Большой риск - большая прибыль? - страница 7

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Vitaly Muzichenko:

Это роли не играет, совсем.

На самом деле - всё имеет значение.

 
Konstantin Erin:

Котировки чуть-чуть разные. Поставьте рядом два тиковых графика и сравните. Условия разные.
Проскальзывание разное: Задержка срабатывания при ручной торговле у отдельных брокеров до 3 (трех!!!) секунд.
При этом на демо из трех секунд выбирается наиболее выгодная для игрока цена,
а на реале - наиболее выгодная для брокера. При торговле роботом это менее заметно, но тоже есть

Чтоб такое сказать, нужно проверять единовременно два аккаунта и с точностью до миллисекунд производить действия, чтобы заметить разницу. Вряд ли ты это делал.
 
Maxim Kuznetsov:

а. выиграть конкурс проще чем наторговать на свои кровные. И психологически, и ММ в конкурсах проще

б. многие ДЦ так или иначе дают стартовый бонус.

в. остобакситься можно прямо на этом сайте

вы просто не рассматривали такие варианты. Что само по себе говорит о "серьёзности" подхода

я пытался выиграть конкурс - слился, высокорисковый счёт был.

довёл депозит до +120%, а потом пошла череда неудач. В то время как топы в 8 раз увеличивали депозит там.

 
webgopnik:
я пытался выиграть конкурс - слился, высокорисковый счёт был.

довёл депозит до +120%, а потом пошла череда неудач. В то время как топы в 8 раз увеличивали депозит там.

В казино ставки и в сто раз увеличивали... Но, почему-то никто не рассматривает казино, как метод заработка... 

 
webgopnikнужно проверять единовременно два аккаунта и с точностью до миллисекунд производить действия, чтобы заметить разницу

Надо всего лишь взять два счета - реал и демо - и поместить рядом тиковые графики. Разница видна сразу

Далее надо одного и того же робота запустить на двух счетах - реал и демо. Разница видна уже через сутки

 
Konstantin Erin:

Надо всего лишь взять два счета - реал и демо - и поместить рядом тиковые графики. Разница видна сразу

Далее надо одного и того же робота запустить на двух счетах - реал и демо. Разница видна уже через сутки

Разница эта связана с тем, что пока смотришь в один график, в другом уже изменения произошли - и глаз не успевает отреагировать. А так разницы между реалом и демо нет.

 
webgopnik:

Разница эта связана с тем, что пока смотришь в один график, в другом уже изменения произошли - и глаз не успевает отреагировать. А так разницы между реалом и демо нет.

Да. Между реалом и демо разницы нет!

 
webgopnikРазница эта связана с тем, что пока смотришь в один график, в другом уже изменения произошли - и глаз не успевает отреагировать. А так разницы между реалом и демо нет.

tiksВверху реал, внизу демо

Один и тот же брокер. Различия отметил. При сильном движении различий больше и они крупнее. А еще разница в задержке и проскальзывании

Демо - это рекламный вариант. На нем условия легче

 
Konstantin Erin:

Вверху реал, внизу демо

Один и тот же брокер. Различия отметил. При сильном движении различий больше и они крупнее. А еще разница в задержке и проскальзывании

Демо - это рекламный вариант. На нем условия легче

если это различие мешает зарабатывать деньги, то оно есть .

А если что на демо не зарабатываешь и на реале не зарабатываешь то различий нет. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 
Vitali Kadel:

если это различие мешает зарабатывать деньги, то оно есть .

А если что на демо не зарабатываешь и на реале не зарабатываешь то различий нет. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
Написал робота. В тестере за месяц увеличивает депозит в 6 раз. На демо 70% в месяц. На реале 30% за тот же месяц. Брокер один и тот же
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