Засыпают спамом, невозможно работать! - страница 3
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ШЛАК сыпет следующего характера
Это только все поудалял и опять включил и началось
каждую минуту иногда за сессию по 3 тыс писем в минуту 20-30... Зачем ОНи это делают?
ШЛАК сыпет следующего характера
Это только все поудалял и опять включил и началось
каждую минуту иногда за сессию по 3 тыс писем в минуту 20-30... Зачем ОНи это делают?
Вам уже подсказал я. Зайдите в свой кабинет у брокера - найдите там настройки рассылками - и уберите галочки https://www.mql5.com/ru/forum/365593/page2#comment_21489148
к чему ты тут уточнял , типа ты понял что ты находишься на сайте разработчика, а кроме тебя никто не понял?
Постарайтесь дальше без грубостей пожалуйста.
Хорошо братан, давай без глупостей, понятно что ты сказал, НО СЕЙЧАС вопрос в другом как избавиться от этой ДРЯНИ СПАМА - Есть дельные советы?
Хорошо братан, давай без глупостей, понятно что ты сказал, НО СЕЙЧАС вопрос в другом как избавиться от этой ДРЯНИ СПАМА - Есть дельные советы?
Вам написали выше. Просто прочтите и сделайте в своём личном кабинете у брокера. Написали вам об этом давно уже.
Я уже ответил челу что в МОЕМ кабинете брокера нет таких параметров и вкладок, Если ТЕБЕ это не понятно то извини, он видимо понял мой ответ потому что не было глупых коментов и вопросов. Давай по делу что либо печатай или ничего
Вам уже подсказал я. Зайдите в свой кабинет у брокера - найдите там настройки рассылками - и уберите галочки https://www.mql5.com/ru/forum/365593/page2#comment_21489148
Я уже отвечал говорю еще раз в МОЕМ кабинете Моего брокера нет таких параметров и вкладок ЧТО ТУТ НЕ ЯСНО? брокер к тому же дал стандартные ответы уберите галочки МТ4 там и там но все как говорится до однгого места, СПАМ продолжает валить, удалять к черту эту г-платформу искать брокера с нормальной платформой вижу что тут без вариантов
Думаю, дам вам сутки на "остыть и подумать"
Ниже ответ от брокера EXNESS. Судя по всему СПАМИТ брокер.Thank you for contacting Exness.
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