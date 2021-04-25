Получение информации из SMBIOS - страница 3

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Edgar Akhmadeev:

uuid у меня на компе полностью совпадает с данными hwinfo. Код преобразования взят из примера на c++.

В hwinfo у Вас какой?

У меня Wine

Но в файле /etc/libvirt/qemu/u18.04-MTr.xml хоста, где крутится эта ВМ:

<domain type='kvm'>
  <name>u18.04-MTr</name>
  <uuid>1c48eb8c-fd03-4cd4-a3d9-e3133cb57511</uuid>
  <metadata>
    <libosinfo:libosinfo xmlns:libosinfo="http://libosinfo.org/xmlns/libvirt/domain/1.0">
      <libosinfo:os id="http://ubuntu.com/ubuntu/18.04"/>
    </libosinfo:libosinfo>
  </metadata>
 

Нигде не нашёл uuid 


 
JRandomTrader:

У меня Wine

Но в файле /etc/libvirt/qemu/u18.04-MTr.xml хоста, где крутится эта ВМ:

Получается, что в wine SMBIOS возвращает не эмулированное значение, а аппаратное. И это хорошо. Попробуйте запустить hwinfo.

Мой код взял uuid именно из блока:

Handle 0x0100, DMI type 1, 27 bytes

который перечислен в dmidecode.

 
Vitaly Muzichenko:

Нигде не нашёл uuid 


Вкладка System с дерева Motherboard/SMBIOS DMI.
 
Vitaly Muzichenko:

А как это будет работать на ВПС и на вайне?

Как-то не подумал там проверить. На VPS работает, uuid есть и снова совпадает с данными hwinfo. Пока в коде мелкие ошибки, поля съезжают. Позже сегодня исправлю. Новички пока подождите тестить.

 

С командной строки


Со скрипта

2021.03.23 16:28:41.955 T (EURCAD,H1) UUID: {03000200-0400-0500-0006-000700080009}
 
Edgar Akhmadeev:

Попробуйте запустить hwinfo.


Не хочу тащить на боевую систему лишние программы, тем более виндовые.

 

Осталось убрать всё лишнее с mqh, оставив только строки для получения uuid

В идеале, перенести несколько строк в сам скрипт

 

На VPS:

2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) System Management BIOS Version: 2.4
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) System BIOS Version: 1.0
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) BIOS Vendor: Seabios
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) BIOS Version: 0.5.1
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) BIOS Release Date: 01/01/2007
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) UUID: {1b037b14-66a9-8894-dc89-e5ec77223c29}
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) System Manufacturer: Red Hat
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) Product Name: KVM
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) Product Version: RHEL 6.6.0 PC
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) Product Serial Number: Red Hat Enterprise Linux
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) SKU Number: Red Hat
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) Family: CPU 1
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) Mainboard Manufacturer: Bochs
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) Mainboard Version: DIMM 0
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) 
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) UUID: {1b037b14-66a9-8894-dc89-e5ec77223c29}
2021.03.23 17:57:50.344 Test SMBIOS (EURUSD,M1) Product Serial Number: Red Hat Enterprise Linux
 
Edgar Akhmadeev:

На VPS:

Ещё бы вайн кто проверил

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