"Обнуление" счетчика друзей - страница 3

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Vitaly Muzichenko:

Да, все понимают что происходит.

Ежедневный спам одним и тем-же, ну типа они в танке и им нужно постоянно напоминать о своей мартышке, коих в кодобазе пруд_пруди. Это не маркетинг, это чистой воды спам.

На каждой странице сплошные сторонние ссылки, в обсуждениях - партнёрские ссылки, что запрещено правилами маркета, но они написаны НЕ для вас.


Ответить на ваш спам - невозможно, вы закрыли эту опцию.

Позвать-бы в эту ветку ещё одно такое-же ...

Скрины спама нужны, или сами посмотрите?

Спасибо за подсказку. Наведу порядок.

Чтобы на тошнило от моих "мартышек" есть такая удобная опция:

Если есть каке-то еще замечания, высказывайте. Не по теме ветки, но раз уж душа ваша просит, я открыт для друзей 

 
Evgenii Aksenov:

Спасибо за подсказку. Наведу порядок.

Чтобы на тошнило от моих "мартышек" есть такая удобная опция:

Занимаясь спамом, откройте хотя-бы опцию, чтобы знать что от тебе думают другие.

А порядка не было и не будет ... 100%

Маркетинг, это штука не для слабоумных, для них только спам.
 
По правильному -
- Отправляется запрос на добавления в друзья
- Принимающий принимает или отклоняет (в зависимости от этого)
- Заявка попадает в список (Друзья || Отклонённые) переместить между списками может только принимающий
- Кнопку Скрывать Посты Пользователя перевести в состояние по умолчанию (таким образом стену не надо будет отключать)
- Писать сообщения можно находясь в любом из этих списков или вообще вне их
- Если ты уже находишься в списке то вторую заявку послать нельзя
- Можно также сделать кнопку Не Получать заявки в друзья и кнопки такой вообще нет , сразу написать сообщение

Это разграничит друзей и спам. И снимет нагрузку в этом вопросе.
 
Pavel Verveyko:
По правильному -
- Отправляется запрос на добавления в друзья
- Принимающий принимает или отклоняет (в зависимости от этого)
- Заявка попадает в список (Друзья || Отклонённые) переместить между списками может только принимающий
- Писать сообщения можно находясь в любом из этих списков или вообще вне их
- Если ты уже находишься в списке то вторую заявку послать нельзя
- Можно также сделать кнопку Не Получать заявки в друзья и кнопки такой вообще нет , сразу написать сообщение

Это разграничит друзей и спам. И снимет нагрузку в этом вопросе.

Он закрывает опцию, чтобы не имели возможно ответить на его спам, такая вот натура.

Здесь пишет мол, друзья могут писать без ограничений, но это враньё - писать они не могут:


 
Vitaly Muzichenko:

Он закрывает опцию, чтобы не имели возможно ответить на его спам, такая вот натура.

Здесь пишет мол, друзья могут писать без ограничений, но это враньё - писать они не могут:


Да, да. Прямо сейчас нажмите на опцию "Удалить из друзей" и "Скрывать посты пользователя" и вам легче станет


Ну а я со своей стороны включил опцию, что бы мои посты на моей стене могли видеть только друзья

 
Evgenii Aksenov:
Это понятно. Я же пишу что списывается периодически по нескольку тысяч за раз. 
А те кто не добавил меня в друзья отклонив приглашение, не могут отражаться в списке моих друзей, пока они не подтвердили мою заявку. Или я не прав?

Холодную зону продаж делайте этичней, корректней и лояльней к клиентам и негатива будет меньше. А для холодных предложений у вас и так не плохой результат. И то что убираются мертвые контакты это хорошо для продаж и реальной оценки теплой зоны продаж.

 
Evgenii Aksenov:

Да, да. Прямо сейчас нажмите на опцию "Скрывать посты пользователя" и вам легче станет

Ну а я со своей стороны включил опцию, что бы мои посты на моей стене могли видеть только друзья

И все-таки уже третья страница темы, но я так и не получил комментарий с чем связано резкое сокращение списка друзей.

Если это делается автоматом, то по какому принципу?

Потому что некоторые покупатели спрашивает, почему ты пропал из списка друзей. Хорошо что  у меня открыта опция, что мне могут писать все, а если их выкинуло из списка, тогда они не смогут написать в директ

Я хочу прояснить для себя и понять почему это происходит?

 
Vitaly Muzichenko:

Он закрывает опцию, чтобы не имели возможно ответить на его спам, такая вот натура.

Здесь пишет мол, друзья могут писать без ограничений, но это враньё - писать они не могут:


Я думаю)
закрывает он это, что-бы стена его друзей, не вылазила у него на стене))

На самом деле это в целом про друзей. Автор же говорит ему срезали друзей. Значит кому то не нравится что то. И придумали только срезать друзей вместо того что бы сделать логичный механизм "дружбы".
 
Valeriy Yastremskiy:

Холодную зону продаж делайте этичней, корректней и лояльней к клиентам и негатива будет меньше. А для холодных предложений у вас и так не плохой результат. И то что убираются мертвые контакты это хорошо для продаж и реальной оценки теплой зоны продаж.

Очень хороший вопрос, что значит этичней? Я голых женщин не леплю на плакатах. Мы так можем долго дискутировать об этичности

Те убираются "мертвые контакты" с которыми не было переписки длительно время? Какой срок (1 месяц- пол года)? Некоторые контакты есть в списке с которыми я никогда не контактировал, когда-то они сами ко мне добавились.

Я хочу разобраться как это работает 

 
Evgenii Aksenov:

И все-таки уже третья страница темы, но я так и не получил комментарий с чем связано резкое сокращение списка друзей.

Если это делается автоматом, то по какому принципу?

Потому что некоторые покупатели спрашивает, почему ты пропал из списка друзей. Хорошо что  у меня открыта опция, что мне могут писать все, а если их выкинуло из списка, тогда они не смогут написать в директ

Я хочу прояснить для себя и понять почему это происходит?

На англ. части форума я встречал фразу, что, что-то делали с чатами, может с этим связано.
С счётчиком(друзей) просто может быть проблема. Нужно дождаться официального ответа. Или это просто исправят.

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