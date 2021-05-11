"Обнуление" счетчика друзей - страница 7
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Такое включение "друзей" дискредитирует само понятие дружбы. Пусть бы уж лучше были бы френды.
Олег, всё относительно. В 90-е порнуху называли фильмами про дружбу.
Олег, всё относительно. В 90-е порнуху называли фильмами про дружбу.
От того, что их так называли, они не становились фильмами про дружбу, а так и оставались порнухой.
Ну почему же, я тоже получаю замечания и устраняю их. Все в рабочем режиме, Виталий
Вот вы сегодня с "друзьями" указали мне на ссылки реферальные. Вам конечно наплевать на это, но вы делаете вид что вас лично это задевает, а главное пытаетесь натянуть Правила сервиса, чтобы меня тыкнуть, но не понимаете как бизнес работает
Поэтому у вас 10 тысяч комментов на форуме, а не 10 тыс в друзьях со всеми вытекающими по продажам
Вы меня определенно затягиваете не в ту степь. Извините.
Я не собираюсь больше не по теме с профессиональными болтунами. Не обижайтесь, но мне действительно вопросы по работе надо решить в этой ветка. Я вас по болтовне не переплюну
Думаю, нужно обратить внимание администрации на ваши посты с рефссылками в ленте. "Законно" ли это с точки зрения здешних правил. Таки узнаю всё же.
Как и в нашем случае. Усаживать сына на 2 часа в день за компьютер для набора "друзей" - не сильно отличается от торговли телом.
Резковато - согласен.
Думаю, нужно обратить внимание администрации на ваши посты с рефссылками в ленте. "Законно" ли это с точки зрения здешних правил. Таки узнаю всё же.
Таки, узнай, пожалуйста.
Такое включение "друзей" дискредитирует само понятие дружбы. Пусть бы уж лучше были бы френды.
А лучше пойти еще дальше и поменять категорию на "подписчики". Смысловой аспект будет реализован полностью. Захотел - подписался на пользователя или продавца. Продавец/пользователь также получает заявку на ответную подписку (аналог существующего подтверждения заявки в друзья), при этом, если последний ее отклонит, то это не избавит подателя заявки от получения новостей адресата. Таким образом, абсолютно неизвестная личность не станет для другого человека ни другом, ни френдом, ни знакомым. А если с каким-то пользователем действительно наладилась коммуникабельность, сошлись взгляды и прочее, то можно было бы ввести отдельную категорию "ближний круг" или "друзья", которые бы позволяли выделять/закреплять в чатах таких пользователей. Тогда и смысл в слове "друг" появится.
Усаживать сына на 2 часа в день за компьютер для набора "друзей" - не сильно отличается от торговли телом.
Хорошо, что не заставляет майнить с калькулятором...
Если, Александр, когда вы видите мои сообщения здесь на форуме или другого человека где-то еще вот с таким вот плюсиком:
Можно не заморачиваться, он не в вашем списке друзей
Думаю, нужно обратить внимание администрации на ваши посты с рефссылками в ленте. "Законно" ли это с точки зрения здешних правил. Таки узнаю всё же.
Прислушаюсь к вашему замечанию как к мудрому совету и сегодня же наведу порядок
- не сильно отличается от торговли телом.
Та я же это тело и кормлю ))
Все лучше чем в игрухи гонять