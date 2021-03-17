Canvas vs Labels - страница 11
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Итак, публикую результаты сравнения работы дисплеев без ограничения частоты обновлений и с её ограничением.
Исходники для повторения данных замеров можно скачать здесь: https://www.mql5.com/ru/code/33898
Также публикую результаты сравнения в чарте терминала, для которых я специально написал эксперта, работающего в цикле, как в чарте, так и в тестере.
Скачать его исходники можно в КБ: https://www.mql5.com/ru/code/33898
Таблица сравнения результатов
Итак, публикую результаты сравнения работы дисплеев без ограничения частоты обновлений и с её ограничением.
Исходники для повторения данных замеров можно скачать здесь: https://www.mql5.com/ru/code/download/33898/chartdisplay.mqh и здесь: https://www.mql5.com/ru/code/download/33898/canvasvslabelstester.mq5.
А где limitFps?
А где limitFps?
Скачайте файлы в папках \MQL5\Experts\canvas-vs-labels\measurement\cyberdev\ и \MQL5\Experts\canvas-vs-labels\measurement\ в КБ. Для ограничения fps установите limit_fps в true во входных параметрах. Файл: CanvasVsLabels.mq5. Как запускать тест показано выше. И в КБ есть описание.
Скачайте файлы в папках \MQL5\Experts\canvas-vs-labels\measurement\cyberdev\ и \MQL5\Experts\canvas-vs-labels\measurement\ в КБ. Для ограничения fps установите limit_fps в true во входных параметрах. Файл: CanvasVsLabels.mq5. Как запускать тест показано выше. И в КБ есть описание.
Вопрос был конкретный задан про limitFps.
И мне это нафик не надо, мне давно понятно, что ваши фантазии реальности не соответствуют. Весь интерес - посмотреть в чем вы очередной раз заблуждаетесь.
Вопрос был конкретный задан про limitFps.
Это ограничение обновлений. Сделано оно так, чтобы обновления дисплея не превышали минимально приемлемую для человеческого глаза частоту обновлений. Отсюда и выигрыш в производительности Канваса даже по сравнению с Лейблами. А если это ограничение применить к лейблам, то такой дисплей вообще летает. Результаты замеров находятся выше. Плюс, я уже говорил об этом. Не понимаю, что вам, собственно, не ясно или, что вам не так?...
Как по-человечески ограничить частоту обновления канваса в визуализаторе?
Чтобы на медленной скорости картинка обновлялась реалтайм, а на быстрой не тормозила тест?
Сейчас действительно канвас (если обновляется на каждом тике) тормозит всю визуализацию (профилирование показывает 80-90% времени на отрисовку). Я извернулся настраиваемой паузой в секундах, но это костыль, ограничивающий функциональность (картинка обновляется редко даже на медленной скорости).
К чему привязаться, чтобы не обновлять слишком часто? GetMicroseconds?
Какие функции пропускать?
Как по-человечески ограничить частоту обновления канваса в визуализаторе?
Чтобы на медленной скорости картинка обновлялась реалтайм, а на быстрой не тормозила тест?
Сейчас действительно канвас (если обновляется на каждом тике) тормозит всю визуализацию (профилирование показывает 80-90% времени на отрисовку). Я извернулся настраиваемой паузой в секундах, но это костыль, ограничивающий функциональность (картинка обновляется редко даже на медленной скорости).
К чему привязаться, чтобы не обновлять слишком часто? GetMicroseconds?
Какие функции пропускать?
в тестере МТ5, таймер работает, можно поставить на 60 сек и будет обновляться раз в минуту по тестерному времени)
Это ограничение обновлений. Сделано оно так, чтобы обновления дисплея не превышали минимально приемлемую для человеческого глаза частоту обновлений. Отсюда и выигрыш в производительности Канваса даже по сравнению с Лейблами. А если это ограничение применить к лейблам, то такой дисплей вообще летает. Результаты замеров находятся выше. Плюс, я уже говорил об этом. Не понимаю, что вам, собственно, не ясно или, что вам не так?...
А разве я спрашивал что это?