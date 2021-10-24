Матстат Эконометрика Матан - страница 8
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Видите ли в чем дело, я не случайно привёл вам пример с Ask и Bid.
Что будет с Ask, если изменится Bid? Скорее всего вы не сможете спрогнозировать, т.к. Ask уже изменился вместе с Bid, и что с ним будет дальше не известно.
Но тем не менее, они изменяются линейно и зависят друг от друга ))
Если бид будет повышаться, то и аск вероятно будет повышаться (но не обязан).
Если аск будет понижаться, то и бид вероятно будет понижаться (но не обязан).
Не так ли? Или у вас другое мнение?
Это уже не относится к вопросу какой прогноз, это уже начинается теория, над которой тут многие бьются.
А зачем называть Аsk и Bid? Допустим, ось Х это время, а ось Y это средняя цена в каждый торговый день. Прогноз - тренд вверх.
А тут куда пойдёт?
А тут?
А тут куда пойдёт?
А тут?
Если использовать линейную регрессию, то тренд вниз
Олег, есть убедительная просьба.
В данной теме физика не рассматривается.
ты совершенно ничего не понял
может быть когда-нибудь придёт к тебе понимание... а может быть не придёт никогда
Если использовать линейную регрессию, то тренд вниз
Продолжения к первой и второй картинке соответственно.
ты совершенно ничего не понял
может быть когда-нибудь придёт к тебе понимание... а может быть не придёт никогда
Я всё понял, что ты хотел сказать.
Прочти название темы. Физики в названии темы нет, хоть она и умет описывать нелинейные процессы.
Другие науки тоже умеют это делать с нулевым мат ожиданием, так что это не вопрос понимания картинок,
а вопрос понимания в какой теме пишешь.
Продолжения к первой о второй картинке соответственно.
Ну, то есть, ты понял, что:
1. прогноз является вероятностной характеристикой;
2. линейная регрессия не является единственным методом прогнозирования временных рядов;
3. ценовой ряд является нестационарным процессом.
Молодец!
Ну, то есть, ты понял, что:
Я надеюсь, что ты понял, что прогноз твой с вероятностью 0.5, т.е - никакой.
Я надеюсь, что ты понял, что прогноз твой с вероятностью 0.5, т.е - никакой.
Что ты вообще делаешь в этой ветке?
Ну, ты ж даже не понимаешь, о чем идет речь
Что ты вообще делаешь в этой ветке?
Ну, ты ж даже не понимаешь, о чем идет речь
Читаю таких как ты "умных".