Цитирование высказываний, идей и мыслей известных людей о торговле, инвестировании и достижении успеха - страница 5

Успех всегда там, где выгодные условия.
 
"Следуй за белым кроликом" ©Морфеус
 
Форекс как футбол, будет интересен всегда.
 

Когда торговля регулируется законами, первым предметом торговли становятся законодатели.                                    Патрик О'Рурк

 

Человеческая природа никогда не меняется, а именно она управляет рынком – не разум, не экономика и, безусловно, не логика.

Именно наши человеческие эмоции управляют рынком, а также большинство других вещей на этой планете.

                                                                                                                                                                                                                   Джесси Ливермор

 
доллар - грязная зеленая бумажка - © Владимир Вольфович
 
Именно полулюбитель обожает цитировать знаменитые биржевые поговорки и рассуждать о правилах игры. Он знает все, чего не следует делать, то есть все мудрые правила, когда-либо сформулированные старожилами биржи. Но он не знает главного — нельзя быть любителем!      Джесси Ливермор
 

Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года

©  Леонардо да Винчи

:)
 
"Проверяйте сдачу не отходя от кассы"  Популярное объявление на кассах в СССР.
 
