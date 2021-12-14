Опасные пары - страница 2

Кошмар
 

Что ж, умники, зайду с другой стороны...

Почему на демо-сервере МТ некоторые пары отключены на торговлю? А на некоторых провалы истории...

На каких парах чаще всего провалы истории?

 
Roffild:

МТ4 или МТ5 ?  на которых парах провалы ? покажите что есть - провал?

По парам ,которые отключены - можно спросить в сервисдеске ,мы же не разработчики,и явно их не можем отключить 

 
Вот типичный пример обрывания истории:
USDRUR, M5, 2014.10.17, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

 
Начнем с того ,что эта пара не рабочая в терминале.

А вот так - есть типичный пример обрывания в истории ?????????

 

 
Так вопрос ваш решился ?  
 
Думаю, что провалы в истории от пары не зависят. Это чисто технические недочёты
 
Нет никаких провалов ,не зависимо от пары !
 
MoneyJinn:

Если в результате сделки ты можешь получить либо прибыль, либо убыток, то это всегда азартная игра.

Если в результате сделки ты можешь получить либо прибыль, либо остаться при своих, то это называется бизнесом и нормальной работой.

При торговле по прогнозам цен возможна лишь азартная игра. Чем раньше это поймете, тем лучше.

100%
 
Как корабль назовёшь ...

Не нужно никаких логических-филологических выкладок.

Тут важно само отношение собственно самого человека к собственно процессу.

Если процесс откручивания башки считать игрой, то можно и доиграться: что наша жизнь - игра..

А можно отнестись и серьёзно, с умом, тогда это уже будет не легкомысленное просаживание жизни, а нечто иное. Может быть: риск - наша работа.

