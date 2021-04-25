Получение информации из SMBIOS - страница 2
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Это ВЕСЬ выхлоп?
Не заметил, извините, пустая строка сбила с толку
Ищё исправление.
Пустые значения.
Если есть несоответствия с hwinfo, желательно дать полный выхлоп теста и скриншоты из hwinfo с вкладок BIOS, System, Mainboard и System enclosure с дерева Motherboard/SMBIOS DMI. Иначе мне не отладить.
UUID - формат неправильный. Добавлю дебаг-вывод сырых данных.
Если есть несоответствия с hwinfo, желательно дать полный выхлоп теста и скриншоты из hwinfo с вкладок BIOS, System, Mainboard и System enclosure с дерева Motherboard/SMBIOS DMI. Иначе мне не отладить.
UUID - формат неправильный. Добавлю дебаг-вывод сырых данных.
UUID наверное самое ценное значение со всех?
UUID наверное самое ценное значение со всех?
Единственное из трёх серийников, имеющееся всегда. Так что надо привязываться к нему.
Единственное из трёх серийников, имеющееся всегда. Так что надо привязываться к нему.
А как это будет работать на ВПС и на вайне?
uuid у меня на компе полностью совпадает с данными hwinfo. Код преобразования взят из примера на c++.
В hwinfo у Вас какой?
uuid у меня на компе полностью совпадает с данными hwinfo. Код преобразования взят из примера на c++.
В hwinfo у Вас какой?
Где это смотреть?
Сейчас как-то много нулей