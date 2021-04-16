Засыпают спамом, невозможно работать!
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раздел терминал - почта. Спам льется как офнтан на 1 минуту 10 сообщений от trading platform и потом еще куча от брокера, это оч отвлекает, и выключить эту гадость нет возможности
А вы что хотите? Бесплатный торговый терминал, да ещё и без рекламы? Чем это вас так нервирует? Если не открывать вкладку, то можно вообще не подозревать, что там есть какие-то сообщения.
раздел терминал - почта. Спам льется как офнтан на 1 минуту 10 сообщений от trading platform и потом еще куча от брокера, это оч отвлекает, и выключить эту гадость нет возможности
Так отключите звук и внимательно смотрите в монитор
А вы что хотите? Бесплатный торговый терминал, да ещё и без рекламы? Чем это вас так нервирует? Если не открывать вкладку, то можно вообще не подозревать, что там есть какие-то сообщения.
оНо само переключает на вкладку, просто ну понятно платный бесплатный мы платим свои деньги, вы много заработали с форекс, вот то ж то. Ну просто такие сумашедшие люди зачем так гадко спамить...
Так отключите звук и внимательно смотрите в монитор
Причем тут звук тебе говорят письма льются рекой спам от разработчика
оНо само переключает на вкладку, просто ну понятно платный бесплатный мы платим свои деньги, вы много заработали с форекс, вот то ж то. Ну просто такие сумашедшие люди зачем так гадко спамить...
бесплатный торговый терминал.... Вы смеетесь,. вы знаете сколько 1 брокер платит за лицензию? ... А где берет на это деньги брокер как вы думаете.
ЕСЛИ БЫ уже все перепробовал ничего не помогает спам просто сыпет переключает само на вкладку почта с торговли в основном от TRADING PLATFORM письма и от брокера но чуть меньше
Кроме предложенного
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Засыпают спамом, невозможно работать!
Ramiz Mavludov, 2021.03.24 16:11настройки
надо ещё удалить всё в папках диск:\терминал\bases\имя_компании\news
Ах, да… У меня терминалы в режиме /portable, поэтому путь может быть чуток другой, но всё равно «терминал\bases\имя_компании\news»
Кроме предложенного
надо ещё удалить всё в папках диск:\терминал\bases\имя_компании\news
Ах, да… У меня терминалы в режиме /portable, поэтому путь может быть чуток другой, но всё равно «терминал\bases\имя_компании\news»
Брагодарю Вас, надеюсь что это поможет.
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