Получение информации из SMBIOS - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ещё бы вайн кто проверил
Так я же с вайна и закидывал.
Так я же с вайна и закидывал.
Ну так Вы же не захотели проверить с помощью hwinfo, правильно ли выдаётся uuid.
Вот исправления.
Для реального использования, когда не нужна лишняя инфа, закомментировать/не определять #define SMBIOS_DEBUG
Вот исправления.
Для реального использования, когда не нужна лишняя инфа, закомментировать/не определять #define SMBIOS_DEBUG
А как можно вычистить mqh от лишнего кода, чтобы только осталось Print("UUID: ", uuid);
А как можно вычистить mqh от лишнего кода, чтобы только осталось Print("UUID: ", uuid);
Удалить всё обёрнутое #ifdef SMBIOS_DEBUG / #endif
Не сотрите части в #else
Удалить всё обёрнутое #ifdef SMBIOS_DEBUG / #endif
Не сотрите части в #else
Вообще не могу прочесть код, уж сильно наворочено всё. Удаляя что-то - ломаю всё.
Хочется оставить несколько строк с переносом в сам скрипт
Вот код получения номера раздела С, всё кратко и понятно
---
Можете сделать в таком виде, пожалуйста?
Вообще не могу прочесть код, уж сильно наворочено всё. Удаляя что-то - ломаю всё.
Хочется оставить несколько строк с переносом в сам скрипт
Вот код получения номера раздела С, всё кратко и понятно
---
Можете сделать в таком виде, пожалуйста?
Какой смысл чистить код в библиотеке, подстраивая под частные потребности? Эти части кода не компилируются, когда не нужны. Просто инклудить библиотеку, а вызывается она одной строкой
string uuid = SMBIOS::Read();
С целью разобраться в коде? Функция-то небольшая по моим меркам. Если аккуратно удалите, как я объяснил - всё в обёртке #ifdef/#endif, но оставляя между #else/#endif - ничего не сломается. Половина кода всё равно останется. Там же не просто запрос и выдача, а перебор последовательности блоков данных, обработка и перекодирование.
Какой смысл чистить код в библиотеке, подстраивая под частные потребности? Эти части кода не компилируются, когда не нужны. Просто инклудить библиотеку, а вызывается она одной строкой
С целью разобраться в коде? Функция-то небольшая по моим меркам. Если аккуратно удалите, как я объяснил - всё в обёртке #ifdef/#endif, но оставляя между #else/#endif - ничего не сломается. Половина кода всё равно останется. Там же не просто запрос и выдача, а перебор последовательности блоков данных, обработка и перекодирование.
Попробую ещё зайти с другой стороны, может что и получится.
Последняя попытка привела к этому, но и данных конечно не увидел.
Внёс косметическое исправление, перекачивать не обязательно
Хотелось бы, как в c++
Есть же в MQL
Может, я каких тонкостей не знаю?
Внёс косметическое исправление, перекачивать не обязательно
Хотелось бы, как в c++
Есть же в MQL
Может, я каких тонкостей не знаю?
Спасибо огромное, всё получилось!