Максимальное количество экземпляров MT5 на одной VM

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День добрый!

Тестирую рынок на двух VM: 1-ая - Windows Server 2019, 2 ядра, 8 Гб, 40 Гб, и 2-ая - Windows Server 2016, 2 ядра, 4 Гб, 30 Гб. В итоге на 1-ой не могу запустить более 27 экземпляров MT5, а на 2-ой - не более 21 экземпляра MT5. Ресурсов свободных больше половины! И памяти, и времени процессора, и места на SDD, и ресурсов сети. Облазили всё с админом - причин в ОС не нашли. Вопрос: что не даёт запускать 28 и 22 экземпляры MT5? В крашлогах пусто.

 
Terpentrator:

День добрый!

Тестирую рынок на двух VM: 1-ая - Windows Server 2019, 2 ядра, 8 Гб, 40 Гб, и 2-ая - Windows Server 2016, 2 ядра, 4 Гб, 30 Гб. В итоге на 1-ой не могу запустить более 27 экземпляров MT5, а на 2-ой - не более 21 экземпляра MT5. Ресурсов свободных больше половины! И памяти, и времени процессора, и места на SDD, и ресурсов сети. Облазили всё с админом - причин в ОС не нашли. Вопрос: что не даёт запускать 28 и 22 экземпляры MT5? В крашлогах пусто.

Если не секрет, то какая цель такого эксперимента?
Под экземпляром обычно понимают запуск одной инсталяции.
#1 Если нужно запустить несколько независимых инсталяций, то можно создать несколько каталогов. В каждый из которых скопировать terminal.exe. Затем поочередно их запустить. МТ5 создаст в каждом каталоге свои доп.файлы. 
#2 Один экземпляр(инсталяция) и туча счетов

#3 "завернуть"(установить) Терминал в Docker container

 
Malik Arykov:

Если не секрет, то какая цель такого эксперимента?
Под экземпляром обычно понимают запуск одной инсталяции.
#1 Если нужно запустить несколько независимых инсталяций, то можно создать несколько каталогов. В каждый из которых скопировать terminal.exe. Затем поочередно их запустить. МТ5 создаст в каждом каталоге свои доп.файлы. 
#2 Один экземпляр(инсталяция) и туча счетов

#3 "завернуть"(установить) Терминал в Docker container

Я обычно полностью копирую папки с терминалом, так как запускаю его через start.cmd в режиме portable. Не знал, что terminal.exe способен создать все остальное. Редактор тоже? )) 

start terminal64.exe /portable

 

в каком топике с аналогичным вопросом писали, что возможно было достигнуто максимально возможное в ОС количество открытых хендлов, гуглил вроде лимит есть для Вин-сервер 32 в 30 000 и для 64-разрядной в 50 000 хэндлов

как вариант проверьте самостоятельно вот инструкция https://stackoverflow.com/a/27830343

How many Windows handles in use is "too many"?
How many Windows handles in use is "too many"?
  • 2009.06.04
  • Eddie Eddie 50.8k 21 21 gold badges 117 117 silver badges 141 141 bronze badges
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I understand that the answer to this question may depend on registry settings and on the version of Windows, and perhaps on the amount of RAM if there is not enough memory. For the sake of this question, assume that the server has plenty of RAM (3+ GiB). If an application (3rd party application in this case) leaks handles at a few hundred an...
 
Malik Arykov:

Если не секрет, то какая цель такого эксперимента?
Под экземпляром обычно понимают запуск одной инсталяции.
#1 Если нужно запустить несколько независимых инсталяций, то можно создать несколько каталогов. В каждый из которых скопировать terminal.exe. Затем поочередно их запустить. МТ5 создаст в каждом каталоге свои доп.файлы. 
#2 Один экземпляр(инсталяция) и туча счетов

#3 "завернуть"(установить) Терминал в Docker container

Цель эксперимента в проверке гипотез и наборов параметров (см. Кауфман, Вайсман, Пардо). Я устанавливаю множество экземпляров MT5, каждый в свою папку, подключаю каждый на свой счет. Например, 30 штук на VM Windows Server 2019, из которых одновременно можно запустить не более 27 любых. При этом ресурсы ещё есть, никаких ошибок ни в логах приложения, на в ОС не нашёл. Приложение просто не запускается и всё. Эти 27 прекрасно работают, проблем позже не возникает. С VM Windows Server 2016 ситуация аналогичная, но запустить можно только 21 экземпляр MT5. Приходится арендовать еще одну VM, и ещё одну, и ещё. )) А это неудобно и дороже.
 
Igor Makanu:

в каком топике с аналогичным вопросом писали, что возможно было достигнуто максимально возможное в ОС количество открытых хендлов, гуглил вроде лимит есть для Вин-сервер 32 в 30 000 и для 64-разрядной в 50 000 хэндлов

как вариант проверьте самостоятельно вот инструкция https://stackoverflow.com/a/27830343

Спасибо! Разбираюсь.
 
Alexey Volchanskiy:

Я обычно полностью копирую папки с терминалом, так как запускаю его через start.cmd в режиме portable. Не знал, что terminal.exe способен создать все остальное. Редактор тоже? )) 

start terminal64.exe /portable

Идея с докером интересная. Может быть она и поможет мне решить мои проблемы. Спасибо.
 
Alexey Volchanskiy:

Я обычно полностью копирую папки с терминалом, так как запускаю его через start.cmd в режиме portable. Не знал, что terminal.exe способен создать все остальное. Редактор тоже? )) 

start terminal64.exe /portable

Terminal.exe - это само распаковывающийся архив. Он создаст все нужные папки и наполнит их. Кроме редактора. Так что для инсталяции нужны 2 файла: Terminal.exe + Metaeditor.exe
[Удален]  

папка MyTerminal2 с программой terminal64.exe - отправить на рабочий стол ярлык и прописать в настройках ярлыка(Объект:  D:\MyTerminal2\terminal64.exe /portable )

в рабочей папке (Рабочая папка:  D:\MyTerminal2 )

portable portable 01

 
Terpentrator:
Спасибо! Разбираюсь.
Igor Makanu:

в каком топике с аналогичным вопросом писали, что возможно было достигнуто максимально возможное в ОС количество открытых хендлов, гуглил вроде лимит есть для Вин-сервер 32 в 30 000 и для 64-разрядной в 50 000 хэндлов

как вариант проверьте самостоятельно вот инструкция https://stackoverflow.com/a/27830343

 Похоже дело в не в этом: на VM-ках занято процессов, потоков и хэндлов всего ничего. У меня на моём ноуте занято больше.

Есть ещё какие идеи?

 
Terpentrator:

 Похоже дело в не в этом: на VM-ках занято процессов, потоков и хэндлов всего ничего. У меня на моём ноуте занято больше.

Есть ещё какие идеи?

на ноуте такая же ОС? - вчера читал, что в Вин10 больше потоков и хэндлов могут быть открыто чем в Вин7

поиском по форуму - как минимум 2 топика было с такой же проблемой

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