Что выбрать MT4 или MT5? - страница 5
Вы как маленький ребенок, будьте по серьезней!
Перечитайте свой пост снова :
Ааа! У вас глаза горят от изобилия инструментов. От того, что инструментов много, это еще не значит что у вас торговля пойдет как надо, инструментом нужно еще уметь пользоваться. К тому же, сейчас, каждый пишет инструменты для себя и под свои нужды, брокеры выкладывают в свою платформу наиболее им понравившиеся. А учится пользоваться всеми инструментами, это впустую тратить время. Сейчас их много, а через год, их будет еще больше, а потом будет замещение на новые методики и появится еще больше инструментов. Так и будет идти время на изучение чужих методик и их инструментов.
PS. Да откуда вы знаете - что я трачу свое драгоценное время впустую, инструмент для торговли можете выбрать любой ,на ваше усмотрение ,или несколько (любой инструмент,любой экзотики )
PS2. Я не маленький - и все серьезно
Хотите само утвердится? Тогда зачем мелочится? Давайте так, счет на миллион на реале, кто первый сделает миллиард, тот и победил.
МТ5 до сих пор так и не адаптировался к фондовому рынку (индексы не в счет). Эта платформа на сколько мне помнится позиционировалась именно под возможность торговать на фонде. Почему бы не добавить функции имеющиеся в Нинзе, чтобы полноценно выйти на рынок акций?
Вы это имеете ввиду , ЭТО ИЗ МТ5 и даже не все инструменты
Не ищите "форточки" . Ваше предложение - глупость ,без обид
Глупость, это бросать вызов на дуэль.
Не совсем разумно было писать это : От того, что инструментов много, это еще не значит что у вас торговля пойдет как надо, инструментом нужно еще уметь пользоваться. А учится пользоваться всеми инструментами, это впустую тратить время.
Простыми словами - вам не известна пословица "что лучше все яйца в одну корзину не ложить" ,есть еще такое слово " дифференция"
Кроме этого вам наверно не известно - что не все торгуют ,по той стратегии по которой вы торгуете ,и это не означает что у них не получается
PS. С удовольствием наблюдал как наши местные парни торговали инструментом Биткоин ,мне даже показалось - что для этого инструмента они нашли лучше стратегию ,чем на другие инструменты.Каждый новый инструмент таит в себе перспективу. Хоть к Битку отношусь негативно в общих чертах ,но использовал как инструмент - вот такой вот нонсенс :)
Если вас, это задело, значит я оказался прав! Хотя я имел виду другие торговые инструменты (Не котировки).