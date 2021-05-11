"Обнуление" счетчика друзей - страница 5

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Pavel Verveyko:

тогда возникает необходимость разделить эту цифру на  количество - друзья / отправленные заявки.

Не может быть человек в списке друзей, если он не дал своего согласия на это

В памятке пользователя написано следующее:


 
Pavel Verveyko:

тогда возникает необходимость разделить эту цифру на  количество - друзья / отправленные заявки.

этого нет здесь. Для продаж здесь мало что есть. Борьба за органичность продаж видимо. Возможно это правильная позиция. Хотите продаж, делайте свои инструменты.

 
Pavel Verveyko:

Вы меня наверно не так поняли..  Речь о прозрачности механизма "друзья".

Вы еще у колдунщиков яндекса прозрачности спросите) Не знаю как у других, я в ленте друзей вижу всех, и подтвердивших, и не подтвердивших. 

 
Valeriy Yastremskiy:

Вы еще у колдунщиков яндекса прозрачности спросите) Не знаю как у других, я в ленте друзей вижу всех, и подтвердивших, и не подтвердивших.

Как он может быть не подтвердившимся другом?

 
Evgenii Aksenov:

Как он может быть не подтвердившимся другом?

В группе друзей  можно присутствовать когда   

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Uladzimir Izerski:

В группе друзей  можно присутствовать когда   

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Да. Поэтому я не понимаю, если раздражает чья то реклама, возьми и выключи

Благодаря рекламе люди покупают-бизнес работает. Некоторых это видимо бесит

Но вопрос то изначально не в этом был. Я школяра своего сажу по 2 часа в день после уроков папке помогать, он кликает добросовестно и в итоге такое обрушение списка и месяц работы потерян

 
Evgenii Aksenov:

Да. Поэтому я не понимаю, если раздражает чья то реклама, возьми и выключи

Благодаря рекламе люди покупают-бизнес работает. Некоторых это видимо бесит

Но вопрос то изначально не в этом был. Я школяра своего сажу по 2 часа в день после уроков папке помогать, он кликает добросовестно и в итоге такое обрушение списка и месяц работы потерян

Опять подмена понятий - вы действительно победили разум

не путайте рекламу и спам, это абсолютно разные вещи!

И кстати, так бездарно делать изображения для ленты ... впрочем, чего ещё можно ожидать от "далёкого"
 
Vitaly Muzichenko:

Опять подмена понятий - вы действительно победили разум

не путайте рекламу и спам, это абсолютно разные вещи!

И кстати, так бездарно делать изображения для ленты ... впрочем, чего ещё можно ожидать от "далёкого"

Да что вы ко мне прикопались, Виталий?

Не надо спамить самому в ветке, которая не про то что вы ту постоянно мусолите. Хотите, напишите мне в личку все что вы про меня и про мою рекламу думаете, там и подискутируем

 
А чем вам тут не нравится. Я, например, читаю и балдею от ……… не скажу чего. Реклама в России работает… Жесть… Вы откуда такие взялись? В России почти все умные.
 

Кстати, а есть на форуме тема с обсуждением маркетинга и продвижения продуктов на маркете?  Вот там бы я с вами и побился 

Хотелось бы обсудить "грязные и не этичные методы рекламы" с другими участниками чтобы придти к определенному знаменателю.

Я думаю, если мы все вместе выработаем некие правила как кодекс Продавца, то может быть и администрация прислушается и будет на него ссылаться для новичков и тех кто переходит границу

Мне кажется, сервис MQL не против небольшого саморегулирования. А модераторы нам помогут

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