Засыпают спамом, невозможно работать! - страница 3

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ШЛАК сыпет следующего характера  СПАМ


Это только все поудалял и опять включил и началось

каждую минуту иногда за сессию по 3 тыс писем в минуту 20-30... Зачем ОНи это делают?

[Удален]  
Mykhaylo Yanin:

ШЛАК сыпет следующего характера 


Это только все поудалял и опять включил и началось

каждую минуту иногда за сессию по 3 тыс писем в минуту 20-30... Зачем ОНи это делают?

Вам уже подсказал я. Зайдите в свой кабинет у брокера - найдите там настройки рассылками - и уберите галочки  https://www.mql5.com/ru/forum/365593/page2#comment_21489148

Снимок 222.PNG  

 
Mykhaylo Yanin:

к чему ты тут уточнял , типа ты понял что ты находишься на сайте разработчика, а кроме тебя никто не понял?

Постарайтесь дальше без грубостей пожалуйста. 
Вы написали: " от   TradingPlatform - Разработчика МТ4 "
Я уточнил, что разработчик МТ4 - другая компания.


 
Artyom Trishkin:
Постарайтесь дальше без грубостей пожалуйста. 
Вы написали: " от   TradingPlatform - Разработчика МТ4 "
Я уточнил, что разработчик МТ4 - другая компания.


Хорошо братан, давай без глупостей, понятно что ты сказал, НО СЕЙЧАС  вопрос в другом как избавиться от этой ДРЯНИ  СПАМА    -  Есть дельные советы?

 
Mykhaylo Yanin:

Хорошо братан, давай без глупостей, понятно что ты сказал, НО СЕЙЧАС  вопрос в другом как избавиться от этой ДРЯНИ  СПАМА    -  Есть дельные советы?

Вам написали выше. Просто прочтите и сделайте в своём личном кабинете у брокера. Написали вам об этом давно уже.
 
Artyom Trishkin:
Вам написали выше. Просто прочтите и сделайте в своём личном кабинете у брокера. Написали вам об этом давно уже.

Я уже ответил челу что  в МОЕМ кабинете брокера нет таких параметров и вкладок, Если ТЕБЕ это не понятно то извини, он видимо понял мой ответ потому что не было глупых коментов и вопросов. Давай по делу что либо печатай или ничего

 
А то что ты давал там картинки по разрабу тоже все ерунда, это левая офшорная рега, на самом деле разраб находится в другом месте и под другим адресом, я знаю где НО это не важно теперь Важно другое зачем ОНИ занимаюстся С П А М О М  и настроили спамерсикх ботов и в основном засыпают ШЛАКОМ как раз в самые горячие моменты торговой сесии, плюс принудительно переключает на вкладку чтобы читать эту ересь, не говоря о том что это дико отвлекает и К ТоМУ же убрали параметр чтобы была возможность выключить этот ПОНОС
 
SanAlex:

Вам уже подсказал я. Зайдите в свой кабинет у брокера - найдите там настройки рассылками - и уберите галочки  https://www.mql5.com/ru/forum/365593/page2#comment_21489148

  

Я уже отвечал говорю еще раз  в МОЕМ кабинете Моего брокера нет таких параметров и вкладок ЧТО ТУТ НЕ ЯСНО? брокер к тому же дал стандартные ответы уберите галочки МТ4 там и там но все как говорится до однгого места, СПАМ продолжает валить, удалять к черту эту г-платформу искать брокера с нормальной платформой вижу что тут без вариантов
 
Mykhaylo Yanin:
Я уже отвечал говорю еще раз  в МОЕМ кабинете Моего брокера нет таких параметров и вкладок ЧТО ТУТ НЕ ЯСНО? брокер к тому же дал стандартные ответы уберите галочки МТ4 там и там но все как говорится до однгого места, СПАМ продолжает валить, удалять к черту эту г-платформу искать брокера с нормальной платформой вижу что тут без вариантов

Думаю, дам вам сутки на "остыть и подумать"

 

Ниже ответ от брокера EXNESS. Судя по всему СПАМИТ  брокер.

Thank you for contacting Exness.

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We are really sorry for the inconvenience caused. 

Should you require more information, please do not hesitate to contact Exness support.
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