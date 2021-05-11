"Обнуление" счетчика друзей - страница 2

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Evgenii Aksenov:

Добрый день!

Подскажите, почему периодически происходит "обнуление" счетчика друзей?

Условно: еще вчера было добавлено около 10К, сегодня утром число сократилось на 40%

Вы зайдите в свой личный кабинет (точнее, на свою страницу на этом сайте) без авторизации и увидите истинное количество Ваших друзей, т.е. тех, что откликнулись на Вашу заявку. То, что висит в личном кабинете при заходе в него при авторизации просто показывает общее число Ваших заявок на друзей.

Это  число и  чистится (периодически уменьшается), уменьшая количество тех друзей, что долго не откликались на Ваши заявки или отклонили их.  

 
Aleksey Ivanov:

Вы зайдите в свой личный кабинет (точнее, на свою страницу на этом сайте) без авторизации и увидите истинное количество Ваших друзей, т.е. тех, что откликнулись на Вашу заявку. То, что висит в личном кабинете при заходе в него при авторизации просто показывает общее число Ваших заявок на друзей.

Это  число и  чистится (периодически уменьшается), уменьшая количество тех друзей, что долго не откликались на Ваши заявки или отклонили их.  

Если с анализом собственной информации такие проблемы, то с внешней ооооо.)

 
Aleksey Ivanov:

Вы зайдите в свой личный кабинет (точнее, на свою страницу на этом сайте) без авторизации и увидите истинное количество Ваших друзей, т.е. тех, что откликнулись на Вашу заявку. То, что висит в личном кабинете при заходе в него при авторизации просто показывает общее число Ваших заявок на друзей.

Это  число и  чистится (периодически уменьшается), уменьшая количество тех друзей, что долго не откликались на Ваши заявки или отклонили их.  

Это понятно. Я же пишу что списывается периодически по нескольку тысяч за раз. 
А те кто не добавил меня в друзья отклонив приглашение, не могут отражаться в списке моих друзей, пока они не подтвердили мою заявку. Или я не прав?
 
Evgenii Aksenov:
Это понятно. Я же пишу что списывается периодически по нескольку тысяч за раз. 
А те кто не добавил меня в друзья отклонив приглашение, не могут отражаться в списке моих друзей, пока они не подтвердили мою заявку. Или я не прав?

С таким жёстким и тупым спамом, через месяц вообще останется 50

 
Vitaly Muzichenko:

С таким жёстким и тупым спамом, через месяц вообще останется 50

Вы веткой ошиблись. Или вы профессионально занимаетесь булингом?
 
Vitaly Muzichenko:

С таким жёстким и тупым спамом, через месяц вообще останется 50

Может даже закончится в вечной бане.

 
Uladzimir Izerski:

Может даже закончится в вечной бане.

Я понимаю что происходит и отдаю себе отчёт в своих словах. Не старайтесь дальше
 
Evgenii Aksenov:
Это понятно. Я же пишу что списывается периодически по нескольку тысяч за раз. 
А те кто не добавил меня в друзья отклонив приглашение, не могут отражаться в списке моих друзей, пока они не подтвердили мою заявку. Или я не прав?
Я так понимаю, что периодически включается робот, который убирает тех "друзей", что долго не откликались (и не откликнулись, конечно, но и не отклонили) на Вашу заявку. Если таких "друзей" Вы набрали несколько тысяч, то несколько тысяч и уберут.
 
Evgenii Aksenov:
Я понимаю что происходит и отдаю себе отчёт в своих словах. Не старайтесь дальше

Мне всё равно. Это ваши проблемы. Есть правила которые написаны не мной.

Есть категория людей которые любят немного заходить за линию дозволенного и кричать: "А меня за что????"))))
 
Evgenii Aksenov:
Я понимаю что происходит и отдаю себе отчёт в своих словах. Не старайтесь дальше

Да, все понимают что происходит.

Ежедневный спам одним и тем-же, ну типа они в танке и им нужно постоянно напоминать о своей мартышке, коих в кодобазе пруд_пруди. Это не маркетинг, это чистой воды спам.

На каждой странице сплошные сторонние ссылки, в обсуждениях - партнёрские ссылки, что запрещено правилами маркета, но они написаны НЕ для вас.


Ответить на ваш спам - невозможно, вы закрыли эту опцию.

Позвать-бы в эту ветку ещё одно такое-же ...

Скрины спама нужны, или сами посмотрите?

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