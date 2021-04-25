Получение информации из SMBIOS - страница 3
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uuid у меня на компе полностью совпадает с данными hwinfo. Код преобразования взят из примера на c++.
В hwinfo у Вас какой?
У меня Wine
Но в файле /etc/libvirt/qemu/u18.04-MTr.xml хоста, где крутится эта ВМ:
Нигде не нашёл uuid
У меня Wine
Но в файле /etc/libvirt/qemu/u18.04-MTr.xml хоста, где крутится эта ВМ:
Получается, что в wine SMBIOS возвращает не эмулированное значение, а аппаратное. И это хорошо. Попробуйте запустить hwinfo.
Мой код взял uuid именно из блока:
который перечислен в dmidecode.
Нигде не нашёл uuid
А как это будет работать на ВПС и на вайне?
Как-то не подумал там проверить. На VPS работает, uuid есть и снова совпадает с данными hwinfo. Пока в коде мелкие ошибки, поля съезжают. Позже сегодня исправлю. Новички пока подождите тестить.
С командной строки
Со скрипта
Попробуйте запустить hwinfo.
Не хочу тащить на боевую систему лишние программы, тем более виндовые.
Осталось убрать всё лишнее с mqh, оставив только строки для получения uuid
В идеале, перенести несколько строк в сам скрипт
На VPS:
На VPS:
Ещё бы вайн кто проверил