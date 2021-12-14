Опасные пары - страница 2
Что ж, умники, зайду с другой стороны...
Почему на демо-сервере МТ некоторые пары отключены на торговлю? А на некоторых провалы истории...
На каких парах чаще всего провалы истории?
МТ4 или МТ5 ? на которых парах провалы ? покажите что есть - провал?
По парам ,которые отключены - можно спросить в сервисдеске ,мы же не разработчики,и явно их не можем отключить
Вот типичный пример обрывания истории:
Начнем с того ,что эта пара не рабочая в терминале.
А вот так - есть типичный пример обрывания в истории ?????????
Думаю, что провалы в истории от пары не зависят. Это чисто технические недочёты
Если в результате сделки ты можешь получить либо прибыль, либо убыток, то это всегда азартная игра.
Если в результате сделки ты можешь получить либо прибыль, либо остаться при своих, то это называется бизнесом и нормальной работой.
При торговле по прогнозам цен возможна лишь азартная игра. Чем раньше это поймете, тем лучше.
Как корабль назовёшь ...
Не нужно никаких логических-филологических выкладок.
Тут важно само отношение собственно самого человека к собственно процессу.
Если процесс откручивания башки считать игрой, то можно и доиграться: что наша жизнь - игра..
А можно отнестись и серьёзно, с умом, тогда это уже будет не легкомысленное просаживание жизни, а нечто иное. Может быть: риск - наша работа.
