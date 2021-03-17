Canvas vs Labels - страница 14
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Если читаете из сохраненного во время компиляции ресурса, то это надо делать однократно.
Читаю из динамического.
При этом нужно сказать, при каких входных параметрах Канвас медленный. Если limit_fps: false, то тогда понятно "и к гадалке не ходи"... :)
А я вот просто так вчера искал limit_fps?
А я вот просто так вчера искал limit_fps?
А что его искать? Запускайте эксперт и пробуйте делать замеры в разных режимах. Хоть с включённым limit_fps, хоть без него. И тогда всё поймёте.Весь смысл в ограничении частоты вызовов CCanvas::TextOut и CCanvas::Update.
А что его искать? Запускайте эксперт и пробуйте делать замеры в разных режимах. Хоть с включённым limit_fps, хоть без него. И тогда всё поймёте.Весь смысл в ограничении частоты вызовов CCanvas::TextOut и CCanvas::Update.
Думаешь что все так просто идиоты и все? Просто дико гонят и бредят - и это нормально? Зачем бы я его искал, если бы он был? Скачай свои файлы по тем ссылкам, которые сам давал несколько страниц назад и увидь, что там нет метода поля для установки limit_fps. Вызов есть, а метода поля нет, поэтому не компилируется. Но если одну строчку закомментировать, то компилируется. Но я уже нашел страницу в кодабазе и скачал архив, там все на месте. Специально объясняю, а то сейчас начнете думать - как так я мог протестировать с включенным limit_fps, если метода нет. Но кто знает, может уже и по тем ссылкам есть, может, там файлы обновляются с задержкой,
Смысла в ограничении частоты вызовов TextOut Update при сравнении с label нет, потому что сравнение должно производиться в одинаковых условиях.
Думаешь что все так просто идиоты и все? Просто дико гонят и бредят - и это нормально? Зачем бы я его искал, если бы он был? Скачай свои файлы по тем ссылкам, которые сам давал несколько страниц назад и увидь, что там нет метода поля для установки limit_fps. Вызов есть, а метода поля нет, поэтому не компилируется. Но если одну строчку закомментировать, то компилируется. Но я уже нашел страницу в кодабазе и скачал архив, там все на месте. Специально объясняю, а то сейчас начнете думать - как так я мог протестировать с включенным limit_fps, если метода нет. Но кто знает, может уже и по тем ссылкам есть, может, там файлы обновляются с задержкой,
Смысла в ограничении частоты вызовов TextOut Update при сравнении с label нет, потому что сравнение должно производиться в одинаковых условиях.
Вы скачали просто демо версию, там ограничение FPS работает без возможности отключения. Но вам нужен эксперт для выполнения замеров! Здесь найдете все ссылки https://www.mql5.com/ru/forum/364640/page13#comment_21314045 . Скачайте библиотеку ChartDisplay.mqh и эксперта CanvasVsLabels.mq5.
Скриншот вам в помощь
И читайте всё внимательно, прежде чем написать очередное своё сообщение с недовольствами! :)
Вы скачали просто демо версию, там ограничение FPS работает без возможности отключения. Но вам нужен эксперт для выполнения замеров! Здесь найдете все ссылки https://www.mql5.com/ru/forum/364640/page13#comment_21314045 . Скачайте библиотеку ChartDisplay.mqh и эксперта CanvasVsLabels.mq5.
Скриншот вам в помощь
И читайте всё внимательно, прежде чем написать очередное своё сообщение с недовольствами! :)
Вот ссылка с цитатой твоего поста в которой ты давал ссылки на скачивание файлов. Чего я там должен был читать и какой у меня был выбор? А сейчас ты уже подредактировал тот свой пост. Правда думаешь что все такие идиоты вокруг, и им так легко насрать в мозг?
Или думаешь, мне тут заняться нечем, и я сижу дикие небылицы выдумываю?
Серьёзно?
Тормоза на лицо. Да и запись показывает, что 1000 FPS - потолок.
Тормоза на лицо. Да и запись показывает, что 1000 FPS - потолок.
Разберемся, странно как то
Вот ссылка с цитатой твоего поста в которой ты давал ссылки на скачивание файлов. Чего я там должен был читать и какой у меня был выбор? А сейчас ты уже подредактировал тот свой пост. Правда думаешь что все такие идиоты вокруг, и им так легко насрать в мозг?
Или думаешь, мне тут заняться нечем, и я сижу дикие небылицы выдумываю?
Вот именно, по той ссылке я написал, откуда скачивать.
Скачайте файлы в папках \MQL5\Experts\canvas-vs-labels\measurement\cyberdev\ и \MQL5\Experts\canvas-vs-labels\measurement\ в КБ. Для ограничения fps установите limit_fps в true во входных параметрах. Файл: CanvasVsLabels.mq5. Как запускать тест показано выше. И в КБ есть описание.
Что этого вам было недостаточно?! Тогда вы в исходниках не разобрались, даже как их запускать. Хоть я с их помощью замеры уже сделал и опубликовал результаты выше. Сейчас, скачали нужные исходники? Запустили? Если нет, то идите и изучите хотя бы основы программирования. Потому что это же невозможно!... Если вы даже не умеете собрать приложение из готовых исходников, то о чём дальше можно говорить...
Прилагаю скомпилированный файл эксперта. Если и после этого у вас будут проблемы с его использованием, то и вправду, идите учитесь. Начиyайте с основ: что такое переменная, что такое функция и что такое программа! И дальше по нарастающей!...
<*.ex* файл удален>