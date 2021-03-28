Большой риск - большая прибыль? - страница 7
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Это роли не играет, совсем.
На самом деле - всё имеет значение.
Котировки чуть-чуть разные. Поставьте рядом два тиковых графика и сравните. Условия разные.
Проскальзывание разное: Задержка срабатывания при ручной торговле у отдельных брокеров до 3 (трех!!!) секунд.
При этом на демо из трех секунд выбирается наиболее выгодная для игрока цена,
а на реале - наиболее выгодная для брокера. При торговле роботом это менее заметно, но тоже есть
а. выиграть конкурс проще чем наторговать на свои кровные. И психологически, и ММ в конкурсах проще
б. многие ДЦ так или иначе дают стартовый бонус.
в. остобакситься можно прямо на этом сайте
вы просто не рассматривали такие варианты. Что само по себе говорит о "серьёзности" подхода
довёл депозит до +120%, а потом пошла череда неудач. В то время как топы в 8 раз увеличивали депозит там.
я пытался выиграть конкурс - слился, высокорисковый счёт был.
довёл депозит до +120%, а потом пошла череда неудач. В то время как топы в 8 раз увеличивали депозит там.
В казино ставки и в сто раз увеличивали... Но, почему-то никто не рассматривает казино, как метод заработка...
Надо всего лишь взять два счета - реал и демо - и поместить рядом тиковые графики. Разница видна сразу
Далее надо одного и того же робота запустить на двух счетах - реал и демо. Разница видна уже через сутки
Надо всего лишь взять два счета - реал и демо - и поместить рядом тиковые графики. Разница видна сразу
Далее надо одного и того же робота запустить на двух счетах - реал и демо. Разница видна уже через сутки
Разница эта связана с тем, что пока смотришь в один график, в другом уже изменения произошли - и глаз не успевает отреагировать. А так разницы между реалом и демо нет.
Разница эта связана с тем, что пока смотришь в один график, в другом уже изменения произошли - и глаз не успевает отреагировать. А так разницы между реалом и демо нет.
Да. Между реалом и демо разницы нет!
Вверху реал, внизу демо
Один и тот же брокер. Различия отметил. При сильном движении различий больше и они крупнее. А еще разница в задержке и проскальзывании
Демо - это рекламный вариант. На нем условия легче
Вверху реал, внизу демо
Один и тот же брокер. Различия отметил. При сильном движении различий больше и они крупнее. А еще разница в задержке и проскальзывании
Демо - это рекламный вариант. На нем условия легче
если это различие мешает зарабатывать деньги, то оно есть .А если что на демо не зарабатываешь и на реале не зарабатываешь то различий нет. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
если это различие мешает зарабатывать деньги, то оно есть .А если что на демо не зарабатываешь и на реале не зарабатываешь то различий нет. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))