Не знаю как решить ошибку
Добрый вечер! Изучаю уроки по MQL5 за 16 год. Посмотрел первый урок, вроде все сделал как там, только в тестере в журнале выдает ошибку: "Ошибка исполнения ордера"
Подскажите что не так, может за эти 5 лет поменялось в языке что-то? Как исправить?
***
Пожалуйста вставляйте код правильно: при редактировании сообщения нажмите кнопку и вставьте свой код во всплывающее окошко. Отредактируйте своё первое сообщение.
Как исправить?
Можно попробовать ENUM_POINTER_TYPE поменять на ENUM_POSITION_TYPE
)
Можно попробовать ENUM_POINTER_TYPE поменять на ENUM_POSITION_TYPE
)
Спасибо! Помогло)
Здравствуйте. Помогите пожалуйста как определить сечу на BAYи SELL и открыть сделку. Как писать код на советнике?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста исправить код ошибки MQ
Здравствуйте. Помогите пожалуйста исправить код ошибки MQ
объяви SYMBOL_RIGHTPRICE, например:
#define SYMBOL_RIGHTPRICE 234
стр.490:
ObjectSet(name,OBJPROP_ARROWCODE,SYMBOL_RIGHTPRICE);
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object_property
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
Код стрелки для объекта "Стрелка"
|
uchar
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_arrow
- www.mql5.com
Здравствуйте. Помогите пожалуйста исправить ошибку MQ5
#property show_inputs
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый вечер! Изучаю уроки по MQL5 за 16 год. Посмотрел первый урок, вроде все сделал как там, только в тестере в журнале выдает ошибку: "Ошибка исполнения ордера"
Подскажите что не так, может за эти 5 лет поменялось в языке что-то? Как исправить?
***