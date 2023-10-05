Не знаю как решить ошибку

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Добрый вечер! Изучаю уроки по MQL5 за 16 год. Посмотрел первый урок, вроде все сделал как там, только в тестере в журнале выдает ошибку: "Ошибка исполнения ордера"
Подскажите что не так, может за эти 5 лет поменялось в языке что-то?  Как исправить?

***

Файлы:
qbIzrZRdgrU.jpg  41 kb
Tsu7FOD69tg.jpg  26 kb
 
Андрей Богданов:

Добрый вечер! Изучаю уроки по MQL5 за 16 год. Посмотрел первый урок, вроде все сделал как там, только в тестере в журнале выдает ошибку: "Ошибка исполнения ордера"
Подскажите что не так, может за эти 5 лет поменялось в языке что-то?  Как исправить?

***

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Андрей Богданов:

Как исправить?

Можно попробовать ENUM_POINTER_TYPE поменять на ENUM_POSITION_TYPE

)

 
Aleksey Nikolayev:

Можно попробовать ENUM_POINTER_TYPE поменять на ENUM_POSITION_TYPE

)


Спасибо! Помогло)

 
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fortuna404:
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Здравствуйте. Помогите пожалуйста исправить код ошибки MQ

Файлы:
adxvma_-_mtf_amp_zigzag_2_nmc.mq5  27 kb
01.07.png  219 kb
[Удален]  
Sokolov Vladimir:

Здравствуйте. Помогите пожалуйста исправить код ошибки MQ

объяви SYMBOL_RIGHTPRICE, например:

#define SYMBOL_RIGHTPRICE 234

стр.490: 

ObjectSet(name,OBJPROP_ARROWCODE,SYMBOL_RIGHTPRICE);

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object_property

OBJPROP_ARROWCODE

Код стрелки для объекта "Стрелка"

uchar

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_arrow

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/wingdings
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Wingdings
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Wingdings
  • www.mql5.com
Wingdings - Константы объектов - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Здравствуйте. Помогите пожалуйста исправить ошибку MQ5

#property show_inputs


Файлы:
Open_sell.jpg  299 kb
 
Sokolov Vladimir #:

Здравствуйте. Помогите пожалуйста исправить ошибку MQ5

#property show_inputs


#property  script_show_inputs
 
Sokolov Vladimir #:

Здравствуйте. Помогите пожалуйста исправить ошибку MQ5

#property show_inputs


вот в справочнике:


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