Максимальное количество экземпляров MT5 на одной VM - страница 2

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Igor Makanu:

на ноуте такая же ОС? - вчера читал, что в Вин10 больше потоков и хэндлов могут быть открыто чем в Вин7

поиском по форуму - как минимум 2 топика было с такой же проблемой

Нет, на ноуте Win10. Цифры совсем маленькие и на ноуте, и на VM-ках по сравнению с описываемыми максимальными возможностями. Может ли влиять то, что это VM?

По форуму искал, прежде чем открыть тему. Ничего не нашел.

 
Terpentrator:

Нет, на ноуте Win10. Цифры совсем маленькие и на ноуте, и на VM-ках по сравнению с описываемыми максимальными возможностями. Может ли влиять то, что это VM?

По форуму искал, прежде чем открыть тему. Ничего не нашел.

В общем, эксперименты показали, что на Win19 Server и Win16 Server можно открыть ~16.7 млн. хендлов, и на запуск MT5 это никак не влияет. Также можно открыть ~100-200 тыс. потоков? и вот тогда MT5 не запускается. Можно открыть несколько тысяч процессов? и MT5 не запустится тоже. При этом, когда запущено 20-28 экземпляров MT5 и больше запустить не удаётся, количество хендлов, потоков и процессов существенно ниже (в разы) указанных выше максимальных значений. Отсюда вывод: расходуется какой-то другой, связанный с количеством потоков и процессов, ресурс. Так как увеличить его скорее всего не удастся - дело труба.
 

Думаю надо смотреть память. Есть ли файл подкачки в ВМ? Какого он размера? Есть ли возможность его изменить?

Крэшов и других красных логов не будет, терминал, скорее всего, закрывается корректно, не смог получить при инициализации доступный блок памяти.

 

У меня похожая ситуация , только КПД еще ниже: на моем ПК I9-9900k, 64GB PC3600, 500Gb/M2 обновременно запускается только 16 экземпляров MT5/MT4. Задавал вопрос разработчикам ветке тут (Сслыка), но не получил ответа. Пока решил вопрос тем что поставил VM, выдели ей 2 ядра и 16Gb памяти - и там так же работает нормально 16ть экземпляров при этих скудных ресурсах.

Самое интересно что от формата запуска (basic/portable), и от назрузки экземпляров ничего не зависит - даже ненагруженный терминал забивает некий слот чего-то, что мешает запуску.

Со своей стороны я прошерстил все что связано с  mmagent - отколючал сжатие памяти, менял размер пре-фетча и прочие параметры, но ничего из этого реально не решило проблему. Так увеличение файла подкачки в 3 раза + отключение сжатия привело к тому что запустился 17й экзэмплер, но в каком-то кривом режиме - меню правой кнопки мыши было отключено и наблюдались иные глюки.

Вопрос остается, если кто-то разберется, это будет очень ценно.

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
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Sergey Lebedev:

У меня похожая ситуация , только КПД еще ниже: на моем ПК I9-9900k, 64GB PC3600, 500Gb/M2 обновременно запускается только 16 экземпляров MT5/MT4. Задавал вопрос разработчикам ветке тут (Сслыка), но не получил ответа. Пока решил вопрос тем что поставил VM, выдели ей 2 ядра и 16Gb памяти - и там так же работает нормально 16ть экземпляров при этих скудных ресурсах.

Самое интересно что от формата запуска (basic/portable), и от назрузки экземпляров ничего не зависит - даже ненагруженный терминал забивает некий слот чего-то, что мешает запуску.

Со своей стороны я прошерстил все что связано с  mmagent - отколючал сжатие памяти, менял размер пре-фетча и прочие параметры, но ничего из этого реально не решило проблему. Так увеличение файла подкачки в 3 раза + отключение сжатия привело к тому что запустился 17й экзэмплер, но в каком-то кривом режиме - меню правой кнопки мыши было отключено и наблюдались иные глюки.

Вопрос остается, если кто-то разберется, это будет очень ценно.

А ОС у вас какая? Говорят, Win10 имеет более расширенные в этой области возможности.
 

Стоит Win 10 LTSB, как на хосте так и на VM.

После прочтения данной ветки я наоборот теперь думаю что нужно было ставить Server 2019, судя по количеству запушенных там экземпляров МТ5 итоговое КПД на выделенные ресурсы будет гораздо выше.

 
Не включен ли антивирус?

Кстати, можно попробовать запуск под разными пользователями.
 
Nikolay Kuznetsov:
Не включен ли антивирус?

Кстати, можно попробовать запуск под разными пользователями.

Что с реальной загруженностью CPU ? Вот Intel Xeon дома под Windows 10 Pro64

Xeon L5420

 
Volodymyr Zubov:

Что с реальной загруженностью CPU ? Вот Intel Xeon дома под Windows 10 Pro64


Это прекрасно, но сколько экземпляров MT5 запущено, и что они делают (стоят, торгуют или тестируют)? И сколько максимально экземпляров MT5 удаётся запустить?
 
Terpentrator:
Это прекрасно, но сколько экземпляров MT5 запущено, и что они делают (стоят, торгуют или тестируют)? И сколько максимально экземпляров MT5 удаётся запустить?

вот это тоже интересно. может проблема не в "голом" терминале, а в подсистеме запуска экспертов и т.п. Также варианта предусмотреть - сколько сетевых соединений открывает MT5 для одного экземпляра и сколько для советников... тут надобно знать архитектуру программы.

Ещё вариант - запускать МТ5 в режиме совместимости, получается что каждый экземпляр будет выполняться в своей песочнице, почти виртуальной машине.

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