Большой риск - большая прибыль? - страница 2
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Риск должен быть оптимальным.
Ясное дело, что если риск нулевой - то прибыль будет нулевая с любой системой. А если риск "на полную катлету" - то сольет любая система.
В общем, Вебгопник, как ему и пристало, занимается делом гопников в Вебе - поиском веблохов, и попытками надурить их. Хорошо бы сперва познакомиться с реальными гопниками, поглядеть на их жизнь, оценить, сколько из них закончили свою жизнь на кладбище (посливали депозиты), и какая часть влачит жалкое существование (не торгуют, а ищут инвесторов на свои чудо-граали).
Риск должен быть оптимальным.
Ясное дело, что если риск нулевой - то прибыль будет нулевая с любой системой. А если риск "на полную катлету" - то сольет любая система.
В общем, Вебгопник, как ему и пристало, занимается делом гопников в Вебе - поиском веблохов, и попытками надурить их. Хорошо бы сперва познакомиться с реальными гопниками, поглядеть на их жизнь, оценить, сколько из них закончили свою жизнь на кладбище (посливали депозиты), и какая часть влачит жалкое существование (не торгуют, а ищут инвесторов на свои чудо-граали).
ничего подобного, никаких лохов я не ищу и надурить никого не хочу, вы бредите.
Это не так. Вы в любом деле рискуете своими ресурсами, как минимум - временем.
Получать фикс от заказов находясь на найме - это одно. Хотя и там есть риск всегда. Нет найма = нет $ = поток остановился.
Перефразирую чтобы было понятнее:
В фразе "чем больше риск, тем больше прибыль. " - всё наоборот, не прибыль зависит от риска, а риск от прибыли (для начала потенциальной). Большой риск может быть с нулевой потенц. прибылью, а большая потенц. прибыль не может быть без большого риска.
Перефразирую чтобы было понятнее:
В фразе "чем больше риск, тем больше прибыль. " - всё наоборот, не прибыль зависит от риска, а риск от прибыли (для начала потенциальной). Большой риск может быть с нулевой потенц. прибылью, а большая потенц. прибыль не может быть без большого риска.
Решение получить большую потенциальную прибыль - первично.
Риск - следствие, он подстраивается под решение.
Прибыль зависит от риска, всё верно как раз.
Может. Вы теряете 8 (стопаут 80% с $10), с потенциалом получить $100. $8 - это не большой риск при решении потенциально получить $100. Также, риск нужно максимально снижать, а не увеличивать(хэджировать, диверсифицироваться и тд). А потенциальная прибыль большая должна оставаться при минимальном риске! Риск свой нужно снижать всегда и доводить до 0. Я об этом выше писал.
Если принято решение получить 0 по прибыли - риск не нужен совсем)
А давайте проанализируем Ваши сообщения
1. Вы просите 100 тысяч рублей инвестиции. Утверждаете, что имея 100 тысяч будете жить на прибыль. Какой вывод?
2. Утверждаете, что увеличили депозит на демо счете кажется в 8 раз
Посмотрите мои сообщения 2020.12.18. У меня есть система советников, однажды увеличившая демо-депозит в 2 миллиона раз со 100$ до 218 миллионов.
Сейчас уже забыл, но кажется за одни сутки.
Другие аргументы у Вас отсутствуют
Решение получить большую потенциальную прибыль - первично.
Риск - следствие, он подстраивается под решение.
Прибыль зависит от риска, всё верно как раз.
Может. Вы теряете 8 (стопаут 80% с $10), с потенциалом получить $100. $8 - это не большой риск при решении потенциально получить $100. Также, риск нужно максимально снижать, а не увеличивать(хэджировать, диверсифицироваться и тд). А потенциальная прибыль большая должна оставаться при минимальном риске! Риск свой нужно снижать всегда и доводить до 0. Я об этом выше писал.
Если принято решение получить 0 по прибыли - риск не нужен совсем)
То что думает и хочет/планирует трейдер не имеет отношения к расчёту риска/ прибыли.
чтобы с 10 заработать 100, вам надо сначала заработать 8, т.е. риск=прибыль. и с каждым заработком увеличивается ваш риск от конкретного последующего решения (речь не на дистанции), и он остаётся равным прибыли.
про нулевую прибыль гипербола, призванная обратить внимание что как сильно бы вы не рисковали, даже если риск не реализовался в полной мере, прибыль может быть близка к 0.
А давайте проанализируем Ваши сообщения
1. Вы просите 100 тысяч рублей инвестиции. Утверждаете, что имея 100 тысяч будете жить на прибыль. Какой вывод?
2. Утверждаете, что увеличили депозит на демо счете кажется в 8 раз
Посмотрите мои сообщения 2020.12.18. У меня есть система советников, однажды увеличившая демо-депозит в 2 миллиона раз со 100$ до 218 миллионов.
Сейчас уже забыл, но кажется за одни сутки.
Другие аргументы у Вас отсутствуют
чот сомневаюсь, что можно во столько увеличить депозит, и вы вывели ?
Почему не в списке форбс?
Ну, Прикол!!! Вы читать умеете? Демо-счет. Увеличил в 2 миллиона раз. Это давно было, лет 5 назад. Сейчас мельком оглядел архивы - те отчеты похоже уничтожил. На форуме осталось. Система сохранилась. Чужие старые сообщения умеете смотреть? Мои сообщения за декабрь. Там много интересного.
Когда смените аватарку - продолжим общение
Ну, Прикол!!! Вы читать умеете? Демо-счет. Увеличил в 2 миллиона раз. Это давно было, лет 5 назад. Сейчас мельком оглядел архивы - те отчеты похоже уничтожил. На форуме осталось. Система сохранилась. Чужие старые сообщения умеете смотреть? Мои сообщения за декабрь. Там много интересного.
Когда смените аватарку - продолжим общение
Ну, если на демо счёте увеличили во столько, то и на реале увеличьте.