

Если Вы еще не сидите, то это не Ваша заслуга, а наша недоработка.

Ф.Э.Дзержинский 

 

Каждый дурак может написать программу, которую может понять компьютер. Хороший программист пишет программу, которую может понять человек.

Мартин Фаулер


 
Если вы не запланировали, как вы станете богатым, то, скорее всего, вы планируете быть бедным. Просто вы не подозреваете об этом. Большинство людей планируют быть бедными, просто они не задумываются о такой постановке вопроса. Роберт Кийосаки
 
 
Никто не может быть чем-нибудь или достигнуть чего-нибудь, не быв сначала самим собою.                                 Фёдор Достоевский 
 

«Наша слава не в том, что мы никогда не падаем, а в том, что мы поднимаемся каждый раз после падения»             Конфуций

 
Уолл-Стрит никогда не меняется, меняются деньги, меняются участники, меняются акции, но Уолл-Стрит никогда не меняется, потому что не меняется природа человека. 

Джесси Ливермор


12345678910
Новый комментарий