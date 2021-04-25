Получение информации из SMBIOS - страница 5
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Проблема в мт4, в мт5 работает отменно
Проблема в мт4, в мт5 работает отменно
Разобрался.
В параметре функции указано
Посмотрел, что такое PVOID
Почему-то этот тип обозначили long
Сменил на uchar и всё заработало
Итоговый код получился вот таким
---
@Edgar Akhmadeev, огромное спасибо!
Итоговый код получился вот таким
---
@Edgar Akhmadeev, огромное спасибо!
Написал код для чтения информации о железе (материнская плата и платформа) из SMBIOS. Используется, естественно, WinAPI. Может быть использован для привязки продуктов к железу. На мой взгляд, привязывать к чему-либо другому, кроме материнской платы, смысла нет. Диски, видеокарты - переменная величина.
Приветствую!
Собрал некоторую скудную статистику ~50 машин.
Оказалось, что UUID может быть у нескольких машин одинаковый, что сильно печалит. Почему так?
При этом, чаще всего, а именно на 6-ти машинах и моя 7-я, совпадает номер "03000200-0400-0500-0006-000700080009"
Попробую собрать статистику и о номере раздела диска С, хотя он легко меняется утилитами, поэтому в качестве привязки особо непригоден.
Не вижу надёжного выхода в таком случае. Остаётся только радоваться, что из 50 совпадают 7.
Кроме UUID материнки нет других надёжных привязок. Остальные либо опциональны (напр. серийный номер), либо легко подменяются, либо изменяются при форматировании, переустановке винды или лёгком апгрейде.
Разве что привязать к аппаратному ключу, но это уже слишком. Сойдёт только для софта в тысячи долларов.
Не вижу надёжного выхода в таком случае. Остаётся только радоваться, что из 50 совпадают 7.
Кроме UUID материнки нет других надёжных привязок. Остальные либо опциональны (напр. серийный номер), либо легко подменяются, либо изменяются при форматировании, переустановке винды или лёгком апгрейде.
Разве что привязать к аппаратному ключу, но это уже слишком. Сойдёт только для софта в тысячи долларов.
У меня логика такая: если брали пробник программы, то запоминает железо и больше взять нельзя. Сейчас получается, если Коля взял пробник, то остальные в пролёте. Так что радость на этом окончилась.
Выход сейчас вижу один, делать привязку в диску С
У меня логика такая: если брали пробник программы, то запоминает железо и больше взять нельзя. Сейчас получается, если Коля взял пробник, то остальные в пролёте. Так что радость на этом окончилась.
Выход сейчас вижу один, делать привязку в диску С
Не понял про остальных.
У меня логика такая: если брали пробник программы, то запоминает железо и больше взять нельзя. Сейчас получается, если Коля взял пробник, то остальные в пролёте. Так что радость на этом окончилась.
Выход сейчас вижу один, делать привязку в диску С
Это если есть диск C, а не, например, /dev/sda