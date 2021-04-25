Получение информации из SMBIOS - страница 2

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Edgar Akhmadeev:

Это ВЕСЬ выхлоп?

Не заметил, извините, пустая строка сбила с толку


 
Edgar Akhmadeev:

Ищё исправление.

Пустые значения.

2021.03.23 15:00:50.344 Product Version:  
2021.03.23 15:00:50.344 Product Serial Number:  
2021.03.23 15:00:50.344 SKU Number:  
2021.03.23 15:00:50.344 Family:  
2021.03.23 15:00:50.344 Mainboard Serial Number:  
2021.03.23 15:00:50.344 Location in chassis:  
 

Если есть несоответствия с hwinfo, желательно дать полный выхлоп теста и скриншоты из hwinfo с вкладок BIOS, System, Mainboard и System enclosure с дерева Motherboard/SMBIOS DMI. Иначе мне не отладить.

Vitaly Muzichenko:


UUID - формат неправильный. Добавлю дебаг-вывод сырых данных.

 
Edgar Akhmadeev:

Если есть несоответствия с hwinfo, желательно дать полный выхлоп теста и скриншоты из hwinfo с вкладок BIOS, System, Mainboard и System enclosure с дерева Motherboard/SMBIOS DMI. Иначе мне не отладить.

UUID - формат неправильный. Добавлю дебаг-вывод сырых данных.

UUID наверное самое ценное значение со всех?

  
DI      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       System Management BIOS Version: 2.4
MS      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       System BIOS Version: 255.255
RO      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       Embedded Controller Firmware Version: 255.255
HF      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       BIOS Vendor: SeaBIOS
DL      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       BIOS Version: 1.12.0-1
EJ      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       BIOS Release Date: 04/01/2014
OP      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       UUID: {56de41fb-856-340-a016-96983884bd67}
QS      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       System Manufacturer: QEMU
FG      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       Product Name: Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)
NS      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       Product Version: pc-q35-3.1
KJ      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       Product Serial Number: QEMU
KO      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       SKU Number: pc-q35-3.1
CD      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       Family:
OR      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       Mainboard Manufacturer:
KJ      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       Mainboard Name:
LL      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       Mainboard Version:
QJ      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       Mainboard Serial Number:
CM      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       Asset Tag:
IK      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       Location in chassis:
DS      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       {56de41fb-856-340-a016-96983884bd67}
CP      0       16:12:34.219    test_SMBIOS (Si-6.21,M15)       QEMU

# dmidecode 3.1
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.8 present.
12 structures occupying 524 bytes.
Table at 0x000F5840.

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
        Vendor: SeaBIOS
        Version: 1.12.0-1
        Release Date: 04/01/2014
        Address: 0xE8000
        Runtime Size: 96 kB
        ROM Size: 64 kB
        Characteristics:
                BIOS characteristics not supported
                Targeted content distribution is supported
        BIOS Revision: 0.0

Handle 0x0100, DMI type 1, 27 bytes
System Information
        Manufacturer: QEMU
        Product Name: Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)
        Version: pc-q35-3.1
        Serial Number: Not Specified
        UUID: 1C48EB8C-FD03-4CD4-A3D9-E3133CB57511
        Wake-up Type: Power Switch
        SKU Number: Not Specified
        Family: Not Specified

Handle 0x0300, DMI type 3, 21 bytes
Chassis Information
        Manufacturer: QEMU
        Type: Other
        Lock: Not Present
        Version: pc-q35-3.1
        Serial Number: Not Specified
        Asset Tag: Not Specified
        Boot-up State: Safe
        Power Supply State: Safe
        Thermal State: Safe
        Security Status: Unknown
        OEM Information: 0x00000000
        Height: Unspecified
        Number Of Power Cords: Unspecified
        Contained Elements: 0

Handle 0x0400, DMI type 4, 42 bytes
Processor Information
        Socket Designation: CPU 0
        Type: Central Processor
        Family: Other
        Manufacturer: QEMU
        ID: A1 06 02 00 FF FB 8B 07
        Version: pc-q35-3.1
        Voltage: Unknown
        External Clock: Unknown
        Max Speed: 2000 MHz
        Current Speed: 2000 MHz
        Status: Populated, Enabled
        Upgrade: Other
        L1 Cache Handle: Not Provided
        L2 Cache Handle: Not Provided
        L3 Cache Handle: Not Provided
        Serial Number: Not Specified
        Asset Tag: Not Specified
        Part Number: Not Specified
        Core Count: 1
        Core Enabled: 1
        Thread Count: 1
        Characteristics: None

Handle 0x0401, DMI type 4, 42 bytes
Processor Information
        Socket Designation: CPU 1
        Type: Central Processor
...
 
Vitaly Muzichenko:

UUID наверное самое ценное значение со всех?

Единственное из трёх серийников, имеющееся всегда. Так что надо привязываться к нему.

 
Edgar Akhmadeev:

Единственное из трёх серийников, имеющееся всегда. Так что надо привязываться к нему.

А как это будет работать на ВПС и на вайне?

 
Исправления
Файлы:
SMBIOS.mqh  5 kb
Test_SMBIOS.mq5  1 kb
 
JRandomTrader:

uuid у меня на компе полностью совпадает с данными hwinfo. Код преобразования взят из примера на c++.

В hwinfo у Вас какой?

 
Edgar Akhmadeev:

uuid у меня на компе полностью совпадает с данными hwinfo. Код преобразования взят из примера на c++.

В hwinfo у Вас какой?

Где это смотреть?

Сейчас как-то много нулей


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