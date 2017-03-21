Цитирование высказываний, идей и мыслей известных людей о торговле, инвестировании и достижении успеха - страница 7

Ранее неопубликованные размышления Остапа Бендера о счастье


«Счастье, — рассуждал он, — всегда приходит в последнюю минуту. Если вам у Смоленского рынка нужно сесть в трамвай номер 4, а там кроме четвертого проходят еще пятый, семнадцатый, пятнадцатый, тридцатый, тридцать первый, Б, Г и две автобусных линии, то уж будьте уверены, что сначала пройдет Г, потом два пятнадцатых подряд, что вообще противоестественно, затем семнадцатый, тридцатый, много Б, снова Г, тридцать первый, пятый, снова семнадцатый и снова Б.

И вот, когда вам начнет казаться, что четвертого номера уже не существует в природе, он медленно придет со стороны Брянского вокзала, увешенный людьми. Но пробраться в вагон для умелого трамвайного пассажира совсем не трудно. Нужно только, чтобы трамвай пришел. Если же вам нужно сесть в пятнадцатый номер, то не сомневайтесь: сначала пройдет множество вагонов всех прочих номеров, проклятый четвертый пройдет восемь раз подряд, а пятнадцатый, который еще так недавно ходил через каждые пять минут, станет появляться не чаще одного раза в сутки. Нужно лишь терпение, и вы дождетесь».



Мне хотелось бы взглянуть на человека, который может постоянно делаеть деньги на рынках, избегая убыточных сделок. Как и у всех людей, у меня бывают периоды торговых спадов и подъемов.                                        Ричард Вайкофф                                                                                                                
 
"Когда судно начинает тонуть, не молитесь — выпрыгивайте."                 Аксиомы биржевого спекулянта,  Макс Гюнтер
 


«Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое»                            Питер Линч 
