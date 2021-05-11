"Обнуление" счетчика друзей - страница 3
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Да, все понимают что происходит.
Ежедневный спам одним и тем-же, ну типа они в танке и им нужно постоянно напоминать о своей мартышке, коих в кодобазе пруд_пруди. Это не маркетинг, это чистой воды спам.
На каждой странице сплошные сторонние ссылки, в обсуждениях - партнёрские ссылки, что запрещено правилами маркета, но они написаны НЕ для вас.
Ответить на ваш спам - невозможно, вы закрыли эту опцию.
Позвать-бы в эту ветку ещё одно такое-же ...
Скрины спама нужны, или сами посмотрите?
Спасибо за подсказку. Наведу порядок.
Чтобы на тошнило от моих "мартышек" есть такая удобная опция:
Если есть каке-то еще замечания, высказывайте. Не по теме ветки, но раз уж душа ваша просит, я открыт для друзей
Спасибо за подсказку. Наведу порядок.
Чтобы на тошнило от моих "мартышек" есть такая удобная опция:
Занимаясь спамом, откройте хотя-бы опцию, чтобы знать что от тебе думают другие.
А порядка не было и не будет ... 100%Маркетинг, это штука не для слабоумных, для них только спам.
- Отправляется запрос на добавления в друзья
- Принимающий принимает или отклоняет (в зависимости от этого)
- Заявка попадает в список (Друзья || Отклонённые) переместить между списками может только принимающий
- Кнопку Скрывать Посты Пользователя перевести в состояние по умолчанию (таким образом стену не надо будет отключать)
- Писать сообщения можно находясь в любом из этих списков или вообще вне их
- Если ты уже находишься в списке то вторую заявку послать нельзя
- Можно также сделать кнопку Не Получать заявки в друзья и кнопки такой вообще нет , сразу написать сообщение
Это разграничит друзей и спам. И снимет нагрузку в этом вопросе.
По правильному -
- Отправляется запрос на добавления в друзья
- Принимающий принимает или отклоняет (в зависимости от этого)
- Заявка попадает в список (Друзья || Отклонённые) переместить между списками может только принимающий
- Писать сообщения можно находясь в любом из этих списков или вообще вне их
- Если ты уже находишься в списке то вторую заявку послать нельзя
- Можно также сделать кнопку Не Получать заявки в друзья и кнопки такой вообще нет , сразу написать сообщение
Это разграничит друзей и спам. И снимет нагрузку в этом вопросе.
Он закрывает опцию, чтобы не имели возможно ответить на его спам, такая вот натура.
Здесь пишет мол, друзья могут писать без ограничений, но это враньё - писать они не могут:
Он закрывает опцию, чтобы не имели возможно ответить на его спам, такая вот натура.
Здесь пишет мол, друзья могут писать без ограничений, но это враньё - писать они не могут:
Да, да. Прямо сейчас нажмите на опцию "Удалить из друзей" и "Скрывать посты пользователя" и вам легче станет
Ну а я со своей стороны включил опцию, что бы мои посты на моей стене могли видеть только друзья
Это понятно. Я же пишу что списывается периодически по нескольку тысяч за раз.
Холодную зону продаж делайте этичней, корректней и лояльней к клиентам и негатива будет меньше. А для холодных предложений у вас и так не плохой результат. И то что убираются мертвые контакты это хорошо для продаж и реальной оценки теплой зоны продаж.
Да, да. Прямо сейчас нажмите на опцию "Скрывать посты пользователя" и вам легче станет
Ну а я со своей стороны включил опцию, что бы мои посты на моей стене могли видеть только друзья
И все-таки уже третья страница темы, но я так и не получил комментарий с чем связано резкое сокращение списка друзей.
Если это делается автоматом, то по какому принципу?
Потому что некоторые покупатели спрашивает, почему ты пропал из списка друзей. Хорошо что у меня открыта опция, что мне могут писать все, а если их выкинуло из списка, тогда они не смогут написать в директ
Я хочу прояснить для себя и понять почему это происходит?
Он закрывает опцию, чтобы не имели возможно ответить на его спам, такая вот натура.
Здесь пишет мол, друзья могут писать без ограничений, но это враньё - писать они не могут:
закрывает он это, что-бы стена его друзей, не вылазила у него на стене))
На самом деле это в целом про друзей. Автор же говорит ему срезали друзей. Значит кому то не нравится что то. И придумали только срезать друзей вместо того что бы сделать логичный механизм "дружбы".
Холодную зону продаж делайте этичней, корректней и лояльней к клиентам и негатива будет меньше. А для холодных предложений у вас и так не плохой результат. И то что убираются мертвые контакты это хорошо для продаж и реальной оценки теплой зоны продаж.
Очень хороший вопрос, что значит этичней? Я голых женщин не леплю на плакатах. Мы так можем долго дискутировать об этичности
Те убираются "мертвые контакты" с которыми не было переписки длительно время? Какой срок (1 месяц- пол года)? Некоторые контакты есть в списке с которыми я никогда не контактировал, когда-то они сами ко мне добавились.
Я хочу разобраться как это работает
И все-таки уже третья страница темы, но я так и не получил комментарий с чем связано резкое сокращение списка друзей.
Если это делается автоматом, то по какому принципу?
Потому что некоторые покупатели спрашивает, почему ты пропал из списка друзей. Хорошо что у меня открыта опция, что мне могут писать все, а если их выкинуло из списка, тогда они не смогут написать в директ
Я хочу прояснить для себя и понять почему это происходит?
На англ. части форума я встречал фразу, что, что-то делали с чатами, может с этим связано.
С счётчиком(друзей) просто может быть проблема. Нужно дождаться официального ответа. Или это просто исправят.