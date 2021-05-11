"Обнуление" счетчика друзей - страница 6
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Да что вы ко мне прикопались, Виталий?
Не надо спамить самому в ветке, которая не про то что вы ту постоянно мусолите. Хотите, напишите мне в личку все что вы про меня и про мою рекламу думаете, там и подискутируем
Заело то, что тот кто ведёт чёрный пиар и нарушает правила ресурса, подымает темы о набитых "друзьях". Хотя, может у вас какое-то покровительство в администрации, мне об этом неизвестно.
На вашем месте нужно сидеть тише воды, ниже травы.
Заело то, что тот кто ведёт чёрный пиар и нарушает правила ресурса, подымает темы о набитых "друзьях". Хотя, может у вас какое-то покровительство в администрации, мне об этом неизвестно.
На вашем месте нужно сидеть тише воды, ниже травы.
Что вы под черным пиаром опять пытаетесь тут преподнести? Вам не нравятся мои баннеры, отключите. Я вас уже из друзей удалил, мою рекламу видят только друзья. В личку я к вам не пишу. Вы определенно не ровно дышите ко мне, Виталий
А тем что строите всякие глупые умозаключения про покровительство, оскорбляете еще
А главное зачем? У вас от этого продажи не увеличатся
Я в очередной раз убеждаюсь, создаешь ветку на форуме чтобы получить ответ на конкретный вопрос, а вместо этого ветка на 10 страниц не о чем и одно и тоже
И вы мне еще про спам рассказываете...
Надо проверить, не проскочил-ли такой рекламодатель в друзья ко мне, да удалить…
Если, Александр, когда вы видите мои сообщения здесь на форуме или другого человека где-то еще вот с таким вот плюсиком:
Можно не заморачиваться, он не в вашем списке друзей
Что вы под черным пиаром опять пытаетесь тут преподнести? Вам не нравятся мои баннеры, отключите. Я вас уже из друзей удалил, мою рекламу видят только друзья. В личку я к вам не пишу. Вы определенно не ровно дышите ко мне, Виталий
А тем что строите всякие глупые умозаключения про покровительство, оскорбляете еще
А главное зачем? У вас от этого продажи не увеличатся
Я в очередной раз убеждаюсь, создаешь ветку на форуме чтобы получить ответ на конкретный вопрос, а вместо этого ветка на 10 страниц не о чем и одно и тоже
И вы мне еще про спам рассказываете...
Я дал конкретный ответ, почему
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
"Обнуление" счетчика друзей
Vitaly Muzichenko, 2021.04.24 19:32
Заело то, что тот кто ведёт чёрный пиар и нарушает правила ресурса, подымает темы о набитых "друзьях". Хотя, может у вас какое-то покровительство в администрации, мне об этом неизвестно.
На вашем месте нужно сидеть тише воды, ниже травы.
Ну и в дополнение ко всему сказанному: кто-то где-то внутри сообщений вставляет сторонние ссылки, при этом сидит тихо, но попадает в бан, у вас-же на каждой странице сторонние и партнёрские ссылки, но вы этого не стесняетесь.
Вот в чём проблема - за других обидно.
Я дал конкретный ответ, почему
Ну и в дополнение ко всему сказанному: кто-то где-то внутри сообщений вставляет сторонние ссылки, при этом сидит тихо, но попадает в бан, у вас-же на каждой странице сторонние и партнёрские ссылки, но вы этого не стесняетесь.
Вот в чём проблема - за других обидно.
Ну почему же, я тоже получаю замечания и устраняю их. Все в рабочем режиме, Виталий
Вот вы сегодня с "друзьями" указали мне на ссылки реферальные. Вам конечно наплевать на это, но вы делаете вид что вас лично это задевает, а главное пытаетесь натянуть Правила сервиса, чтобы меня тыкнуть, но не понимаете как бизнес работает
Поэтому у вас 10 тысяч комментов на форуме, а не 10 тыс в друзьях со всеми вытекающими по продажам
Вы меня определенно затягиваете не в ту степь. Извините.
Я не собираюсь больше не по теме с профессиональными болтунами. Не обижайтесь, но мне действительно вопросы по работе надо решить в этой ветка. Я вас по болтовне не переплюну
Ну почему же, я тоже получаю замечания и устраняю их. Все в рабочем режиме, Виталий
Вот вы сегодня с "друзьями" указали мне на ссылки реферальные. Вам конечно наплевать на это, но вы делаете вид что вас лично это задевает, а главное пытаетесь натянуть Правила сервиса, чтобы меня тыкнуть, но не понимаете как бизнес работает
Поэтому у вас 10 тысяч комментов на форуме, а не 10 тыс в друзьях со всеми вытекающими по продажам
Вы меня определенно затягиваете не в ту степь. Извините.
Я не собираюсь больше не по теме с профессиональными болтунами. Не обижайтесь, но мне действительно вопросы по работе надо решить в этой ветка. Я вас по болтовне не переплюну
Для меня этот ресурс важен именно как средство коммуникации с внешним миром, а продажи на втором плане.
У меня так-же есть "друзья", которые постят в ленту, но делают это действительно аккуратно и красиво, поэтому Я их читаю.
Сейчас правда появилась одна мадам с жёлтым ником, недавно видать посетила семинар с вашим преподаванием, и начинает гадить в ленте, если не поумнеет - удалю, и таких как Я будет сотня. По итогу в друзьях будет 10 000, и из них отписано от рассылки 9 990, сами себе будете спамить, распугав всех подписчиков.
Для меня этот ресурс важен именно как средство коммуникации с внешним миром, а продажи на втором плане.
У меня так-же есть "друзья", которые постят в ленту, но делают это действительно аккуратно и красиво, поэтому Я их читаю.
Сейчас правда появилась одна мадам с жёлтым ником, недавно видать посетила семинар с вашим преподаванием, и начинает гадить в ленте, если не поумнеет - удалю, и таких как Я будет сотня. По итогу в друзьях будет 10 000, и из них отписано от рассылки 9 990, сами себе будете спамить, распугав всех подписчиков.
Я вас услышал