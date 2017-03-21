Цитирование высказываний, идей и мыслей известных людей о торговле, инвестировании и достижении успеха - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хвалу и клевету приемли равнодушно / И не оспаривай глупца
Из стихотворения «Памятник» (1836) А. С. Пушкина (1799—1.837).
Цитируется как совет всегда и во всем сохранять чувство собственного достоинства, хранить верность своим убеждениям и принципам; творить сообразно со своим видением мира.
Сначала делай то, что необходимо; потом — то, что возможно, и мало-помалу ты научишься делать невозможное.
Цитата о не достижении успеха:
Если Вы еще не сидите, то это не Ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э.Дзержинский
Каждый дурак может написать программу, которую может понять компьютер. Хороший программист пишет программу, которую может понять человек.
Мартин Фаулер
«Наша слава не в том, что мы никогда не падаем, а в том, что мы поднимаемся каждый раз после падения» Конфуций