Засыпают спамом, невозможно работать!

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раздел терминал - почта. Спам льется как офнтан на 1 минуту 10 сообщений  от trading platform и потом еще куча от брокера, это оч отвлекает, и выключить эту гадость нет возможности
 
Mykhaylo Yanin:
раздел терминал - почта. Спам льется как офнтан на 1 минуту 10 сообщений  от trading platform и потом еще куча от брокера, это оч отвлекает, и выключить эту гадость нет возможности

А вы что хотите? Бесплатный торговый терминал, да ещё и без рекламы? Чем это вас так нервирует? Если не открывать вкладку, то можно вообще не подозревать, что там есть какие-то сообщения.

[Удален]  
Mykhaylo Yanin:
раздел терминал - почта. Спам льется как офнтан на 1 минуту 10 сообщений  от trading platform и потом еще куча от брокера, это оч отвлекает, и выключить эту гадость нет возможности

Так отключите звук и внимательно смотрите в монитор 

Снимок

 
настройки
 
ЕСЛИ БЫ  уже все перепробовал ничего не помогает спам просто сыпет переключает само на вкладку почта с торговли в основном от TRADING PLATFORM  письма и от брокера но чуть меньше
 
khorosh:

А вы что хотите? Бесплатный торговый терминал, да ещё и без рекламы? Чем это вас так нервирует? Если не открывать вкладку, то можно вообще не подозревать, что там есть какие-то сообщения.

оНо само переключает на вкладку, просто ну понятно платный бесплатный мы платим свои деньги, вы много заработали с форекс, вот то ж то. Ну просто такие сумашедшие люди зачем так гадко спамить...

 
SanAlex:

Так отключите звук и внимательно смотрите в монитор 


Причем тут звук тебе говорят письма льются рекой спам от разработчика

 
Суд я по всему настроили роботов спамеров, потому что ни один нормальный здоровый человек не напишет столько писем, и вопрос теперь зачем это? Ответ очевиден
 
Mykhaylo Yanin:

оНо само переключает на вкладку, просто ну понятно платный бесплатный мы платим свои деньги, вы много заработали с форекс, вот то ж то. Ну просто такие сумашедшие люди зачем так гадко спамить...

бесплатный торговый терминал.... Вы смеетесь,. вы знаете сколько 1 брокер платит за лицензию? ... А где берет на это деньги брокер как вы думаете.

 
Mykhaylo Yanin:
ЕСЛИ БЫ  уже все перепробовал ничего не помогает спам просто сыпет переключает само на вкладку почта с торговли в основном от TRADING PLATFORM  письма и от брокера но чуть меньше

Кроме предложенного

надо ещё удалить всё в папках диск:\терминал\bases\имя_компании\news


Ах, да… У меня терминалы в режиме /portable, поэтому путь может быть чуток другой, но всё равно «терминал\bases\имя_компании\news»

 
Alexey Viktorov:

Кроме предложенного


надо ещё удалить всё в папках диск:\терминал\bases\имя_компании\news


Ах, да… У меня терминалы в режиме /portable, поэтому путь может быть чуток другой, но всё равно «терминал\bases\имя_компании\news»

Брагодарю Вас, надеюсь что это поможет.

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