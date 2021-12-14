Опасные пары - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какие пары хуже всего предсказуемы в общем тренде?
Например, Рублёвые пары я точно использовать не хочу.
Рублевые пары характерны тем, что рубль постоянно слабеет, например, пара доллар-рубль в долгосрочном периоде пойдёт вверх. Доллар будет дорожать
В периоде чего?
В периоде чего?
В будущем доллар будет только дорожать. Через 10 лет доллар будет стоить 100 рублей не меньше
В будущем доллар будет только дорожать. Через 10 лет доллар будет стоить 100 рублей не меньше
Да хоть 200. Удорожание доллара не выражается через его соотношение к рублю.
А вот цена золота 3000 долларов за унцию и нефти 120 долларов за бочку однозначно означают удешевление доллара минимум в полтора раза.
И наша внутренняя розничная цена на сахар 50 рублей за килограмм против 20 рублей год назад тоже означает удешевление доллара.
Мир сложнее, чем Вам пока дано видеть. Лечится временем и образованием.
Да хоть 200. Удорожание доллара не выражается через его соотношение к рублю.
А вот цена золота 3000 долларов за унцию и нефти 120 долларов за бочку однозначно означают удешевление доллара минимум в полтора раза.
И наша внутренняя розничная цена на сахар 50 рублей за килограмм против 20 рублей год назад тоже означает удешевление доллара.
Мир сложнее, чем Вам пока дано видеть. Лечится временем и образованием.
забавно, сейчас стоимости нефти не решает цены на заправке, кофе-машина сейчас выгоднее, хот-доги и прочее. не понятно что за плятсво творится в.
забавно, сейчас стоимости нефти не решает цены на заправке, кофе-машина сейчас выгоднее, хот-доги и прочее. не понятно что за плятсво творится в.
Это у нас пока не решает, а в других странах еще как
Опасный пары это NZD USD,NZD JPY , NZD CHF, NZD *** и так далее. Вечером где то после 19;00 Дико и резко увеличивается сперд.
Ну, дык не читайте новозенландских газет после 19:00