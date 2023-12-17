Максимальное количество экземпляров MT5 на одной VM - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на ноуте такая же ОС? - вчера читал, что в Вин10 больше потоков и хэндлов могут быть открыто чем в Вин7
поиском по форуму - как минимум 2 топика было с такой же проблемой
Нет, на ноуте Win10. Цифры совсем маленькие и на ноуте, и на VM-ках по сравнению с описываемыми максимальными возможностями. Может ли влиять то, что это VM?
По форуму искал, прежде чем открыть тему. Ничего не нашел.
Нет, на ноуте Win10. Цифры совсем маленькие и на ноуте, и на VM-ках по сравнению с описываемыми максимальными возможностями. Может ли влиять то, что это VM?
По форуму искал, прежде чем открыть тему. Ничего не нашел.
Думаю надо смотреть память. Есть ли файл подкачки в ВМ? Какого он размера? Есть ли возможность его изменить?
Крэшов и других красных логов не будет, терминал, скорее всего, закрывается корректно, не смог получить при инициализации доступный блок памяти.
У меня похожая ситуация , только КПД еще ниже: на моем ПК I9-9900k, 64GB PC3600, 500Gb/M2 обновременно запускается только 16 экземпляров MT5/MT4. Задавал вопрос разработчикам ветке тут (Сслыка), но не получил ответа. Пока решил вопрос тем что поставил VM, выдели ей 2 ядра и 16Gb памяти - и там так же работает нормально 16ть экземпляров при этих скудных ресурсах.
Самое интересно что от формата запуска (basic/portable), и от назрузки экземпляров ничего не зависит - даже ненагруженный терминал забивает некий слот чего-то, что мешает запуску.
Со своей стороны я прошерстил все что связано с mmagent - отколючал сжатие памяти, менял размер пре-фетча и прочие параметры, но ничего из этого реально не решило проблему. Так увеличение файла подкачки в 3 раза + отключение сжатия привело к тому что запустился 17й экзэмплер, но в каком-то кривом режиме - меню правой кнопки мыши было отключено и наблюдались иные глюки.
Вопрос остается, если кто-то разберется, это будет очень ценно.
У меня похожая ситуация , только КПД еще ниже: на моем ПК I9-9900k, 64GB PC3600, 500Gb/M2 обновременно запускается только 16 экземпляров MT5/MT4. Задавал вопрос разработчикам ветке тут (Сслыка), но не получил ответа. Пока решил вопрос тем что поставил VM, выдели ей 2 ядра и 16Gb памяти - и там так же работает нормально 16ть экземпляров при этих скудных ресурсах.
Самое интересно что от формата запуска (basic/portable), и от назрузки экземпляров ничего не зависит - даже ненагруженный терминал забивает некий слот чего-то, что мешает запуску.
Со своей стороны я прошерстил все что связано с mmagent - отколючал сжатие памяти, менял размер пре-фетча и прочие параметры, но ничего из этого реально не решило проблему. Так увеличение файла подкачки в 3 раза + отключение сжатия привело к тому что запустился 17й экзэмплер, но в каком-то кривом режиме - меню правой кнопки мыши было отключено и наблюдались иные глюки.
Вопрос остается, если кто-то разберется, это будет очень ценно.
Стоит Win 10 LTSB, как на хосте так и на VM.
После прочтения данной ветки я наоборот теперь думаю что нужно было ставить Server 2019, судя по количеству запушенных там экземпляров МТ5 итоговое КПД на выделенные ресурсы будет гораздо выше.
Не включен ли антивирус?
Что с реальной загруженностью CPU ? Вот Intel Xeon дома под Windows 10 Pro64
Что с реальной загруженностью CPU ? Вот Intel Xeon дома под Windows 10 Pro64
Это прекрасно, но сколько экземпляров MT5 запущено, и что они делают (стоят, торгуют или тестируют)? И сколько максимально экземпляров MT5 удаётся запустить?
вот это тоже интересно. может проблема не в "голом" терминале, а в подсистеме запуска экспертов и т.п. Также варианта предусмотреть - сколько сетевых соединений открывает MT5 для одного экземпляра и сколько для советников... тут надобно знать архитектуру программы.
Ещё вариант - запускать МТ5 в режиме совместимости, получается что каждый экземпляр будет выполняться в своей песочнице, почти виртуальной машине.