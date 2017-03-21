Успех всегда там, где выгодные условия.

Цитирование высказываний, идей и мыслей известных людей о торговле, инвестировании и достижении успеха - страница 5
Когда торговля регулируется законами, первым предметом торговли становятся законодатели. Патрик О'Рурк
Человеческая природа никогда не меняется, а именно она управляет рынком – не разум, не экономика и, безусловно, не логика.
Именно наши человеческие эмоции управляют рынком, а также большинство других вещей на этой планете.
Джесси Ливермор
Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года
© Леонардо да Винчи:)