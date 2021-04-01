Где в справке MQL5 смотреть примеры кода ???
Вероятно плохо смотрите.
Например смотрим CTrade. Сразу видим
Заголовок
#include <Trade\Trade.mqh>
значит УЖЕ можете подключить торговый класс.
Дальше смотрим по ЛЮБОМУ методу торгового класса, допустим
|
Устанавливает идентификатор эксперта
и видим описание метода:
void SetExpertMagicNumber( ulong magic // идентификатор )
Код есть - берём и используем.
Если не ясно: читаем статьи, смотрим примеры в CobeBase, спрашиваем на форуме, смотрим в редакторе примеры (например [data folder]\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5)
- www.mql5.com
Вероятно плохо смотрите.
Например смотрим CTrade. Сразу видим
Заголовок
значит УЖЕ можете подключить торговый класс.
Дальше смотрим по ЛЮБОМУ методу торгового класса, допустим
|
Устанавливает идентификатор эксперта
и видим описание метода:
Код есть - берём и используем.
Если не ясно: читаем статьи, смотрим примеры в CobeBase, спрашиваем на форуме, смотрим в редакторе примеры (например [data folder]\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5)Спа
Спасибо конечно за ответ, но вопрос не в примере кода "класса", а как этот класс применять, конкретный пример, блока советника, по трейлингу или просто закрытия позиций!
Нужна суть работы в конкретном примере, а в справке этого нет, как это есть в справке mql4. В самом низу справки mql4 есть абзац "Пример:"
Например - https://docs.mql4.com/ru/trading/orderclose или - https://docs.mql4.com/ru/trading/ordersend
- docs.mql4.com
Доброго времени суток всем.
Решил написать новый, прибыльный советник на MQL5. Такое решение принял только из-за более быстрого тестирования в МТ5. И что из этого вышло? А ничего!
Открываю справку, например - https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses, и что я вижу? Снова НИЧЕГО! Сухое описание и пустота =).
Где? Где, "блин горелый", примеры кода с использованием функций??? Как это было в справке для MQL4. Или это заговор против желающих, не новичков хочу заметить, добавить разработки советников на MQL5?
Мало того, что сам MQL5 не сахар, так ещё и примеров кода нет! Что делать? К примеру, где взять ПРАВИЛЬНЫЙ пример кода закрытие позиций или трейлинг позиций? ГДЕ ???
В общем печалька. Не желание каких то людей делать доступной для всех разработку советников на MQL5! Ткните меня носом в примеры кода по всем вопросам в яп mql5!
- www.mql5.com
Спасибо конечно за ответ, но вопрос не в примере кода "класса", а как этот класс применять, конкретный пример, блока советника, по трейлингу или просто закрытия позиций!
Нужна суть работы в конкретном примере, а в справке этого нет, как это есть в справке mql4. В самом низу справки mql4 есть абзац "Пример:"
Например - https://docs.mql4.com/ru/trading/orderclose или - https://docs.mql4.com/ru/trading/ordersend
И вот конкретно по OrderSend()
- www.mql5.com
Спасибо. Увидел. Теперь я точно знаю что в яп mql5 не существует функций закрытия позиций (ордеров).
Спасибо. Увидел. Теперь я точно знаю что в яп mql5 не существует функций закрытия позиций (ордеров).
Ну как-же не существует
// Пример торговой операции TRADE_ACTION_DEAL для закрытия позиций: #define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта //+------------------------------------------------------------------+ //| Закрытие всех позиций | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- объявление запроса и результата MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций //--- перебор всех открытых позиций for(int i=total-1; i>=0; i--) { //--- параметры ордера ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // тикет позиции string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // символ int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber позиции double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // объем позиции ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // тип позиции //--- вывод информации о позиции PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s [%I64d]", position_ticket, position_symbol, EnumToString(type), volume, DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits), magic); //--- если MagicNumber совпадает if(magic==EXPERT_MAGIC) { //--- обнуление значений запроса и результата ZeroMemory(request); ZeroMemory(result); //--- установка параметров операции request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // тип торговой операции request.position =position_ticket; // тикет позиции request.symbol =position_symbol; // символ request.volume =volume; // объем позиции request.deviation=5; // допустимое отклонение от цены request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber позиции //--- установка цены и типа ордера в зависимости от типа позиции if(type==POSITION_TYPE_BUY) { request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID); request.type =ORDER_TYPE_SELL; } else { request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK); request.type =ORDER_TYPE_BUY; } //--- вывод информации о закрытии PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type)); //--- отправка запроса if(!OrderSend(request,result)) PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки //--- информация об операции PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order); //--- } } }
- www.mql5.com
Спасибо Алексей. Именно о таких примерах я и говорю.
Такие фрагменты, кода советника, должны быть в справке обязательно, для более лёгкого понимания "механики" mql5.
Буду учить "эмкюэл5" на форуме, от пользователей, справка всего-лишь в дополнение к примерам кода с форума =(
Всем здоровья и удачи!
Спасибо Алексей. Именно о таких примерах я и говорю.
Такие фрагменты, кода советника, должны быть в справке обязательно, для более лёгкого понимания "механики" mql5.
Буду учить "эмкюэл5" на форуме, от пользователей, справка всего-лишь в дополнение к примерам кода с форума =(
Всем здоровья и удачи!
Так я и скопировал этот код из справки. И ссылка на ту страницу где это скопировано.
В поиске справки, по запросу "закрытие позиций mql5" выдаёт - https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%20mql5&module=mql5_module_documentation
Это далеко не та страница что Вы мне показали. Что бы найти то что надо нужно перечитать всю справку =)
В поиске справки, по запросу "закрытие позиций mql5" выдаёт - https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%20mql5&module=mql5_module_documentation
Это далеко не та страница что Вы мне показали. Что бы найти то что надо нужно перечитать всю справку =)
Наверное надо внимательно изучить функцию OrderSend() и структуры входящие в неё. И в процессе изучения обязательно попадёте туда где есть эти примеры.
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Доброго времени суток всем.
Решил написать новый, прибыльный советник на MQL5. Такое решение принял только из-за более быстрого тестирования в МТ5. И что из этого вышло? А ничего!
Открываю справку, например - https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses, и что я вижу? Снова НИЧЕГО! Сухое описание и пустота =).
Где? Где, "блин горелый", примеры кода с использованием функций??? Как это было в справке для MQL4. Или это заговор против желающих, не новичков хочу заметить, добавить разработки советников на MQL5?
Мало того, что сам MQL5 не сахар, так ещё и примеров кода нет! Что делать? К примеру, где взять ПРАВИЛЬНЫЙ пример кода закрытие позиций или трейлинг позиций? ГДЕ ???
В общем печалька. Не желание каких то людей делать доступной для всех разработку советников на MQL5! Ткните меня носом в примеры кода по всем вопросам в яп mql5!