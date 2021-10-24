Матстат Эконометрика Матан - страница 8

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PapaYozh:

Видите ли в чем дело, я не случайно привёл вам пример с Ask и Bid.

Что будет с Ask, если изменится Bid? Скорее всего вы не сможете спрогнозировать, т.к. Ask уже изменился вместе с Bid, и что с ним будет дальше не известно.

Но тем не менее, они изменяются линейно и зависят друг от друга ))
Если бид будет повышаться, то и аск вероятно будет повышаться (но не обязан).
Если аск будет понижаться, то и бид вероятно будет понижаться (но не обязан).
Не так ли? Или у вас другое мнение?
Это уже не относится к вопросу какой прогноз, это уже начинается теория, над которой тут многие бьются.

 
denis.eremin:

А зачем называть Аsk и Bid? Допустим, ось Х это время, а ось Y это средняя цена в каждый торговый день. Прогноз - тренд вверх. 


1

А тут куда пойдёт?


2

А тут?

 
PapaYozh:


А тут куда пойдёт?


А тут?

Если использовать линейную регрессию, то тренд вниз

[Удален]  
Roman:

Олег, есть убедительная просьба.
В данной теме физика не рассматривается.

ты совершенно ничего не понял

может быть когда-нибудь придёт к тебе понимание... а может быть не придёт никогда

 
denis.eremin:

Если использовать линейную регрессию, то тренд вниз


1


2

Продолжения к первой и второй картинке соответственно.

 
Олег avtomat:

ты совершенно ничего не понял

может быть когда-нибудь придёт к тебе понимание... а может быть не придёт никогда

Я всё понял, что ты хотел сказать.
Прочти название темы. Физики в названии темы нет, хоть она и умет описывать нелинейные процессы.
Другие науки тоже умеют это делать с нулевым мат ожиданием, так что это не вопрос понимания картинок,
а вопрос понимания в какой теме пишешь.

 
PapaYozh:



Продолжения к первой о второй картинке соответственно.

Ну, то есть, ты понял, что:

1. прогноз является вероятностной характеристикой;

2. линейная регрессия не является единственным методом прогнозирования временных рядов;

3. ценовой ряд является нестационарным процессом.

Молодец!

 
denis.eremin:

Ну, то есть, ты понял, что:


Я надеюсь, что ты понял, что прогноз твой с вероятностью 0.5, т.е - никакой.

 
PapaYozh:

Я надеюсь, что ты понял, что прогноз твой с вероятностью 0.5, т.е - никакой.

Что ты вообще делаешь в этой ветке?

Ну, ты ж даже не понимаешь, о чем идет речь

 
denis.eremin:

Что ты вообще делаешь в этой ветке?

Ну, ты ж даже не понимаешь, о чем идет речь

Читаю таких как ты "умных".

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