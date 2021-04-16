Засыпают спамом, невозможно работать! - страница 2
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Причем тут звук тебе говорят письма льются рекой спам от разработчика
У Вас что - окошко выскакивает, когда приходят сообщения ??? - что то я у себя, не замечал что бы окошко выскакивало - просто звук сигнала пискнет и всё.
\\\\\\\\\\\\ я их и не читаю
У Вас что - окошко выскакивает, когда приходят сообщения ??? - что то я у себя, не замечал что бы окошко выскакивало - просто звук сигнала пискнет и всё.
\\\\\\\\\\\\ я их и не читаю
Принудительно переключает на вкладку ПОЧТА с вкладки ТОРГОВЛЯ, и Это как раз валит сотнями СПАМ от брокера и от TradingPlatform, Я скальпер и дорога каждая секунда особенно на выходе важных новостей. И в это время и не только начинается давиловка СПАМОМ. Впечатление такое что прорвало дамбу, а за ней грязное нескончаемое море отбросов. Я менял делал все настройки выключено все в мт и один хрен. Но человек что перед вами печатал дал дельный совет, я удалил файл ньюс и вроде бы как пока спокойно, если кого еще напрягает это ТО....
Брокер кстати Exness , может платформа подкручена так у них, я черт его знает но письма идут от TradingPlatform также примерно по 2-3 тысячи за торговую сессию, в минуту по 10 -20, в общем бредовая тема. Я буду печатать тут до тех пор пока разработчик не услышит и не обратит внимание на это, или добавит возможность выключать такое. нельзя так нагло пихать СПАМ людям
Может в Вашем кабинете у Брокера в настройках - получать всякого рода почту???
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специально зашёл проверить - есть ли такая функция - оказывается есть
Брокер кстати Exness , может платформа подкручена так у них, я черт его знает но письма идут от TradingPlatform также примерно по 2-3 тысячи за торговую сессию, в минуту по 10 -20, в общем бредовая тема. Я буду печатать тут до тех пор пока разработчик не услышит и не обратит внимание на это, или добавит возможность выключать такое. нельзя так нагло пихать СПАМ людям
На закладке «почта» покажите контекстное меню. У меня нет ни одного терминала чтобы почта мучила. Если я правильно помню, там есть темы новостей и поставлены галочки. Вот их тоже кажется я снимал. Но это было так давно, что я не уверен.
У моего брокера все по другому и нету таких вкладок и подобных параметров. Я к нему уже обращался по поводу спама, Ответ удалите оповещения в терминале птички то да се ну все как тут в теме, но это ничего не помогло продолжало засыпать просто лилось море СПАМА от брокера EXNESS и от TradingPlatform - Разработчика МТ4 вот теперь сегодня удалил файл внутри Мт как посоветовал человек выше тут в теме и все утихло. Думаю это до первого обновления МТ потом нужно будет опять удалять.
У моего брокера все по другому и нету таких вкладок и подобных параметров. Я к нему уже обращался по поводу спама, Ответ удалите оповещения в терминале птички то да се ну все как тут в теме, но это ничего не помогло продолжало засыпать просто лилось море СПАМА от брокера EXNESS и от TradingPlatform - Разработчика МТ4 вот теперь сегодня удалил файл внутри Мт как посоветовал человек выше тут в теме и все утихло. Думаю это до первого обновления МТ потом нужно будет опять удалять.
Вот этот совет?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Засыпают спамом, невозможно работать!
Alexey Viktorov, 2021.03.24 17:09
Кроме предложенного
надо ещё удалить всё в папках диск:\терминал\bases\имя_компании\news
Ах, да… У меня терминалы в режиме /portable, поэтому путь может быть чуток другой, но всё равно «терминал\bases\имя_компании\news»
У моего брокера все по другому и нету таких вкладок и подобных параметров. Я к нему уже обращался по поводу спама, Ответ удалите оповещения в терминале птички то да се ну все как тут в теме, но это ничего не помогло продолжало засыпать просто лилось море СПАМА от брокера EXNESS и от TradingPlatform - Разработчика МТ4 вот теперь сегодня удалил файл внутри Мт как посоветовал человек выше тут в теме и все утихло. Думаю это до первого обновления МТ потом нужно будет опять удалять.
С чего вы взяли?
Вы на данный момент находитесь на форуме ресурса именно разработчика МТ4.
Внимательно читаем название компании-разработчика МТ3, МТ4 и МТ5:
С чего вы взяли?
Вы на данный момент находитесь на форуме ресурса именно разработчика МТ4.
Внимательно читаем название компании-разработчика МТ3, МТ4 и МТ5:
СПАМИТ дальше дрянь такая! Думал помогло удаление файла ньюс внутри мт НО НЕТ!! пару перезагрузок МТ4 и файл сам подтянулся И П Р О Д О Л Ж А Е Т ЗАСЫПАТЬ ТЕМИНАЛ СПАМОМ!!!!
С чего вы взяли?
Вы на данный момент находитесь на форуме ресурса именно разработчика МТ4.
Внимательно читаем название компании-разработчика МТ3, МТ4 и МТ5:
к чему ты тут уточнял , типа ты понял что ты находишься на сайте разработчика, а кроме тебя никто не понял?