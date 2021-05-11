"Обнуление" счетчика друзей - страница 2
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Добрый день!
Подскажите, почему периодически происходит "обнуление" счетчика друзей?
Условно: еще вчера было добавлено около 10К, сегодня утром число сократилось на 40%
Вы зайдите в свой личный кабинет (точнее, на свою страницу на этом сайте) без авторизации и увидите истинное количество Ваших друзей, т.е. тех, что откликнулись на Вашу заявку. То, что висит в личном кабинете при заходе в него при авторизации просто показывает общее число Ваших заявок на друзей.
Это число и чистится (периодически уменьшается), уменьшая количество тех друзей, что долго не откликались на Ваши заявки или отклонили их.
Вы зайдите в свой личный кабинет (точнее, на свою страницу на этом сайте) без авторизации и увидите истинное количество Ваших друзей, т.е. тех, что откликнулись на Вашу заявку. То, что висит в личном кабинете при заходе в него при авторизации просто показывает общее число Ваших заявок на друзей.
Это число и чистится (периодически уменьшается), уменьшая количество тех друзей, что долго не откликались на Ваши заявки или отклонили их.
Если с анализом собственной информации такие проблемы, то с внешней ооооо.)
Вы зайдите в свой личный кабинет (точнее, на свою страницу на этом сайте) без авторизации и увидите истинное количество Ваших друзей, т.е. тех, что откликнулись на Вашу заявку. То, что висит в личном кабинете при заходе в него при авторизации просто показывает общее число Ваших заявок на друзей.
Это число и чистится (периодически уменьшается), уменьшая количество тех друзей, что долго не откликались на Ваши заявки или отклонили их.
Это понятно. Я же пишу что списывается периодически по нескольку тысяч за раз.
С таким жёстким и тупым спамом, через месяц вообще останется 50
С таким жёстким и тупым спамом, через месяц вообще останется 50
С таким жёстким и тупым спамом, через месяц вообще останется 50
Может даже закончится в вечной бане.
Может даже закончится в вечной бане.
Это понятно. Я же пишу что списывается периодически по нескольку тысяч за раз.
Я понимаю что происходит и отдаю себе отчёт в своих словах. Не старайтесь дальше
Мне всё равно. Это ваши проблемы. Есть правила которые написаны не мной.Есть категория людей которые любят немного заходить за линию дозволенного и кричать: "А меня за что????"))))
Я понимаю что происходит и отдаю себе отчёт в своих словах. Не старайтесь дальше
Да, все понимают что происходит.
Ежедневный спам одним и тем-же, ну типа они в танке и им нужно постоянно напоминать о своей мартышке, коих в кодобазе пруд_пруди. Это не маркетинг, это чистой воды спам.
На каждой странице сплошные сторонние ссылки, в обсуждениях - партнёрские ссылки, что запрещено правилами маркета, но они написаны НЕ для вас.
Ответить на ваш спам - невозможно, вы закрыли эту опцию.
Позвать-бы в эту ветку ещё одно такое-же ...
Скрины спама нужны, или сами посмотрите?