Опасные пары - страница 4

Roffild:

Какие пары хуже всего предсказуемы в общем тренде?

Например, Рублёвые пары я точно использовать не хочу.

Рублевые пары характерны тем, что рубль постоянно слабеет, например, пара доллар-рубль в долгосрочном периоде пойдёт вверх. Доллар будет дорожать
 
osmo1709 #:
В периоде чего? 

 
Алексей Тарабанов #:

В будущем доллар будет только дорожать. Через 10 лет доллар будет стоить 100 рублей не меньше
osmo1709 #:
Скорее в следующем году
 
Ну я бы не был столь критичен. Не забываем про вертолетные деньги. И дурдом с законами некоторых штатов об увеличении суммы ограбления не подпадающего под наказание. Так что еще не известно куда выведет эта кривая доллар. Инфляция уже там на рекордном уровне.
 
osmo1709 #:
Да хоть 200. Удорожание доллара не выражается через его соотношение к рублю. 

А вот цена золота 3000 долларов за унцию и нефти 120 долларов за бочку однозначно означают удешевление доллара минимум в полтора раза. 

И наша внутренняя розничная цена на сахар 50 рублей за килограмм против 20 рублей год назад тоже означает удешевление доллара. 

Мир сложнее, чем Вам пока дано видеть. Лечится временем и образованием. 

 
Алексей Тарабанов #:

забавно, сейчас стоимости нефти не решает цены на заправке, кофе-машина сейчас выгоднее, хот-доги и прочее. не понятно что за плятсво творится в.

 
Fast235 #:

Это у нас пока не решает, а в других странах еще как


 
Опасный пары это NZD USD,NZD JPY , NZD CHF, NZD *** и так далее. Вечером где то после 19;00 Дико и резко увеличивается сперд.
 
Vitali Kadel #:
Ну, дык не читайте новозенландских газет после 19:00 

