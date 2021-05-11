"Обнуление" счетчика друзей - страница 5
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тогда возникает необходимость разделить эту цифру на количество - друзья / отправленные заявки.
Не может быть человек в списке друзей, если он не дал своего согласия на это
В памятке пользователя написано следующее:
тогда возникает необходимость разделить эту цифру на количество - друзья / отправленные заявки.
этого нет здесь. Для продаж здесь мало что есть. Борьба за органичность продаж видимо. Возможно это правильная позиция. Хотите продаж, делайте свои инструменты.
Вы меня наверно не так поняли.. Речь о прозрачности механизма "друзья".
Вы еще у колдунщиков яндекса прозрачности спросите) Не знаю как у других, я в ленте друзей вижу всех, и подтвердивших, и не подтвердивших.
Вы еще у колдунщиков яндекса прозрачности спросите) Не знаю как у других, я в ленте друзей вижу всех, и подтвердивших, и не подтвердивших.
Как он может быть не подтвердившимся другом?
Как он может быть не подтвердившимся другом?
В группе друзей можно присутствовать когдаСкрывать посты пользователя
В группе друзей можно присутствовать когдаСкрывать посты пользователя
Да. Поэтому я не понимаю, если раздражает чья то реклама, возьми и выключи
Благодаря рекламе люди покупают-бизнес работает. Некоторых это видимо бесит
Но вопрос то изначально не в этом был. Я школяра своего сажу по 2 часа в день после уроков папке помогать, он кликает добросовестно и в итоге такое обрушение списка и месяц работы потерян
Да. Поэтому я не понимаю, если раздражает чья то реклама, возьми и выключи
Благодаря рекламе люди покупают-бизнес работает. Некоторых это видимо бесит
Но вопрос то изначально не в этом был. Я школяра своего сажу по 2 часа в день после уроков папке помогать, он кликает добросовестно и в итоге такое обрушение списка и месяц работы потерян
Опять подмена понятий - вы действительно победили разум
не путайте рекламу и спам, это абсолютно разные вещи!И кстати, так бездарно делать изображения для ленты ... впрочем, чего ещё можно ожидать от "далёкого"
Опять подмена понятий - вы действительно победили разум
не путайте рекламу и спам, это абсолютно разные вещи!И кстати, так бездарно делать изображения для ленты ... впрочем, чего ещё можно ожидать от "далёкого"
Да что вы ко мне прикопались, Виталий?
Не надо спамить самому в ветке, которая не про то что вы ту постоянно мусолите. Хотите, напишите мне в личку все что вы про меня и про мою рекламу думаете, там и подискутируем
Кстати, а есть на форуме тема с обсуждением маркетинга и продвижения продуктов на маркете? Вот там бы я с вами и побился
Хотелось бы обсудить "грязные и не этичные методы рекламы" с другими участниками чтобы придти к определенному знаменателю.
Я думаю, если мы все вместе выработаем некие правила как кодекс Продавца, то может быть и администрация прислушается и будет на него ссылаться для новичков и тех кто переходит границу
Мне кажется, сервис MQL не против небольшого саморегулирования. А модераторы нам помогут