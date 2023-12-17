Максимальное количество экземпляров MT5 на одной VM
День добрый!
Тестирую рынок на двух VM: 1-ая - Windows Server 2019, 2 ядра, 8 Гб, 40 Гб, и 2-ая - Windows Server 2016, 2 ядра, 4 Гб, 30 Гб. В итоге на 1-ой не могу запустить более 27 экземпляров MT5, а на 2-ой - не более 21 экземпляра MT5. Ресурсов свободных больше половины! И памяти, и времени процессора, и места на SDD, и ресурсов сети. Облазили всё с админом - причин в ОС не нашли. Вопрос: что не даёт запускать 28 и 22 экземпляры MT5? В крашлогах пусто.
Если не секрет, то какая цель такого эксперимента?
Под экземпляром обычно понимают запуск одной инсталяции.
#1 Если нужно запустить несколько независимых инсталяций, то можно создать несколько каталогов. В каждый из которых скопировать terminal.exe. Затем поочередно их запустить. МТ5 создаст в каждом каталоге свои доп.файлы.
#2 Один экземпляр(инсталяция) и туча счетов
#3 "завернуть"(установить) Терминал в Docker container
Если не секрет, то какая цель такого эксперимента?
Под экземпляром обычно понимают запуск одной инсталяции.
#1 Если нужно запустить несколько независимых инсталяций, то можно создать несколько каталогов. В каждый из которых скопировать terminal.exe. Затем поочередно их запустить. МТ5 создаст в каждом каталоге свои доп.файлы.
#2 Один экземпляр(инсталяция) и туча счетов
#3 "завернуть"(установить) Терминал в Docker container
Я обычно полностью копирую папки с терминалом, так как запускаю его через start.cmd в режиме portable. Не знал, что terminal.exe способен создать все остальное. Редактор тоже? ))
start terminal64.exe /portable
в каком топике с аналогичным вопросом писали, что возможно было достигнуто максимально возможное в ОС количество открытых хендлов, гуглил вроде лимит есть для Вин-сервер 32 в 30 000 и для 64-разрядной в 50 000 хэндлов
как вариант проверьте самостоятельно вот инструкция https://stackoverflow.com/a/27830343
- 2009.06.04
- Eddie Eddie 50.8k 21 21 gold badges 117 117 silver badges 141 141 bronze badges
- stackoverflow.com
Если не секрет, то какая цель такого эксперимента?
Под экземпляром обычно понимают запуск одной инсталяции.
#1 Если нужно запустить несколько независимых инсталяций, то можно создать несколько каталогов. В каждый из которых скопировать terminal.exe. Затем поочередно их запустить. МТ5 создаст в каждом каталоге свои доп.файлы.
#2 Один экземпляр(инсталяция) и туча счетов
#3 "завернуть"(установить) Терминал в Docker container
в каком топике с аналогичным вопросом писали, что возможно было достигнуто максимально возможное в ОС количество открытых хендлов, гуглил вроде лимит есть для Вин-сервер 32 в 30 000 и для 64-разрядной в 50 000 хэндлов
как вариант проверьте самостоятельно вот инструкция https://stackoverflow.com/a/27830343
Я обычно полностью копирую папки с терминалом, так как запускаю его через start.cmd в режиме portable. Не знал, что terminal.exe способен создать все остальное. Редактор тоже? ))
start terminal64.exe /portable
Я обычно полностью копирую папки с терминалом, так как запускаю его через start.cmd в режиме portable. Не знал, что terminal.exe способен создать все остальное. Редактор тоже? ))
start terminal64.exe /portable
Спасибо! Разбираюсь.
в каком топике с аналогичным вопросом писали, что возможно было достигнуто максимально возможное в ОС количество открытых хендлов, гуглил вроде лимит есть для Вин-сервер 32 в 30 000 и для 64-разрядной в 50 000 хэндлов
как вариант проверьте самостоятельно вот инструкция https://stackoverflow.com/a/27830343
Похоже дело в не в этом: на VM-ках занято процессов, потоков и хэндлов всего ничего. У меня на моём ноуте занято больше.
Есть ещё какие идеи?
Похоже дело в не в этом: на VM-ках занято процессов, потоков и хэндлов всего ничего. У меня на моём ноуте занято больше.
Есть ещё какие идеи?
на ноуте такая же ОС? - вчера читал, что в Вин10 больше потоков и хэндлов могут быть открыто чем в Вин7
поиском по форуму - как минимум 2 топика было с такой же проблемой
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
День добрый!
Тестирую рынок на двух VM: 1-ая - Windows Server 2019, 2 ядра, 8 Гб, 40 Гб, и 2-ая - Windows Server 2016, 2 ядра, 4 Гб, 30 Гб. В итоге на 1-ой не могу запустить более 27 экземпляров MT5, а на 2-ой - не более 21 экземпляра MT5. Ресурсов свободных больше половины! И памяти, и времени процессора, и места на SDD, и ресурсов сети. Облазили всё с админом - причин в ОС не нашли. Вопрос: что не даёт запускать 28 и 22 экземпляры MT5? В крашлогах пусто.