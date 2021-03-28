Большой риск - большая прибыль? - страница 4
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Торгую на реале. Форбс мне до лампочки. 2 миллиона раз это всего 20 тысяч процентов - Вы еще раз показали свои извилины. Я программист. Мне нравится ПРОЦЕСС создания советника грааля. Почти создал. Остался год. Хотел Вам отдать вместе с инвестициями. Возникли трудности с гарантиями. Меняйте аватарку. Иначе прекращаю сотрудничать
Нашел отчеты на компьютере. Увеличил в 2 миллиона раз за 12 часов одного дня. Думаю сделать по нему сигнал. Но надо существенно уменьшить прибыль до 50% в месяц. Думаю, надо торговать 1 день в месяц - в первую пятницу месяца. Если наторгует больше 49% то включить сливатель
Где же ваши деньги?Покажи график баланса из метатрейдера на реал счёте.
Торгую на реале. Форбс мне до лампочки. 2 миллиона раз это всего 20 тысяч процентов - Вы еще раз показали свои извилины. Я программист. Мне нравится ПРОЦЕСС создания советника грааля. Почти создал. Остался год. Хотел Вам отдать вместе с инвестициями. Возникли трудности с гарантиями. Меняйте аватарку. Иначе прекращаю сотрудничать
Нашел отчеты на компьютере. Увеличил в 2 миллиона раз за 12 часов одного дня. Думаю сделать по нему сигнал. Но надо существенно уменьшить прибыль до 50% в месяц. Думаю, надо торговать 1 день в месяц - в первую пятницу месяца. Если наторгует больше 49% то включить сливатель
Что, Костик, не хочет тебе Вебгопник свои финансы доверить ? Хочет, чтобы ты ему доверил ?
Дележ шкуры неубитого медведя идет полным ходом...
Похоже, облом у Вебгопника вышел...
Никого на гоп-стоп взять не удалось...
Шоколад не виноват... Неудача...
Где же ваши деньги?Покажи график баланса из метатрейдера на реал счёте.
10% за 1 день пятница, 19.03.2021 ручная
Видно разный стиль?
VPS демо мой робот 12% за 2 недели
теперь Вы покажите график баланса из метатрейдера на реал счёте а лучше дайте инвест-пароль
10% за 1 день пятница, 19.03.2021 ручная
Видно разный стиль?
VPS демо мой робот 12% за 2 недели
теперь Вы покажите график баланса из метатрейдера на реал счёте а лучше дайте инвест-пароль
70 c гаком трейдов за день, руками ??
потом откачивался поди в "красном & белом" ... на все 20% :-)
70 c гаком трейдов за день, руками ??
потом откачивался поди в "красном & белом" ... на все 20% :-)
70 c гаком трейдов за день, руками ??
потом откачивался поди в "красном & белом" ... на все 20% :-)
Да) Это нормально. Можно и больше, 300+, например. Руками! Вы понимаете, насколько это сложно, видно)
Разве много? в среднем 1 за 5 минут. в основном ставил отложки, в основном buyStop и buyLimit, а сам в основном книгу читал. Предыдущий день было 100 с чем-то личный рекорд
Не уверен, что так плотно погружаясь в процесс, у вас было время, чтобы уловить смысл прочитанного в книге.
Это, конечно, неплохой изврат, делать что-либо параллельно, кроме жесткого скальпинга. Музыка.. ну да, вариант. Книга.. ну нееет же ;)
10% за 1 день пятница, 19.03.2021 ручная
Видно разный стиль?
VPS демо мой робот 12% за 2 недели
теперь Вы покажите график баланса из метатрейдера на реал счёте а лучше дайте инвест-пароль
На реале не торгую щас. Но на демо с 100k до 280k доводил. Щас 220k
На реале не торгую щас. Но на демо с 100k до 280k доводил. Щас 220k
Это демо торговля, так могут многие
На реале с настоящими деньгами совсем не так
ну да у Вас на одном -100% т.е. слил полностью на другом -68,66% скоро сольет Вы бы уж убрали бы их, хватит позориться сами и позорить славные ряды трейдеров
Вы наверное слышали поговорки: ему про Фому, а он про Ерему ему что в лоб что по лбу семь верст до небес и все лесом
это кажется про Вас. Спрашивают пароль инвестора, а Вы говорите про торговлю. Счет сохранился. Дайте пароль, а мы посмотрим, как Вы вели торговлю
Чем руководствовались, открывая ордера. Чем руководствовались, закрывая ордера. Сколько слили
знал одного парня лет 50 назад, он просил рубль взаймы и обещал вернуть два. Но возвращать забывал и отказывался
кажется и вы из таких. Но одно дело дать рубль и другое дело - 100 тыр. Тут надо подумать.
может быть у Вас мания величия? Они обычно на всех обижены, зарплаты мало (всего 40 тыр), мало ценят (я лучший трейдер!), инвестицию зажимают (дайте мне 100 тыр)
а себя считают лучшим и достойным многого, преувеличивают свои способности и возможности
может быть Вы из таких? Сходите к психиатру - очень даже может помочь...